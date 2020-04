Ylen tieto: Kuolleeksi luultua irakilaismiestä epäillään nyt törkeästä petoksesta – KRP tutkii kaikkien aikojen turvapaikkahuijausepäilyä

Kuvassa vasemmalla "Ali", jonka uskottiin kuolleen Irakissa sen jälkeen, kun hän ei saanut Suomesta turvapaikkaa. Kuva on saatu Alin Suomessa asuvilta läheisiltä.

Kuvassa vasemmalla "Ali", jonka uskottiin kuolleen Irakissa sen jälkeen, kun hän ei saanut Suomesta turvapaikkaa. Kuva on saatu Alin Suomessa asuvilta läheisiltä.

Yle on saanut uutta tietoa kaikkien aikojen turvapaikkahuijausepäilyn tutkinnasta.

Ylen tietojen mukaan keskusrikospoliisi (KRP) epäilee aiemmin kuolleeksi luultua irakilaismiestä nyt törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Poliisi epäilee Ylen tietojen mukaan, että kuolleeksi luultu mies olisi ollut lavastamassa omaa kuolemaansa Irakissa. Irakilaismiehen uskottiin tulleen surmatuksi Irakissa pian sen jälkeen, kun hän oli saanut Suomesta kielteisen turvapaikan.

Ylen tietojen mukaan suomalaiset viranomaiset ovat saaneet tiedon, että mies on tällä hetkellä Irakissa.

Keskusrikospoliisi haluaa kuulla tutkinnassaan irakilaismiestä. Vielä ei tiedetä, yritetäänkö mies tuoda Irakista Suomeen, vai pyritäänkö häntä kuulemaan Irakissa.

Miehen tytär on vangittuna, häntä on kuulusteltu tuntikausia

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi viime perjantaina irakilaismiehen tyttären.

Poliisi on kuulustellut viime päivien aikana tytärtä useita tunteja.

Poliisin mukaan kuulustelut ovat sujuneet hyvin.

– Viime perjantaina vangittu epäilty (tytär) on selvittänyt tapahtumien kulkua. Kuulustelu vahvistaa käsitystä, että irakilaismies (isä) on elossa, tutkinnanjohtaja Jan Aarnisalo kertoo.

Äärimmäisen poikkeuksellisessa turvapaikkahuijaustutkinnassa epäillään tällä hetkellä siis irakilaismiestä ja hänen tytärtään törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Heidän lisäkseen tutkinnassa on muitakin epäiltyjä. Poliisi ei ota kantaa epäiltyihin, mutta vahvistaa, ettei tyttären epäillä toimineen yksin.

– Kaikki viittaa siihen, että kyseessä oli suunnitelmallinen teko, josta useampi henkilö oli tietoinen. En lähde avaamaan epäiltyjen määrää, koska henkilöitä on vielä tavoittamatta, Aarnisalo toteaa.

Suomen Bagdadin-suurlähetystö auttoi poliisia

Keskusrikospoliisi on käyttänyt apunaan tutkinnassa Suomen Irakin Bagdadissa sijaitsevaa suurlähetystöä.

Poliisin mukaan suurlähetystön henkilöt ovat tavanneet Irakin sisäministeriön virkamiehiä.

– Irakin viranomaisten mukaan esimerkiksi kuolintodistus on väärennetty, Aarnisalo sanoo.

Aarnisalon mukaan poliisilla on muutakin näyttöä siitä, että irakilaismiehen kuolema on lavastettu. Poliisi ei kuitenkaan tässä vaiheessa kerro tarkemmin, millaisesta näytöstä on kyse.

Poliisi kertoi viime viikolla saaneensa vihjeitä. Lisäksi poliisi on tutustunut tarkasti Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen Suomelle antamaan ratkaisuun.

EIT langetti Suomelle tuomion

Nyt petoksesta epäilty irakilaismies haki vuonna 2015 turvapaikkaa Suomesta. Mies ei saanut turvapaikkaa, vaan joutui palaamaan takaisin Irakiin.

Pian tämän jälkeen Suomessa uutisoitiin, että mies olisi tullut surmatuksi Irakissa.

Miehen tytär kanteli Suomen kielteisestä turvapaikkapäätöksestä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT). Se tuomitsi Suomen valtion vuonna 2019 marraskuussa ihmisoikeusoikeussopimuksen rikkomisesta.

Suomi velvoitettiin maksamaan miehen tyttärelle 20 000 euroa korvausta. Korvaus olisi pitänyt maksaa toukokuussa. Ulkoministeriö kertoi viime viikolla, ettei korvausta makseta tyttärelle, koska poliisi on aloittanut petostutkinnan.

Poliisi epäilee nyt siis sitä, että EIT:n päätös olisi tehty ainakin osittain väärennettyjen asiakirjojen perusteella.

– Alustavien tutkinnassa saatujen tietojen mukaan Suomi ei ole tehnyt väärää päätöstä (kielteinen turvapaikkapäätös) tässä asiassa. Irakilaismies ei ole meidän suorittamamme tutkinnan perusteella joutunut vainon kohteeksi Irakissa ennen Suomeen tuloaan, Aarnisalo sanoo.

Yle on yrittänyt saada haastattelua irakilaismiehen tyttären asianajajalta, mutta hän ei ole halunnut kommentoida tutkintaa.

Lue lisää:

Ylen tieto: Turvapaikkaa hakeneen miehen tytär vangittiin epäiltynä törkeästä väärennyksestä – kuolleeksi luultu irakilaismies on ehkä sittenkin elossa

KRP epäilee ennennäkemätöntä turvapaikkahuijausta – Ulkoministeriö: Korvauksia ei makseta, irakilaismiehen kuolemaa ei koskaan vahvistettu

Suomi tuomittiin viime vuonna ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta – KRP aloittanut esitutkinnan: epäilee irakilaismiehen olevan yhä elossa

Suomi käännytti irakilaismiehen, joka tapettiin pian paluunsa jälkeen – Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi Suomen ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta