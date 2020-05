Tätä asiantuntijat odottavat: Lennoille maskipakko, heikennyksiä kotimaan reitteihin, takapakkia ilmastoinvestoinneille

Helsinki–Vantaan lentoasemalla on hiljaista. Finnair liikennöi tällä hetkellä noin 20 reittiä kotimaassa ja muualle Eurooppaan. Yhtiön kapasiteetista on käytössä vain viisi prosenttia.

Euroopan lentoliikenteestä on tällä hetkellä pysähdyksissä 90 prosenttia. Euroopan ja Amerikan valtiot puskevat jopa miljardiluokan tukia lentoyhtiöiden selviämiseen.

Jossain vaiheessa koronakriisistä myös tullaan ulos. Yle kysyi kahdelta kansainväliseltä lentoalan asiantuntijalta, millaisia muutoksia lentomatkustamiseen on odotettavissa.

Chris Goater on Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATAn apulaisviestintäjohtaja ja spokesperson eli puhemies. IATA on maailmanlaajuinen lentoyhtiöiden etujärjestö ja yhteistyöelin. IATA

Hans Jørgen Elnæs on norjalainen lentoanalyytikko, joka esiintyy jatkuvasti norjalaisissa tiedotusvälineissä lentoliikenteen asiantuntijana. Hän on toiminut johtotehtävissä muun muassa Ryanairissa ja Qatar Airwaysissä. Hans Jørgen Elnæs

Milloin taas lennetään?

CG: Meidän laskelmamme lentoliikenteen toipumisesta perustuvat siihen, että voimme palata jonkinlaiseen kansainväliseen liikenteeseen vuoden loppuun mennessä. Liikenteen toipumisen pitäisi alkaa vuoden puolivälin jälkeen. Toden teolla lentoliikenne tulee takaisin vuonna 2022.

Mitä tapahtuu lippujen hinnoille?

Tiina Jutila / Yle

CG: Lippujen hintoja määrittää kaksi kilpailevaa tekijää. Toisaalta öljyn hinta on erittäin matalalla. Polttoainekustannukset aiheuttavat 20-30 prosenttia lentoyhtiöiden kustannuksista. Toisaalta, jos keskipaikat joudutaan jatkossa pitämään tyhjinä, on vaikea saada liiketoiminnasta kannattavaa. Se puoltaisi hintojen nousua.

HJE: Lentoyhtiöt laskevat entistä tarkemmin, millä reiteillä kannattaa lentää suhteessa reittien tuottoihin. Asiakaskunta joillain Suomen reiteillä ei riitä. Lippujen hinnat saattavat nousta hieman.

Pääseekö Suomesta jatkossa yhtä hyvin maailmalle kuin ennen koronakriisiä?

CG: Hiljaisemmat reitit ovat vaaravyöhykkeessä matalasuhdanteen aikana. Mutta ne reitit ovat alueiden ihmisille hyvin tärkeitä, joten hallitusten pitäisi huolehtia siitä, että sellaisiakin reittejä voidaan pitää käynnissä.

HJE: Uskon, että Suomessakin täytyy varautua siihen, että joidenkin kotimaanreittien tarjonta heikkenee. Norjassa valtio tukee riittävän reittiverkon ylläpitoa, ehkäpä tämä yleistyy Suomessakin.

Millaista on lentokoneiden kyydissä ja lentoasemilla?

CG: Lennoilla käytetään kasvomaskeja vielä pitkään ja lentokoneet desinfioidaan huolellisesti. Jos nämä suhteellisen mittavat toteutetaan, keskipaikkoja ei välttämättä tarvitsisi pitää tyhjinä. Lentoasemilla saatetaan tehdä koronatestejä ja matkustajien ruumiinlämpöä mitataan.

Tiina Jutila / Yle

Väheneekö liikematkailu?

CG: On melkoisen varmaa, että maailmantalouden taantuma on niin vakava, että yritysten on aiempaa vaikeaa kustantaa liikematkailua. Mutta se johtuu taloustilanteesta eikä ole mikään trendi. Videokonferenssien järjestämistä on tehty jo vuosia, enkä usko, että videopalaverit kykenisivät korvaamaan ihmisten tapaamisen.

HJE: Aiemmin kriisien perusteella lentoliikenne palaa kyllä entiselleen. Mutta toistaiseksi joillain yhtiöillä on turvallisuusmääräyksiä, jotka estävät liikematkustamisen. Uskon, että kun tällaiset rajoitukset poistuvat, liikematkustus lähtee heti käyntiin.

Mitä tapahtuu lentoyhtiöiden tavoitteille ilmastovastuullisuudesta?

Tiina Jutila / Yle

CG: Ympäristökysymys on erittäin tärkeä. Kriisistä huolimatta lentoyhtiöt eivät ole luopuneet hiilineutraalin kasvun tavoitteestaan. Ennen koronakriisiä lentoteollisuus investoi valtavasti puhtaampaan kalustoon. Mutta nyt on saatava lentoliikenne toipumaan, ja se voi viedä vuoden tai kauemmin.

HJE: Uskon, että valtiot tulevat käyttämään tilaisuutta hyväkseen ja painostavat lentoyhtiöitä ilmastotoimiin. Kaikissa Pohjolan maissa tämä on hyvin tärkeä poliittinen kysymys. Esimerkiksi Ranskassa Air France on saanut suuren tukipaketin valtiolta. Ehtona tuelle siltä ollaan kieltämässä lennot kotimaan kohteisiin, joihin pääsee junalla alle kahdessa tunnissa ja 30 minuutissa.

