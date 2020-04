Länsirajan pikkukunnassa koronatartuntoja on asukaslukuun nähden hurjasti, mutta arkea jatketaan niin normaalisti kuin voidaan: hiihtäen ja pilkkien

Ruotsin rajalla Lapissa sijaitsevassa Ylitornion kunnassa koronaviruksen ilmaantuvuus on yli kaksi kertaa korkeampi kuin Helsingissä. Terveyskeskuksessa oli 20 tartuntaa, marketissa lähes koko henkilökunta joutui karanteeniin, mutta arjessa koronatilanteen ei ole annettu näkyä liiaksi: väki hiihtää, pilkkii ja viettää vappua niin normaalisti kuin voi.

Kunnanjohtaja Tapani Melaluoto on todennut (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun), että koronatilanne on kunnassa huolestuttava. Hänen mukaansa ylitorniolaisten elämä näyttää kuitenkin jatkuvan niin normaalina kuin poikkeusoloissa mahdollista.

– Merkille pantavaa oli se, että porukka hiihtää kovasti. Siellä etäisyydet säilyvät isoina ja ihmiset ovat oikeassa paikassa, kun eivät ole kotona miettimässä koronaa. Teollisuusalueella yrityksillä on toiminta käynnissä, Melaluoto sanoo.

Koronatilanne on kuitenkin Ylitorniolla pahempi kuin esimerkiksi muualla Lapissa keskimäärin.

Vajaan 4000 asukkaan kunnassa koronatartuntoja on todettu nyt 24, eli ilmaantuvuusluku on huikea 612. Luku tarkoittaa todettuja tautitapauksia 100 000 asukasta kohti. Esimerkiksi Helsingissä, missä tapauksia on lähes pari tuhatta, sama vertailuluku on nyt 285 (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

Marketin koko henkilökunta altistui

Ylitornion K-Supermarketin yrittäjäpariskunnalle ja työntekijöille koronatilanne on tuntunut arjessa rankalla tavalla.

Viime maanantaina kaupassa tehtiin tavallista työpäivää, kunnes tietoa alkoi tipahdella. Kauppias Antti Helle kertoo, että lopulta kaupan koko henkilökunnan, myös kauppiaiden, todettiin altistuneen koronavirustartunnalle.

– Se maanantaipäivä oli aika kauhea. Laskin, että puhuin puhelimessa kaikkiaan 10 tuntia 22 minuuttia, Antti Helle kertoo.

Henkilökunnasta vain yksi vakituinen työntekijä välttyi karanteenilta, muille piti löytää sijainen.

– Olimme ihan varmoja, että kauppa on tiistaina kiinni, mutta toisin kävi. Niin vain oli meillä tiistaina kahdeksan ihmistä töissä.

Kauppias Antti Helle kiittelee lukuisia ylitorniolaisia, jotka olivat mukana tilanteen ratkaisemisessa.

– Myös karanteenissa olevan oman väen yhteenhitsautuminen on ollut tässä rajussa ratkaisussa todella hienoa todeta. Yhdessä olemme vakuuttaneet, että tästä selvitään.

Kaupan päivittäistoiminnassa on nyt panostettu yhä enemmän verkkokauppaan ja sen hoitamiseen on keskitetty lisää käsipareja. Kaupan aukioloa on toistaiseksi lyhennetty.

Korona-aika on hiljentänyt Ylitornion keskusraitin. Minna Aula / Yle

Pienen kunnan etu: kaikista pidetään huoli etäopetuksessakin

Ylitornion suurimmassa koulussa eli Ainiovaaran koulussa on yhteensä 207 oppilasta, joista 109 on alakoululaisia ja 98 yläkoulussa.

Rehtori Jouni Vuontisjärvi kertoo, että etäopetus on sujunut hyvin muutaman ensimmäisen päivän jälkeen. Etäopetusta helpotti se, että kaikilla koulun oppilailla oli päätelaitteet käytössään.

– Etäopetuksesta saatiin hyviä käytänteitä ja oivalluksia, joita voidaan käyttää jatkossakin. Tällaisia oli esimerkiksi älypuhelimesta löytyvien sovellusten hyödyntäminen, joiden avulla esimerkiksi liikunnasta voidaan antaa myös kotitehtäviä, Vuontisjärvi sanoo.

Joissakin kunnissa kaikkia oppilaita ei ole välttämättä tavoitettu etäopetuksen aikana, mutta yhteisölllisessä Ylitornion kunnassa vastaavasta ongelmasta ei ole tietoakaan.

– Aina, jos jotakuta ei ole tavoitettu, on kysytty onko yhteyksissä tai laitteiden kanssa ongelmia vai ovatko syynä puuttuvat päivitykset. Apua on tarjottu ja ongelmia on yhdessä ratkottu. On pienen kylän etuja, että hukkaan ei pääse.

Vuontisjärvi kertoo, että sen jälkeen kun hallitus ilmoitti, että lähiopetukseen palataan jälleen 14. toukokuuta, on kouluun tullut muutama soitto huolestuneilta vanhemmilta.

Ainiovaaran koulu on haarukoinut jo lisätiloja koulun käyttöön, jotta opetus voitaisiin toteuttaa mahdollisimman väljästi. Myös muiden kunnan tilojen ja ulkopuolisten tilojen vuokraamista selvitetään.

Kyläkouluissa tilanne on helpompi, sillä siellä turvavälejä on helpompi noudattaa pienen oppilasmäärän ansiosta.

Terveyskeskuksen väki palailee töihin, kunnanjohtaja aikoo pilkille

Iso osa koronatapauksista Ylitorniolla on todettu terveyskeskuksessa, missä koronaan sairastuneita on 20. Kunnanjohtaja Tapani Melaluodon mukaan henkilöstö on palaamassa töihin kahden viikon kotikaranteenin jälkeen.

Lisäksi kunnassa on tehty keskiviikkona kymmeniä testejä, jotka liittyvät ihan viime aikoina esiin tulleisiin altistuksiin, mutta niistäkään ei ole löytynyt tartuntoja.

Melaluoto arvelee, että todennäköisesti tartuntoja kuitenkin ilmenee myöhemmin. Hän korostaa suojautumistoimien noudattamisen merkitystä tartuntojen leviämisen ehkäisyssä.

Vappuna kunnanjohtaja Tapani Melaluoto aikoo silti itsekin tuulettua – tarpeelliset varotoimet tietysti huomioiden.

– Kävin tuossa paikallisesta liikkeestä hakemassa kastematoja ja todennäköisesti menen huomenna jäälle pilkkimään.

