Herätys: Poikkeusvappua juhlittiin rauhallisesti, valtion hätäapu saavutti yksinyrittäjät nopeasti, Marshallinsaaret on viimeisiä virusvapaita maita

Koronan hiljentämä vappu sujui rauhallisesti – Yle näyttää Ylioppilaiden vappuvastaanoton suorana

Poikkeusvapun juhlinta sujui rauhallisesti ja rajoituksia noudattaen, kertovat poliisit eri puolilta Suomea.

Oulussa poliisi kertoi puolenyön jälkeen, että perinteiset kokoontumispaikat olivat lähes tyhjillään koko aattoillan. Tampereella poliisia työllistivät jonkin verran ihmisten asunnoissa järjestetyt juhlat.

Helsingin tilannekeskuksesta yötä kuvaillaan normaalia vappuaattoa rauhallisemmaksi.

Kahden tonnin hätäapu saavutti yksinyrittäjät vähän yli viikossa

Fysioterapeutti Mari Tonder suunnittelee ryhmäliikuntoja kotipihallaan. Mikko Savolainen / Yle

Yritysmaailmassa julkista valtaa eli valtiota ja kuntia moititaan herkästi tahmeasta päätöksenteosta. Korona-aika on kuitenkin näyttänyt, että valtio ei ole yritysten jarruttaja vaan auttaja – näin sanoo Turun yliopiston taloussosiologian professori Pekka Räsänen. Yksinyrittäjien kahdentuhannen euron tuki saavutti pulassa olevat yrittäjät nopeimmillaan runsaassa viikossa, mistä yrittäjät ovat olleet yllättyneitä ja kiitollisia.

Marshallinsaaret on yksi viimeisistä virusvapaista maista

Heti kun maailmalle selvisi tammikuussa, että koronavirus voi tarttua ihmisestä toiseen, Marshallinsaaret Tyynellämerellä antoi ensimmäiset matkustusrajoitukset myös koronaviruksen varalta. Kiinassa käyneet pantiin karanteeniin ja maan terveysministeri lähetti maailmalle viestin "Unohtakaa meidät!"

Koronavirus on pysynyt loitolla, kun paratiisirantojen yhteys muuhun maailmaan katkaistiin. Kuinka pitkään se voi onnistua?

Michiganissa aseistautunut joukko vaati rajoitusten loppumista

Aseistautuneita protestoijia Michiganin osavaltion parlamentin edustalla Lansingissa. Jeff Kowalsky/ AFP / Lehtikuva

Yhdysvalloissa Michiganin osavaltiossa suuri joukko ihmisiä tunkeutui torstaina osavaltion parlamenttiin pääkaupungissa Lansingissä. Aseistautuneet tunkeutujat vaativat ulkonaliikkumisen ja yritystoiminnan rajoitusten purkamista. Poliisit estivät joukon pääsyn parlamentin istuntosaliin. Välikohtaus päättyi ilman väkivaltaa, mutta osa osavaltioparlamentin jäsenistä ehti jo varautua tulitaisteluun ja puki päälleen luotiliivit.

Parlamenttiin tunkeutunut joukko kuului oikeistolaiseen ja kansallismieliseen Michigan United for Liberty -liikkeeseen.

Perjantai alkaa poutaisena ja aurinkoisena

Ilmatieteen laitos

Perjantaiyö on kylmä koko maassa. Aamu on poutainen ja aurinkoinen, mutta päivällä maan länsiosaan saapuu sateita. Muualla pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on vielä enimmäkseen 10 asteen alapuolella. Perjantaina lännestä saapuu sateita tuova matalapaine loppuviikoksi. Samalla etelästä alkaa virrata lämpimämpää ilmaa. Viikonlopun aikana sää lämpenee.

