Britannian Johnson: Tautihuippu on ohitettu

Koronavirusepidemian tartuntahuippu on ohitettu Britanniassa, sanoi pääministeri Boris Johnson. Johnson piti torstai-iltana ensimmäisen hallituksen tiedotustilaisuuden sen jälkeen kun hän itse joutui sairaalahoitoon koronavirustartunnan vuoksi.

– Olemme ylittäneet tämän taudin huipun ensimmäistä kertaa ja olemme alamäessä, Johnson sanoi.

Yhteensä 674 ihmisen kerrottiin kuolleen vuorokauden aikana Britanniassa. Kaikkiaan kuolleita on yli 26 000, mikä on toiseksi eniten Euroopassa. Johnsonin hallitusta on arvosteltu ankarasti epidemian huonosta hoidosta.

Johnson sanoi, että hallitus on "laajasti ottaen" tehnyt oikeita asioita oikeaan aikaan. Ilman rajoituksia kuolleita olisi voinut olla jopa puoli miljoonaa, Johnson huomautti.

Tarkat suunnitelmat ensi viikolla

Johnson sanoi myös, että hallitus aikoo ensi viikolla kertoa yksityiskohtaiset suunnitelmat siitä, millä tavalla rajoituksia aiotaan purkaa. Luvassa on muun muassa liike-elämän avaamista, mutta tarkemmat päivämäärät ja suunnitelmat ovat Johnsonin mukaan riippuvaisia tutkimustiedosta.

Britannian hallituksen pääneuvonantaja terveysasioissa, professori Chris Whitty sanoi tiedotustilaisuudessa, että epidemian loppu on kaikkea muuta kuin lähellä.

Britanniassa työttömyysluvut ovat nousseet hälyyttävästi ja monet pienyritykset ovat suurissa vaikeuksissa epidemian takia. Johnson lupasi taloudellisia kimmokkeita "kaikilla mahdollisilla tavoilla".

Hallitus lupasi järjestää 100 000 koronatestiä vuorokaudessa huhtikuun loppuun mennessä, mitä pidettiin yhtenä askeleena eristysten purkamisessa. Toistaiseksi tavoitteeseen ei kuitenkaan ole päästy.

Johnsonilla on ollut kiireinen viikko, sillä hän palasi maanantaina töihin sairauslomaltaan ja eilen keskiviikkona hänen puolisonsa synnytti poikavauvan. Hallituksen kokousta pääministeri johti tänään ensimmäistä kertaa – kokous järjestettiin virtuaalisesti.

– Olin erittäin, erittäin onnekas. Sain suurenmoista hoivaa ja hoitoa, ja ollakseni rehellinen: on tragedia, että tuhannet ihmiset ovat olleet vähemmän onnekkaita kuin minä, Johnson sanoi omasta koronavirustaudistaan.

Lähteet: Reuters, AFP