Ravintolat paikanneet talousahdinkoaan myymällä ateriakasseja vappuna – ala haluaa oikeuden ulosmyyntiin myös viineille

Ravintoloiden ovet ovat olleet suljettuna pian kuukauden hallituksen päätöksellä. Take away-myynti on kuitenkin sallittu.

Ravintola-ala on vastannut vapun ruokakysyntään myymällä aterioita ulos, koska ravintolassa syöminen on ollut kielletty miltei kuukauden hallituksen koronapäätösten seurauksena. Kysyntä on ollut paikoin erittäin vilkasta.

– Vappumenu meni todella nopeasti. 500 ateriakassia myytiin muutamassa päivässä. Selkeästi tilausta on ja varmaan olisi myyty toinen mokoma, jos olisi pystytty toimittamaan, sanoo ravintoloitsija Antti Asujamaa Ragu, Shelter & Old Boy -ravintoloista.

Asujamaan ravintoloiden vappuateriat on voinut joko noutaa itse tai sitten ravintola on toimittanut ne kotiovelle asti.

– Yllättävän moni on tilannut neljä tai kahdeksan annosta syötäväksi perheen kesken ja vähän isommalla porukalla.

Asujamaan ravintolarypäs on kaupannut ateriakasseja ulosmyynnissä pääsiäisestä asti ja kysyntä on ollut alusta asti suurta. Ulosmyynti on kehittynyt hyvin myös monessa muussa ravintolassa. Asujamaa uskookin, että koronakriisi muuttaa jatkossa koko ravintola-alaa take awayn suuntaan.

Ravintoloissa valmistettiin ja pakattiin tänään iso määrä aterioita ulosmyyntiin. Kuva ravintola Old Boyn keittiöstä. Yle

– Varmaan pidämme ulosmyyntikonseptin jatkossa normaalin toiminnan ohella. Uskon, että ala jollain tavalla muuttuu myös tämän kriisin kautta siten, että tasokkaatkin ravintolat toimittaa tai tekee take away-ruokaa nykyistä enemmän, Asujamaa arvelee.

Alkoholi ulosmyyntiin

Normaaliaikaa ruuan ulosmyynti ei kuitenkaan korvaa, sillä yksi iso osa myynnistä on nyt käytännössä kokonaan pois, nimittäin alkoholi. Ravintolat saavat nyt myydä ulos korkeintaan 5,5 prosenttista alkoholia tavallisten kauppojen tapaan.

Ravintola-ala haluaisikin nopeasti oikeuden mietojen viinien ulosmyyntiin vaikka kokeiluluontoisesti, koska ravintoloiden kannattavuus on romahtanut hallituksen päätösten seurauksena muutamassa viikossa.

Seuraava ravintoloiden take away-ruokien kysyntäpiikki koittaa jo reilun viikon päästä: Äitienpäivä sunnuntaina 10. toukokuuta.

– Väliaikainen alkoholin ulosmyyntilupa olisi mahtava homma. Meillä lepää aikamoinen viinivarasto monessa ravintolakellarissa tällä hetkellä. Niitä olisi hyvä saada asiakkaille ja sitä kautta kassavirtaa, Asujamaa sanoo.

Ravintolat ovat olleet kiinni neljäs huhtikuuta saakka ja pysyvät näillä näkymin teljettynä toukokuun loppuun saakka. Hallitus keskustelee eri rajoitusten lieventämisestä sunnuntaina.

Lue lisää:

Eduskunta hyväksyi ravintoloiden sulkemisen – esitys voisi tulla voimaan maanantaina

Ravintoloiden sulkeutuminen ei tuonut poliisille lisäkiireitä

Hallitus neuvottelee yritystuista, ainakin ravintolatuesta on tehty esitys – hallituslähde Ylelle: Business Finlandin tuen saajat saavat pitää rahansa