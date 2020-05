Elon Musk twiittasi ja Teslan arvosta katosi 14 miljardia dollaria

Sähköautoistaan tunnetun Teslan toimitusjohtaja Elon Musk kirjoitti Twitterissä, että hänen mielestään Teslan osakkeen arvo on liian suuri.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) 1. toukokuuta 2020

Twiitin jälkeen Teslan pörssikurssi laski kymmenisen prosenttia. BBC (siirryt toiseen palveluun):n mukaan yhtiön arvosta katosi 14 miljardia dollaria ja Muskin omasta pääomasta sen myötä kolme miljardia.

Wall Street Journal (siirryt toiseen palveluun) kertoi kysyneensä Muskilta, oliko kyseessä vitsi ja oliko twiittiä käyty läpi lakimiesten kanssa. Miehen vastaus oli lyhyt ja ytimekäs "ei".

Musk oli Twitterissä varsin aktiivisella tuulella muutenkin. Hän muun muassa lainasi runoilija Dylan Thomasin kuuluisaa runoa Do not go gentle into that good night yhdessä twiitissään.

Rage, rage against the dying of the light of consciousness — Elon Musk (@elonmusk) 1. toukokuuta 2020

Thomas kirjoittaa runossaan "Rage, rage against the dying of the light".

Lisäksi hän kirjoitti myyvänsä lähes kaiken fyysisen omaisuutensa, ja että hänen tyttöystävänsä on hänelle vihainen.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) 1. toukokuuta 2020

– Koemme, että nämä ovat kieli poskessa tehtyjä kommentteja. Elon vain nyt on sellainen. Mutta se todella aiheuttaa päänsärkyä sijoittajille ja Wall Streetillä ollaan selvästi turhautuneita, sijoitusyhtiö Wedbush Securitiesin analyytikko Daniel Ives kommentoi Muskin touhuja uutistoimisto Reutersille.

Muskilla on "Twitter-lieka"

Värikkään Twitter-käyttäytymisensä vuoksi Muskin täytyy tarkastuttaa esimerkiksi Teslaan liittyvät twiittinsä asianajajallaan. Musk suostui Yhdysvaltojen arvopaperikomissio SEC:n vaatimuksiin twiittivahdista sen jälkeen, kun hän kirjoitti noin kaksi vuotta sitten Twitterissä harkitsevansa Teslan vetämistä pois pörssistä. Osakkeen kurssi nousi tuolloin yksitoista prosenttia. Tesla ja Musk välttivät oikeudenkäynnin maksettuaan 40 miljoonan dollarin korvaukset.

Sopimuksen mukaan Musk joutui eroamaan yhtiön hallituksen puheenjohtajan paikalta ainakin kolmen vuoden ajaksi, mutta sai kuitenkin jatkaa yhtiön toimitusjohtajana. Viime kuussa liittovaltion tuomari kuitenkin totesi, että Tesla ja Musk on syytä saattaa oikeuden eteen osakkeenomistajien kanteen vuoksi.

Elon Musk on ollut otsikoissa vuosien saatossa erilaisten tempaustensa vuoksi. Voit lukea niistä lisää alla olevista linkeistä.

