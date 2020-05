Katso suorana kello 9.45: Hallitus aloittaa neuvottelut koronarajoitusten purkamisesta

Yle seuraa ministereiden saapumista Säätytalolle suorana tässä jutussa kello 9.45 alkaen. Neuvotteluiden odotetaan kestävän iltaan saakka.

Hallitus kokoontuu aamulla kello 10 alkaen pohtimaan, miten koronaviruksen takia asetettuja rajoituksia voidaan purkaa hallitusti.

Neuvotteluiden pohjana on valtiosihteeri Martti Hetemäen johtaman työryhmän raportti, joka valmistui myöhään lauantaina. Ryhmän toimeksiantona oli valmistella suunnitelma Suomen tieksi ulos koronakriisistä.

Suurin osa voimassaolevista rajoituksista päättyisi toukokuun puolivälissä ilman uusia päätöksiä. Ravintolat pysyvät suljettuna näillä näkymin 31.5. asti, eikä yli 500 hengen yleisötilaisuuksia saa järjestää ennen elokuuta.

Hallituksen neuvotteluissa tarkastellaan esimerkiksi sitä, kuinka pitkään 10 hengen kokoontumisrajoituksia on tarvetta jatkaa. Asialista on pitkä ja on epävarmaa, saadaanko yksittäisiä rajoituksia koskevia päätöksiä vielä päivän aikana tehtyä.

Hetemäen työryhmän raportin sisältö ei ole vielä julkista, mutta selvää on, että Suomi ei ole poistamassa kaikkia rajoituksia kerralla. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on sanonut, että rajoitustoimenpiteitä puretaan asteittain niin, että tautitilanne pidetään samalla hallinnassa.

Samalla tavalla on toimittu myös muissa maissa. Suomen tapaan ensimmäinen askel rajoitusten purkamisessa on usein ollut koulujen avaaminen. Ulkoministeriö on teettänyt Hetemäen työryhmälle arvioita siitä, millaisia toimia muut maat ovat valinneet.

Ylen haastattelussa Hetemäki on lupaillut työryhmältään esimerkiksi kriteerejä, joiden perusteella voidaan arvioida, miten rajoitusten poistamista vaiheistetaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriön tarjoamalla epidemiologisella tilannekuvalla on Hetemäen mukaan ratkaiseva merkitys ryhmän suunnitelmien kannalta.

THL: Rajoitteita ei saa purkaa liian nopeasti, mutta ei myöskään liian hitaasti

Hetemäen työryhmän käyttämiä tietoja ei ole julkistettu, mutta hallituksen viime viikolla käyttämissä THL:n arvioissa painotetaan (siirryt toiseen palveluun), että rajoitustoimia ei voida lopettaa liian nopeasti, mutta toisaalta varoitetaan myös liian hitaasta rajoituksista luopumisesta.

Jos rajoitustoimet lopetetaan liian nopeasti, epidemia voi käynnistyä voimakkaana uudestaan. Toisaalta mikäli epidemia etenee yhtä hitaasti kuin nyt, voi syksyllä tai alkutalvesta olla THL:n mukaan edessä voimakas epidemiapiikki.

THL suosittaa rajoitteiden varovaista ja asteittaista purkamista niin, että tehtyjen päätösten vaikutuksia seurataan vähintään kolmen viikon ajan.

Myös testaamisen voimakkaalla lisäämisellä on merkittävä rooli erilaisissa koronarajoitusten purkamista koskevissa suosituksissa.

Elinkeinoelämän keskusliiton viime viikolla julkistamassa Exit-raportissa (siirryt toiseen palveluun) painotetaan taudin saamista hallintaan testaamisen ja kontaktien jäljittämisen avulla.

Raportin laatineen EK:n Exit-ryhmän puheenjohtaja, Keskon pääjohtaja Mikko Helander toivoo, että hallituksen neuvottelut johtavat selkeään suunnitelmaan, joka julkistetaan kansalaisille.

– Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että maan hallituksen johdolla laaditaan konkreettinen tiekartta siitä, miten yhteiskuntaa ja taloutta ryhdytään avaamaan, Helander sanoo.

Hallitusta odottaa Säätytalolla pitkä päivä. Neuvotteluiden odotetaan jatkuvan pitkälle iltaan.

