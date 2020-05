Herätys: Hallitus neuvottelee rajoitusten purkamisesta, italialaiset kertovat tiukasta koronaeristyksestä, sääennusteet aiempaa epätarkempia

Miten koronarajoitukset puretaan? Hallitus aloittaa neuvottelut kello 10

Hallitus kokoontuu aamulla Säätytalolle pohtimaan, miten koronaviruksen takia asetettuja rajoituksia voidaan purkaa hallitusti. Yle näyttää neuvottelujen alkamisen suorana aamulla kello 9.45 alkaen. Neuvottelujen odotetaan kestävän myöhäiseen iltaan asti.

Italialaiset kertovat, millaista on lukkiutua kotiinsa 56 päiväksi

34-vuotias Alessandro Tricarico 100-vuotiaan isoäitinsä Paolan kanssa. Kuva on otettu elokuussa 2019. Seinällä on Tricaricon isoäidistään tekemä taideteos. Alessandro Tricarico

Italiassa koronaeristys on kestänyt pisimpään Euroopassa. Seurallisille, perhekeskeisille italialaisille esimerkiksi isovanhempien menettäminen ja kanssakäymisestä pidättäytyminen on ollut kivuliasta. Yle kysyi läheisyydenkipeiltä italialaisilta, mitä eristäytyminen on heille tehnyt?

Sääennusteet voivat nyt olla aiempaa epätarkempia, ja sekin on koronan syy

Robin van Lonkhuijsen / EPA

Lentojen määrä on laskenut rajusti koronapandemian takia. Siksi myös sääennustemalleihin saadaan huomattavasti vähemmän yläilmakehän säähavaintoja. Keskipitkissä sääennusteissa voi nyt olla tavallista enemmän epävarmuutta, sanoo johtaja Sami Niemelä Ilmatieteen laitokselta.

Pohjois- ja Etelä-Korean rajalla tulitusta

Eteläkorealainen sotilas vartiossa Etelä-Korean ja Pohjois-Korean rajalla Panmunjomissa 12. kesäkuuta 2019. Jeon Heon-Kyun / EPA

Pohjois- ja Etelä-Korean joukot ovat ammuskelleet toisiaan maiden välisellä maarajalla sunnuntaiaamuna. Etelä-Korean sotilaat selvisivät tilanteesta ilman henkilövahinkoja. Pohjois-Korean mahdollisista tappioista ei tiedetä. Myöskään ammuskelun syytä ei tiedetä. Välikohtaus tapahtui päivä sen jälkeen, kun Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ilmestyi julkisuuteen kolmen viikon tauon jälkeen.

Arttu Wiskari tuo lohtua korona-arkeen

Laulaja sanoo kaipaavansa korona-aikaan piristävää musiikkia. Henrietta Hassinen / Yle

Arttu Wiskarin ura on kestänyt jo kymmenen vuotta ja hänen Suomi-kuvastolla flirttaileva musiikkinsa on ihastuttanut ja vihastuttanut ihmisiä. Turvallisuuteen ja nostalgiaan pohjautuva musiikki sopii kuitenkin korona-aikaan ja nyt myös nuori yleisö on löytänyt Wiskarin. Laulaja itse on hurahtanut teknoon ja ei juuri nyt kuuntelisi omaa musiikkiaan.

Lämpimintä maan etelä- ja länsiosissa

Ilmatieteen laitos

Sunnuntaina kapea sadevyöhyke liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli kohti koillista. Keski-Lapissa liikkuu räntä- ja vesisateita hitaasti pohjoiseen. Lämpimintä ja aurinkoisinta on maan etelä- ja länsiosassa. Idässä ja pohjoisessa on pilvistä ja paikoin tulee vielä sadetta.

