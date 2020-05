Korona-ajan ilmiö: Akrobaattinen sirkusesitys toteutuu nyt kotoisassa pihapiirissä

Sirkuskaksikko Kate & Pasi esiintyy taloyhtiöiden pihoilla, koska ulkomaankeikat on peruttu.

Kate & Pasi -kaksikon Katerina Repponen ja Pasi Nousiainen ovat esiintyneet kymmenissä eri maissa, ja tänä keväänäkin esiintymiskalenteri oli täyttynyt ulkomaiden osalta mukavasti. Sitten koronapandemia astui mukaan kuvioihin.

– Esiinnymme 95-prosenttisesti ulkomailla, mutta nyt kaikenlainen liikkuminen on kiellettyä ja festivaalitkin on peruttu. Kaikki työt ovat pysähdyksissä ainakin elokuun loppuun saakka, Pasi Nousiainen listaa.

Tilalle tuli yllättäen jotakin aivan muuta. Äskettäin sirkusduo sai Helsingin kaupungilta avustuksen projektiinsa, joka tuo sirkusta taloyhtiöiden pihoille.

– Olemme esiintyneet jo Sörnäisissa, Kalliossa ja nyt siis täällä Vallilassa. Kyse on pihasirkuksesta, jota ihmiset voivat seurata turvallisesti myös ikkunoiden takaa ja parvekkeilta, Katerina Repponen kertoo.

Kate & Pasin Katerina Repponen kiitää ilmojen halki. Jussi Mankkinen / Yle

Kate & Pasin akrobaattista temppuilua. Jussi Mankkinen / Yle

... ja yleisöllä on hauskaa. Jussi Mankkinen / Yle

Pihasirkuksen tekemisessä on jujunsa

Piha- ja normisirkuksen tekemisessä on eroja – etenkin etäisyyksien suhteen on oltava tarkkana.

– Katsojat ovat nyt varsin kaukana. Kun esiinnymme festivaaleilla, yleisö on normaalisti metrin tai puolentoista metrin päässä lavasta, tai sitten ihan meidän ympärillämme, Nousiainen vertaa.

– Katseet täytyy kohdistaa yläviistoon. Ensimmäisellä esiintymiskerralla oli hieno fiilis: ikkunat avautuivat, sieltä ilmestyi kasvoja ja meille taputettiin jo esityksen aikana, Repponen jatkaa.

Sirkusesitys keräsi Helsingin Vallilassa yleisöä paitsi parvekkeille, myös pihapiiriin. Jussi Mankkinen / Yle

Kauempana oleva yleisö tuo haasteita myös itse esitykseen – etenkin jos on tottunut ajatukseen, että yleisö on ihan vieressä. Katerina Repposen mukaan showta onkin rakennettu uuden tilanteen mukaan.

– Kaikki pitää nyt tehdä isommin kuin normaalisti, ja esityksesessä pitää olla aktiivisuutta ja vauhdikkuutta. Näyttäviä temppuja pitää olla ja paljon.

Suhde-esityksen ideana on kilpailu siitä, kuka saa istua sohvatuolilla. Jussi Mankkinen / Yle

Sohvatuoli kuvastaa pandemia-aikaa

Helsingin pihoilla Kate & Pasi on esittänyt akrobatiaa ja huumoria pursuavaa Suhde-kokonaisuutta, joka on alunperinkin suunniteltu ulkotiloihin ja kadulle. Esitys on vieraillut jo 22:ssa eri maassa.

– Suhde kuvastaa hauskalla tavalla meidän aikaamme. Shown keskiössä on sohvatuoli, josta me kiistelemme. Ehkä tämä tällainen on näin karanteeni- ja pandemia-aikana tuttu tilanne monessa perheessä, Pasi Nousiainen uskoo.

Koska korona-aikana ei ole mahdollista esiintyä maailmalla, Kate & Pasi on käyttänyt aikaa uusien esityksien suunnitteluun.

– Onneksi muutama harjoituskeskus on pitänyt ovensa auki, ja olemme päässeet harjoittelemaan. Olemme monena kesänä treenanneet myös Kallion Dallapénpuistossa. Sää on kuitenkin meille akrobaateille vielä sen verran viileä, ettei ulos asiaa, Nousiainen kertoo.

Kate & Pasi ovat esiintyneet jo kymmenissä eri maissa. Mieleen on jäänyt etenkin Japani. Jussi Mankkinen / Yle

Maailmankiertueilta vuosikymmen sitten perustetulle Kate & Pasi -kaksikolle on jäänyt mieleen etenkin Japani.

– Olimme marraskuussa Japanissa isolla festivaalilla. Yleisö oli melko erilaista kuin muualla ja fiilis oli aivan mieletön, Katerina Repponen hehkuttaa.