Korona vei keikat ja palautti voittovuottaan viettävän tangokuningattaren huoltiskalle töihin: "Onneksi on työpaikka!"

Kaikki unohtavat minut.

Se oli ensimmäinen ajatus, joka valtasi pään, kun vuoden 2019 tangokuningatar Pirita Niemenmaa katsoi koronan tyhjentämää kalenteriaan.

Ei yhtään keikkaa ennen syksyä.

Hallituksen koronalinjaus yli 500 henkilön tapahtumien kieltämisestä peruutti myös Niemenmaan esiintymiset.

Ensin tuli itku, sitten stressi ja masentunut olo.

Nyt apeus on vaihtunut hyväksyntään ja hartaaseen toiveeseen, että edes syksyn keikat toteutuisivat.

Hän on hakenut voimaa ja elämäniloa mistäpä muustakaan kuin musiikista. Niemenmaa jakaa sosiaalisessa mediassa videoita esiintymisistään ja saa kannustavaa palautetta faneiltaan.

– Siellä tsempataan, että tietenkään et unohdu, sinusta tulee tuplakuningatar!

Vuoden 2020 tangomarkkinat jäävät pitämättä koronan takia, ja Niemenmaan saa seuraajan vasta 2021.

"Tangokunigatteren työ on ollut vielä hienompaa, mitä ajattelin"

Laulajalla on takanaan vasta noin puolet hallitsevan tangokuningattaren hektisestä vuodesta. Tangomarkkinoiden 35-vuotisjuhlavuosi huipentui Seinäjoella heinäkuussa 2019 Pirita Niemenmaan ja Johannes Vatjuksen kruunajaisiin.

Hetki oli Niemenmaalle unelmien täyttymys, kun suurin haave toteutui.

– Tuntui, että putoan polvilleni. Olin jotenkin niin epäuskoinen, että olen tangokuningatar, hän muistelee voittohuumaansa.

Mieli oli ollut jo lähellä luovuttamista, mutta yhtäkkiä hän seisoi kruunu päässään ja kukat kädessään tangoyleisön edessä.

Sen jälkeen kaikki onkin ollut yhtä haipakkaa.

Kilometrejä on kertynyt kiitettävästi auton mittariin, ja arki ollut kiireellisempää kuin mitä Niemenmaa oli mielessään kuvitellut.

– Tangokuningattaren työ on ollut vielä hienompaa, mitä ajattelin. Ei ruusuilla tanssimista, mutta kova meno on ollut.

Niemenmaa on ehtinyt tanssittaa ja tanssia ympäri Suomen. Häntä on keikoillaan uskallettu myös hakea pyörähtelemään parketille, ja jos ei ole uskallettu, Niemenmaa on hakenut itse.

Ja sitten kaiken hektisyyden jälkeen – ei mitään. Tyhjä kalenteri.

"Asiakas ei uskonut, että olen tangokuningatar, vaan tarkisti netistä"

Kun Niemenmaa kruunattiin tangokuningattareksi, työnantaja toi onnittelukimpun.

– Sanoin pomolle, että anteeksi, joudun lähtemään, mutta en haluaisi irtisanoutua.

Työpaikka ABC-asemalla säilyi. Niemenmaa kertoo pysyneensä kirjoilla, vaikka työsopimusta ei ollut.

Tangokuningatar palasi entiseen työhönsä, kun keikkakalentereissa alkoi olla rakoja muuullekin kuin laulamiselle.

– Onneksi on työpaikka!

Niemenmaa sanoo murehtivansa niiden kollegojen puolesta, joilla leipä tulee pelkästään esiitymällä. Keikattomuus suistaa talouden helposti sijoiltaan.

Osa asiakkaista tunnistaa tangokuningattaren, osa ei. Nimikirjoitusta pyydetään joskus. Vimeksi Niemenmaa raapusti sen hampurilaispussin kylkeen.

– Asiakas ei uskonut, että olen tangokuningatar, vaan tarkisti netistä. Sitten kirjoitin nimmarin, nainen nauraa.

Tähän pitäisi mahtua vielä vuosi 2020. Niemenmaa saa koronaepidemian takia seuraajan vasta 2021. Pirita Niemenmaa

Toukokuussa 2020 tangokuningatar jatkaa fanien viihdyttämistä somessa ja toivoo uskaltavansa jossakin vaiheessa tehdä verkkoon myös livelähetyksiä.

Tangolaulajien alkukarsinta jäi kesken, ja Pirita Niemenmaa uskoo ja toivoo olevansa etsimässä potentiaalisia tangokuningattaria ja -kuninkaita, kun se on taas mahdollista.

Kevääseen on mahtunut myös iloa.

– Olen julkaissut musiikkia eli Rion tähti tuli keväällä. Vanha tangokappale sai hyvän vastaantoton.

Uutta julkaisua ei ainakaaan vielä ole tulossa. Tässä vaiheessa kaikki suunnitelmat ja toiveet ovat vielä auki.

Yksi asia on varma. Tangokuningattaren kruunua ei kukaan voi ottaa Niemenmaalta pois.

Siis sitä, joka on hakattu naisen selkään ja on juuri samanlainen kuin se, jonka hän sai hiuksilleen kesällä 2019.

– Selän kruunuun on tatuoitu voittovuosi. Ehkä pitää lisätä vielä tämä toinenkin eli 2020.

"Aina voi kuunnella tangoa!"

Kun tieto yli 500 henkilön tapahtumien peruuttamispakosta tuli, Seinäjoen Tangomarkkinat ilmoitti siirtävänsä tapahtumansa sellaisenaan seuraavaan vuoteen. Jo hankitut liput ja muut tehdyt varaukset ovat voimassa myös ensi vuonna.

Tangomarkkioiden taiteellinen johtaja Martti Haapamäki kertoo, että moni jo lippunsa osanut on ottanut yhteyttä ja varmistanut, että pääsee lipullaan sisään 2021.

Haapamäen mukaan tapahtuman kohtaloa puntaroitiin monelta kantilta. Esimerkiksi Tangon sävellys- ja sanoituskilpailu olisi voitu korona-aikaan järjestää etätuomaroinnilla ja ilman yleisöä.

– Teimme kuitenkin kokonaisratkaisun, että tapahtumassamme pitää olla entiseen tapaan kaikki elementit tai sitten ei mitään.

Mukaan ehti tulla jo toistasataa kilpailuehdotusta. Ne ovat automaattisesti mukana vuoden 2021 kilpailussa, ellei tekijä halua vetää työtään pois.

– Osa ehkä haluaa, koska sääntöjen mukaan teosta ei saa julkaista ennen kilpailua.

Tangomarkkinoiden yhteydessä myös käytävä SM-orkesterikilpailu ehti jo valita finaaliin pääsevät orkesterit. Haapamäki kertoo, että jokainen niistä on halutessaan edelleen finaalissa mukana kesällä 2021.

Tangomarkkina-tauko on taiteelliselle johtajalle pettymys, mutta hän lohduttaa kaikkia tapahtuman ystäviä:

– Aina voi kuunnella tangoa! Levytyksiä löytyy!