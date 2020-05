Kalifaatin paluu? Terroristijärjestö Isis kerää rivejään koronasta kärsivissä Irakissa ja Syyriassa

Isis on kiihdyttänyt iskujaan Irakissa ja Syyriassa, kun hallitusten on ollut pakko keskittyä koronaepidemian torjuntaan.

Pohjois-Irakin Kirkukissa räjähdevyöhön pukeutunut mies astuu autosta ja kävelee rauhallisesti kohti tiedustelupalvelun alueellisen toimiston portteja. Hän ei tottele pysähtymiskäskyjä, minkä jälkeen vartijat avaavat tulen. Mies räjäyttää itsensä haavoittaen kolmea vartijaa.

Muutamaa päivää myöhemmin kolme koordinoitua iskua tappaa kymmenen irakilaisen puolisotilaallisen joukon jäsentä pohjoisessa Salahaddinin maakunnassa.

Eilen lauantaina ainakin 10 sotilasta kuoli Isisin tekemässä iskussa Mukaishefassa, 180 kilometriä Bagdadista pohjoiseen. Isku on verisin aikoihin.

Iskut osoittavat, että terroristijärjestö Isis on jälleen nousemassa Pohjois-Irakissa. Avointa itsemurhaiskua ei ole nähty kuukausiin, Salahaddinin iskujen sarja puolestaan on monimutkaisin hyökkäys sitten 2017. Myös naapurimaassa Syyriassa Isis on hyökännyt turvallisuusjoukkoja, öljykenttiä ja siviilikohteita vastaan yhä voimakkaammin.

Isis hyödyntää koronaepidemiaa

Tappavat iskut osoittavat, että järjestö kerää rivejään samaan aikaan kun maiden viranomaiset ovat joutuneet keskittymään koronaviruksen torjuntaan ja sen aiheuttamiin talousongelmiin. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että ryhmä saattaa hyödyntää pandemiakaaosta kalifaattinsa uudelleenluontiin.

Maaliskuun puolivälissä Isis kehotti sisäisessä viestinnässään käyttämään tilannetta hyväksi.

Isisin tekemässä iskussa kuoli 10 sotilasta lauantaina. Ahmad Al-Rubaye / AFP

– Tämä on todellinen uhka, sanoo Irakin kurdialueen varapääministeri Qubad Talabani.

– He ovat liikekannalla ja tappavat meitä pohjoisessa, ja he alkavat iskeä Bagdadissa pian.

Isisin taistelijoita arvellaan olevan Irakissa noin 2 500–3 000.

Moni asia hyödyttää

Maaliskuun lopulla Isisin taistelijat hyökkäsivät hallituksen alueella Syyriassa, aina maan keskiosasta Homsin maakunnasta itäiselle rajalle Deir ez-Zouriin saakka. Noin viisisataa taistelijaa, joiden joukossa oli muun muassa vankiloista paenneita, livahti rajan yli Irakin puolelle, Irakin tiedusteluviranomaiset sanovat.

Isisin taistelijoita auttavat useat asiat. Ensinnäkin Irakin armeijan vahvuus palveluksessa on vähentynyt puoleen viruksen leviämisen ehkäisyn vuoksi. Toisekseen Irakin keskushallinnon ja kurdien itsehallinnon väliset kiistat ovat jättäneet osan pohjoisesta alueesta ilman turvallisuusjoukkoja.

Myös Yhdysvaltain joukkojen vetäytyminen maakunnista joulukuussa on lisännyt turvattomuutta. Ryhmällä on Irakissa myös kannatusta joidenkin kansalaisten parissa.

Aiheesta aiemmin:

Onko koronapandemia avuksi vai haitaksi terroristeille? Isis kehottaa kannattajiaan jatkamaan sotaa ja käyttämään länsimaiden sekasortoa hyväksi

Lähteet: AP