Herätys: Hallitus jatkaa neuvotteluja aamulla, koronavirusta etsitään jätevesistä, italialaiset haluavat rannoille

Neuvottelut koronarajoituksista jatkuvat kello 10

Hallitus jatkaa tänään kymmeneltä neuvotteluja koronarajoitusten purkamisesta. Linjauksista oli alun perin tarkoitus kertoa eilisiltana, mutta sopua ei vielä silloin saavutettu.

Ylen tietojen mukaan eilen alkuillasta oli yhä ratkaisematta, mitä tapahtuu kokoontumisrajoituksille ja toisen asteen koulutuksen jatkamiselle lähiopetuksessa. Ratkaisematta oli myös, vieläkö yli 70-vuotiaiden pitää pysyä kodeissaan erossa muista ihmisistä.

Lue uusimmat tiedot koronaviruksesta.

Koronavirusta testataan nyt jätevesistä – toiveena pystyä ennustamaan mahdolliset uudet aallot

Mitä tahansa näytettä otettaessa on tärkeää olla suojautunut, sillä roiskevaara on aina olemassa, sanoo prosessi-insinööri Tapio Kilponen Lahti Aqualta. Juha-Petri Koponen / Yle

Koronavirusta on ryhdytty tutkimaan jätevesistä eri puolilla Suomea. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toiveena on kehittää menetelmä, joka antaa kokonaiskuvaa siitä, kuinka paljon alueilla on koronavirustartuntoja. Näin jätevesiseuranta voisi täydentää henkilöistä otettavien testien antamaa tietoa. Menetelmän avulla voitaisiin myös ennustaa, onko epidemia laantumassa vai onko taudista tulossa toinen aalto.

Miten onnistuu rantalomailu korona-aikaan?

Havainnekuva mahdollisesta rantaelämästä koronan aikaan. Obicua

Italiassa poistetaan vähitellen koronarajoituksia, mutta kukaan ei tiedä, miten rantalomailu onnistuu ensi kesänä. Entiseen malliin ruuhkaisia rantoja ei nähtäne. Tilalle on mietitty jos jonkinlaisia keinoja, bambumajoista lähtien. Meren rannalle pääsy kesällä on tärkeää monelle italialaiselle, ja kyse on samalla satoja tuhansia ihmisiä työllistävästä bisneksestä. Nyt odotetaan ohjeita hallitukselta.

Pakkopullaa tai innostava palautesessio – kehityskeskustelut muuttavat muotoaan

Accenturen henkilöstöjohtaja Marja Hyvärilä sanoo, että muutamassa vuodessa jatkuvaan palautteen antamiseen on totuttu. Accenture

Kehityskeskusteluja käydään työpaikoilla ahkerasti, mutta joillakin aloilla niitä pidetään liian kankeana tapana. Erityisesti nuoret työntekijät haluavat palautetta koko ajan. Suuret kansainväliset konsulttiyhtiöt, kuten Accenture ja Deloitte, luopuivat perinteisistä kehityskeskusteluista muutama vuosi sitten. Keskusteluja käydään nyt jatkuvasti. It-alalla toimivassa Reaktorissa kollegat käyvät keskenään kehittymiskeskusteluja.

Luvassa lämpöä ja sadekuuroja

Yle

Päivällä etelän sisämaassa ja idässä tulee sadekuuroja, paikoin myös Etelä- ja Keski-Lapissa. Pohjois-Lapissa sataa yhtenäisemmin räntää ja lunta. Etelärannikolla sekä Pohjanlahden rannikolla on poutaisinta. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15, pohjoisessa 1–8 astetta.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.