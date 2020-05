Joko pääsee jalkapallotreeneihin, milloin voi taas mennä kahville? Ainakin näihin kysymyksiin hallitus etsii vastauksia

Koronaviruksen takia on eletty poikkeusaikaa pian kaksi kuukautta. Säätytalon neuvotteluissa ministerit ovat aamusta lähtien suunnittelleet koronarajoitusten purkamista niin, että tauti ei lähti leviämään voimakkaasti.

Ensin hallituksen on päätettävä, vieläkö niitä rajoituksia jatketaan, jotka ovat ilman uutta päätöstä voimassa 13.5. asti. Samalla se miettii, onko poikkeusolojen määritelmä kohdallaan ja vieläkö kaikkia valmiuslaista käyttöön otettuja pykäliä tarvitaan.

Työnsä tueksi hallitus on saanut valtiosihteeri Martti Hetemäen raportin, jossa kuvataan nykytilannetta ja analysoidaan tulevaa. Se myös kuulee terveysviranomaisten arvioita taudista

Hallitus yrittää vastata, milloin:

1. Etätöistä pääsee palaamaan takaisin töihin? Oppilaat palaavat etäopetuksesta peruskouluihin 14.5. Päiväkodit ovat olleet koko ajan auki lapsille, joiden hoitoa vanhemmat eivät ole saaneet järjestettyä muulla tavalla, mutta toukokuun puolivälissä lapset pääsevät taas päiväkotiin tavalliseen tapaan. Tämä avaa mahdollisuuden yhä useammille tehdä taas töitä työpaikalla.

2. Ammattiopistot ja lukiot siirtyvät takaisin lähiopetukseen? Kun perusopetus jatkuu normaalisti 14.5., vanhemmat koululaiset jäävät edelleen opiskelemaan kotiin. Hallitus pohtii, vieläkö toisen asteen kouluja voisi avata kevätlukukauden aikana.

3. Julkisia tiloja kuten kirjastoja avataan? Kirjastot, uimahallit ja nuorisotilat ja paljon muita julkisia tiloja pantiin kiinni maaliskuun puolivälissä. Rajoitus on voimassa 13.5. asti, jos sitä ei pidennetä. Osa näistä voitaisiin avata tautitilanteen hellitettyä.

4. Yli 10 henkilöä saa taas kokoontua? Kokoontumisrajoitus on pysäyttänyt niin pesistreenit kuin rippileirit, ja rajoitus on voimassa 13.5. asti. Kokoontumisrajoitusta ei todennäköisesti ainakaan kokonaan pureta vielä lähiviikoina. Kesän tapahtumista yli 500 henkilön tilaisuudet on peruttu heinäkuun loppuun saakka.

5. Suomesta pääsee taas matkustamaan? Suomen rajat ovat kiinni nykyisellä päätöksellä 13.5. asti. Rajoitusta tuskin puretaan vapaa-ajan matkojen osalta vielä kesän kuluessa.

6. Kahvilat, ravintolat ja terassit auki? Kesti useita viikkoja, ennen kuin hallitus onnistui sulkemaan ravintolat, joita se se piti taudin leviämisen kannalta riskipaikkoina. Rajoitus on säädetty olemaan voimassa 31.5. asti. Todennäköisesti ravintoloita ei avata ennen tätä.

7. Suomessa voi taas reissata? Kotimaassa matkustamista on suositeltu välttämään. Suomalaisia on kehotettu olemaan matkustamatta mökeille, jotta tartunnat eivät leviäisi tai sairastuessaan ei kuormittaisi mökkipaikkakunnan terveydenhuoltoa. Jos koronatapauksia on vähän, hallitus todennäköisesti pohtii suositusta uudelleen.

8. Iäkkäitä sukulaisia voi taas tavata? Iäkkäiden henkilöiden tilanne on yksi hallituksen hankalimmista kysymyksistä. Iäkkäillä on kohonnut riski sairastua koronaan vakavasti, siksi heitä on kehotettu olemaan tapaamatta muita ihmisiä. Toisaalta jopa kuukausien eristäytyminen voi sekin heikentää iäkkäiden vointia.

Näiden kysymysten lisäksi hallitus joutunee pohtimaan, täyttyvätkö poikkeusolojen kriteerit niin, että Suomea uhkaa sekä vakava tartuntatauti että talouden ja toimeentulon uhka.

Hallitus myös arvioi, ovatko valmiuslaista käyttöön otetut valtuudet yhä tarpeen. Esimerkiksi kiireetöntä hoitoa on peruttu osin valmiuslain nojalla, mutta koronapotilaita ei olekaan tullut sairaaloihin pelättyä määrää ja mahdollisuuksia hoitaa muita sairauksia voisi jälleen olla.