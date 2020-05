Vihreiden barettien entinen sotilas väittää yrittäneensä vallankaappausta Venezuelassa

Vihreisiin baretteihin eli Yhdysvaltain maavoimien erikoisjoukkoihin aiemmin kuulunut sotilas Jordan Goudreau väittää olleensa mukana yrityksessä syrjäyttää Venezuelan presidentti Nicolás Maduro. Venezuelan johto ilmoitti sunnuntaina maan sotilaiden estäneen vallankaappausyrityksen.

Kahdeksan ihmistä kuoli varhain sunnuntaina lähellä pääkaupunki Caracasia tehdyssä maihinnousuyrityksessä.

Uutistoimisto AP kertoi jo perjantaina omaan selvitykseensä pohjautuen, että Jordan Goudreau on kouluttanut Venezuelan armeijasta loikanneita sotilaita salaisilla koulutusleireillä Kolumbiassa.

Goudreau on tehnyt yhteistyötä Venezuelan armeijassa aiemmin palvelleen kapteeni Javier Nieton kanssa. Kaksikko on väittänyt Venezuelan oppositiojohtajan Juan Guaidón solmineen heidän kanssaan yhteistyösopimuksen. Guaidó on kiistänyt sopineensa mistään sotilastoimista vallan kaappaamiseksi Madurolta.

Sunnuntaina Nieto ja Goudreau julkaisivat yhteisen videon, jolla he kertoivat aloittaneensa "operaatio Gideonin" Maduron syrjäyttämiseksi. Osana operaatiota joukko sotilaita oli siirtynyt Kolumbiasta rajan yli Venezuealaan.

Venezuelan viranomaisten mukaan joukko asemiehiä saapui mereltä pikaveneillä ja yritti maihinnousua La Guairassa. Yritys kuitenkin torjuttiin ja kahdeksan ihmistä tapettiin. Lisäksi Venezuelan poliisit ja sotilaat tekivät kiinniottoja.

Venezuelan hallinto syyttää Yhdysvaltoja vallankaappausyrityksen takapiruksi.

Lähteet: AP, AFP