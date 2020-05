"Se näkyi ihan saman tien ja tuli vauhdikkaasti silmille" – 6 suomalaista kertoo, miten rajoitukset ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä

Koronaviruksen takia Suomessa on eletty poikkeusaikaa pian pari kuukautta. Kysyimme suomalaisilta, mitä mieltä he ovat rajoituksista ja niiden purkamisista.

Lea Kärkkäisellä on ompelimo, joka on asiakaspalveluyrityksenä täysin riippuvainen asiakkaista. Kärkkäisen arkeen korona vaikutti paljon, koska hän joutui lopettamaan yrityksensä toiminnan väliaikaisesti.

Nyt sitä ei ole järkevää pitää auki.

– Se tilanne näkyi ihan saman tien ja tuli vauhdikkaasti silmille. Piti miettiä, mikä on yrityksen tulevaisuuden kannalta järkevin ratkaisu. Sitten kun tilanne on ohi, aloitetaan alusta. Pitää reagoida tosi nopeasti itsekin. Ei auta surkutella, sanoo Kärkkäinen.

Kärkkäinen odottaa TE-toimiston ja Kelan päätöksiä. Muuta tukea työllistävä yrittäjä ei ole saanut.

– Minulla on työntekijä, joten olin vähän huonommassa jamassa. Vuokratukea sain vuokranantajalta. Nyt katsotaan, miten rästimaksut saadaan kesän aikana kuitattua.

Kärkkäinen on itse perusterve, mutta on huolissaan riskiryhmiin kuuluvista läheisistään. Hän on ommellut maskeja ja käyttää itse käsidesiä, jotta pysyy terveenä.

– Omissa läheisissä on riskiryhmään kuuluvia. Heistä pitää huolehtia. On terveydellisesti paljon parempi, että pidetään rajoituksia voimassa.

Kärkkäisen piti lähteä Espanjaan reissuun tänä keväänä, mutta matka peruuntui rajoitusten myötä. Kärkkäinen kuitenkin sanoo, että se oli järkevää.

Kärkkäisen mielestä hallitus on toiminut yllättävän reippaasti, vaikka päätökset ovat olleet koronan suhteen vaikeita. Hän kannattaa rajoituksia.

– Pidetään vaan tiukka linja, niin tästä selvitään paljon nopeammin.

Alina Louhelainen ja Janne Hyyryläinen, Kotka

Rajoitusten purkaminen tässä vaiheessa on liian aikaista. Näin sanoo kotkalainen Alina Louhelainen, jonka mielestä rajoitukset ovat tärkeitä, vaikka välillä olisikin kiva käydä jossakin.

– Esimerkiksi koulujen avaaminen on typerää, koska jos lapset saavat viruksen, se tartuttaa kotona myös.

Louhelainen kertoo olevansa tyytyväinen hallituksen rajoitustoimiin, koska siten koronavirus saadaan loppumaan nopeammin, eikä olla parin vuoden päästä samassa tilanteessa.

– Olen huolissani siitä, jos ihmiset eivät osaa pitää kiinni hygieniastaan. Itse olen todella tarkka, ja minua pelottavat kaikki taudit. Olen iloinen siitä, että rajoituksia on ja uskon, että kyllä tämä loppuu, jos niitä noudatetaan.

Janne Hyyryläinen ja Alina Louhelainen osallistuivat Rikkaat ja rahattomat -ohjelmaan tänä keväänä. Pyry Sarkiola / Yle

Alina Louhelaisen poikaystävä Janne Hyyryläinen ei ole huolissaan koronaviruksesta nuoren ikänsä takia. Hän on vältellyt riskiryhmien lähelle menemistä, eikä ole käynyt vanhempiensa luona pariin kuukauteen.

– Olen aika nuori, joten ei se luultavasti niin pahana tule. Jos se sattuu olemaan minulla, niin en ole sitten kantaja.

Hyyryläinen sanoo soittelevansa perheensä kanssa päivittäin.

– Veli on Jyväskylässä, minä olen Kotkassa ja vanhemmat ovat Mäntyharjulla, niin meillä on etäisyyttä muutenkin.

Hyyryläinen kertoo, että koronaan liittyvillä rajoituksilla ei ole ollut muutenkaan suuria vaikutuksia hänen elämäänsä.

– Kyllä se vähän vaikuttaa, että ei pääse oikein liikkumaan mihinkään, eikä pääse elokuviin, mutta ei muuten suuremmin.

Hyyryläisellä ei ole tällä hetkellä myöskään autoa, joten matkustusrajoitukset ovat hänelle samantekeviä. Kesälomien myötä hän on huolissaan ihmisten menemisestä rannalle.

– Kaikki saattavat mennä rannalle tai jonnekin muualle. Sitten on huono, kun niitä rajoituksia puretaan, jos se korona tuleekin takaisin.

Hyyryläinen pitäisi tapahtumat, koulut ja päiväkodit vielä kiinni. Hyyryläinen uskoo, että jos lapsi saa tartunnan, se on kohta aikuisillakin.

Silti esimerkiksi kirjastoja ja museoita voitaisiin hänen mielestään avata ensimmäisinä.

– Kirjastossa tai museossa ei yleensä ole ihmislaumoja pörräämässä. Siellä on väliä muihin ihmisiin, kun katsellaan teoksia ja muita.

Hyyryläinen sanoo, että hallitus on hänen mielestään toiminut hyvin rajoitusten suhteen. Silti hän lisää, että rajoituksia olisi voitu jatkaa pidempäänkin, jos niitä nyt ollaan höllentämässä.

Päivi Rekonen, Kotka

Kaupassa käyntiä ja roskan vientiä niin kuin ennenkin. Kotkalaisen eläkeläisen Päivi Rekosen arkeen koronarajoitukset eivät ole juuri vaikuttaneet.

– Ihan tavallista elämää olen elänyt.

Rekonen kuitenkin pitää rajoitusten purkamista hyvänä asiana. Hän kaipaa erityisesti kahvilassa käymistä ja ulkona syömistä, jotta arkeen kuuluisi muutakin kuin kotona olemista.

Päivi Rekonen on ollut myös tyytyväinen hallituksen päätöksiin. Pyry Sarkiola / Yle

Rekonen ei osaa sanoa, pitääkö jotain rajoitusta jättää voimaan. Hän kertoo seuraavansa uutisia tiheästi. Koronaviruksesta hän ei itse ole huolissaan, koska on perusterve.

– Minuun ei tule mitkään flunssatkaan, sanoo Päivi Rekonen.

Martti Myller, Kotka

Maanantaina 4. toukokuuta kotkalainen Martti Myller päätti tehdä poikkeuksen ja tulla tankkaamaan autoa sekä ostamaan postimerkkejä.

Myller kuitenkin kertoo, että rajoitukset ovat vaikuttaneet hänen arkeensa niin, että naapureiden, läheisten ja ystävien tapaamista ja ulkona liikkumista on vältetty. Myller kertoo tilaavansa ruoat netin kautta, eikä autoakaan tarvitse usein tankata.

– Facebookin kautta olemme olleet yhteydessä muihin. Vaimon kanssa olemme kahdestaan, ja koska olemme reilusti 70-vuotiaita, niin kerran viikossa tulee tilattua ruokaa kaupasta. On koitettu elää mahdollisimman paljon ohjeiden mukaan, kertoo Myller.

Martti Myller uskoo ihmisten odottavan, että rajoituksia helpotetaan. Pyry Sarkiola / Yle

Martti Myller ei itse halua lähteä arvioimaan, miten rajoituksia tulisi lähteä purkamaan.

Hän on huolissaan maailman taloudellisesta tilanteesta.

– Ei tiedetä, kuinka kauan tämä vaivaa. Taloudellisesti tämä tulee olemaan niin Suomelle kuin monelle muulle maalle tosi raskasta vuosikausia, jopa kymmenen vuotta. Se edellyttää, että tästä koronasta päästään vuoden sisällä.

Hallituksen toimiin Myller kertoo olevansa tyytyväinen.

Juhani Kallavuo, Kotka

Kotkalainen Juhani Kallavuo kertoo, että koronarajoitukset ovat vaikuttaneet hänen matkustamiseensa, mutta eivät juuri muuhun.

– Oli Tallinnan reissu varattu, mutta se peruuntui.

Kallavuo toivoo, että rajoituksia puretaan vähitellen, mutta ei kaikkea kerralla. Hän sanoo, että kirjastot voitaisiin avata ensimmäisenä.

– Kyllä varmaan joitain rajoituksia voisi pitää voimassa, mutta on ihan hyvä olla rajoituksia, ettei tilanne mene liian huonoksi.

Kallavuo kertoo olevansa tyytyväinen hallituksen toimiin koronan torjunnassa.

– Kyllä koronavirus huolettaa, mutta toivottavasti siihen löytyy rokote, että tilanne paranee.

