Kerimäkeläisellä marjatilalla riittää innokkaita suomalaisia työntekijöitä – Poikkeuksellista, sanoo marjatilojen edunvalvoja

Savonlinnan Kerimäellä sijaitsevalla marjatilalla on poikkeuksellinen tilanne. Paikallista työvoimaa on tarjolla enemmän kuin töitä.

Tilan isäntä Jussi Kirmanen on joutunut sanomaan osalle hakijoista ei-oota.

Kevään istutuskausi työllistää puolenkymmentä työntekijää. Satokaudella töitä on parillekymmenelle ihmiselle.

Moni koronavirustilanteen vuoksi lomautettu etsii itselleen kesäksi töitä maatiloilta.

– Töihin on tulossa nuoria, keski-ikäisiä ja eläkeläisiäkin. Joillakin on ollut ihan huoli, että saadaan sato korjattua, Kirmanen sanoo.

Kirmasen tilalla työvoima on alkavalle satokaudelle turvattu, tosin perehdytys tulee vaatimaan tavallista enemmän työtä.

Kirmanen on pitänyt tilaa 10 vuoden ajan. Tilalla on viisi hehtaaria mansikkapeltoa, sen lisäksi hän viljelee vadelmaa ja perunaa.

Aiempina vuosina suurin osa Kirmasen tilan kausityövoimasta on tullut ulkomailta, kuten Venäjältä.

Tiloilla pulaa osaavista kausityöntekijöistä

Suomessa on noin 1100 mansikkatilaa, jotka tarvitsevat kipeästi työntekijöitä kausitöihin.

Tällä hetkellä työvoimaa tarvitaan erilaisiin valmistelu- ja istutustöihin. Suurempi tarve marjatiloilla sijoittuu satokaudelle juhannuksen jälkeiseen aikaan.

Kausityövoiman tarve koko maassa on yli 16 000 henkilöä.

Normaalioloissa iso osa työvoimasta on tullut ulkomailta, muun muassa Ukrainasta. On mahdollista, että koronaviruksesta huolimatta ukrainalaisen työvoiman tulo (siirryt toiseen palveluun)(Maaseudun Tulevaisuus) Suomeen on lopulta mahdollista tänäkin kesänä, mutta neuvottelut asiasta ovat kesken.

Joka tapauksessa myös suomalaisille kausityöntekijöille riittää tänä kesänä työtä.

Suomalaisia työntekijöitä etsitään Töitä Suomesta (siirryt toiseen palveluun)-palvelun kautta. Kehittämispäällikkö Kati Kuula Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitosta arvioi, että toistaiseksi noin 500 suomalaista on työllistynyt palvelun kautta tiloille.

Sitoutuminen on tärkein ominaisuus

Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Miika Ilomäki pitää Kirmasen tilan tilannetta ilahduttavana mutta poikkeuksellisena. Ilomäen mukaan poimijatilanne on valtakunnallisesti kriittinen.

– Marjatilojen kausityövoima on ollut viimeiset 30 vuotta ulkomaista, sillä suomalaista työvoimaa ei ole ollut tarjolla. Valtaosa tiloista sijaitsee harvaan asutulla maaseudulla, missä työvoiman saanti on erityisen hankalaa.

Ilomäen mukaan kausityöntekijän tärkein ominaisuus on sitoutuneisuus.

– Oleellista on, että poimijat eivät lopeta kesken kaiken. Monella marjanviljelijällä on kokemusta siitä, että suomalaiset eivät ole kovin sitoutuneita. Poiminta ei katso kansalaisuutta, tärkeintä on sitoutuminen.

Satonäkymät ovat lupaavat

Mennyt talvi oli sään puolesta erikoinen, mutta Kirmasen tilalla mansikkakasvustot ovat kestäneet sen yllättävän hyvin. Jussi Kirmasen mukaan satokaudesta voidaan tämänhetkisen tilanteen perusteella odottaa normaalia.

Sen sijaan marjojen menekki mietityttää viljelijää.

– Savonlinnan oopperajuhlien aikaan marjoja on mennyt paljon kauppoihin, joten juhlien peruminen todennäköisesti vaikuttaa myyntiin.

Kirmasen mukaan ihmisten säilöntäintoa on vaikeaa ennakoida. Myös itsepoiminnan ja marjojen tilamyynnin järjestäminen ovat vielä avoimia kysymyksiä.

