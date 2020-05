Suomessa on Pohjoismaiden vanhimmat synnyttäjät

Syntyvyys laski Suomessa ja Norjassa vuonna 2018. Ruotsissa syntyvyys on Euroopan kärkeä.

Petra Ristola / Yle

Yli 35-vuotiaiden synnyttäjien osuus on Suomessa Pohjoismaiden korkein.

THL:n vuoden 2018 tietoihin perustuvan tilastoraportin mukaan synnyttäjien keski-ikä on noussut kaikkialla Pohjoismaissa. Suomessa keski-ikä on Pohjoismaiden korkein, sillä lähes 24 prosenttia synnyttäneistä on yli 35-vuotiaita.

THL:n tutkimusprofessori Mika Gisslerin mukaan Suomi on alentuneen hedelmällisyyden ja kohonneen synnyttäjien keski-iän suhteen lähestymässä keskieurooppalaista tasoa.

– Esimerkiksi Espanjassa ja Italiassa synnyttäjät ovat vielä vanhempia kuin Suomessa. Sama miettimis- ja lykkäämisproblematiikka näkyy myös siellä, kertoo Gissler.

Syntyvyyden lasku ei ole uusi asia. Syntyvyyden suunta on ollut alaspäin jo vuosikymmenen ajan, mutta nopeus on yllättänyt, sanoo tutkija.

– Suurin syy hedelmällisyyden alentumiselle on se, että ensimmäisen lapsen hankintaa siirretään ja ensisynnyttäjä ovat vanhempia kuin ennen.

Suomessa poikkeuksellista on muita Pohjoismaita nopeampi muutos.

– Yli 35-vuotiaiden synnyttäjien osuus on kasvanut Suomessa vajaassa kymmenssä vuodessa 18 prosentista 24 prosenttiin, kuvailee tutkija.

Tilastokeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Suomessa tullaan äidiksi keskimäärin 29,4-vuotiaana. Yli 45-vuotiaiden synnyttäjien määrä on edelleen Suomessa vähäinen.

Ruotsissa syntyvyys Euroopan kärkeä

Suomessa syntyvyys vähenee muita Pohjoismaita enemmän. Ruotsissa syntyvyys taas on Euroopan korkeimpia. Tämä liittyy tutkijan mukaan maahanmuuttajien osuuteen väestössä.

– Syntyvyys näyttää olevan sitä korkeampi mitä enemmän on maahanmuuttajia, kertoo Mika Gissler.

Suomessa maahanmuuttajia on alle 10 prosenttia 15–49-vuotiaista naisista. Tanskassa maahanmuuttajanaisten osuus on 17 prosenttia, Islannissa ja Norjassa 20–21 prosenttia ja Ruotsissa 24 prosenttia.

Keisarileikkausten määrä tasaantunut

Suomessa noin 16–17 prosenttia lapsista syntyy keisarileikkauksessa vuosittain. Taso on samankaltainen myös muissa Pohjoismaissa. Tanskassa keisarinleikkausten osuus on Pohjoismaista suurin, noin 19 prosenttia. Kaikkiaan Pohjoismaissa tehdään vähemmän keisarileikkauksia kuin muualla Euroopassa.

– Keisarileikkauksien määrään vaikuttavat monet asiat. Muun muassa synnyttäjän tausta, sairaalan politiikka ja loppujen lopuksi päätöksen tekevän lääkärin mielipide, Gissler toteaa.