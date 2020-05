Poliisi on pyytänyt ulkomailta virka-apua Tampereen henkirikoksen tutkinnassa – tutkinnanjohtaja: "Koko tapaus on vähän erikoinen"

Tapaus on siirtymässä syyttäjälle ehkä jo tällä viikolla.

Tampereella alkuvuonna tehty henkirikos on siirtymässä syyttäjälle syyteharkintaan. Tutkinta on loppusuoralla ja tavoite on saada kokonaisuus syyttäjälle jo tällä viikolla.

Poliisi löysi tammikuun lopussa keski-ikäisen miehen kuolleena Tampereelta Vasaratieltä. Murhasta epäillään kolmea nuorta henkilöä, joista yksi on uhrin poika.

Poikaa epäiltiin tuoreeltaan murhaan yllyttämisestä. Hän kiisti lakimiehensä välityksellä silloin osallisuutensa koko asiaan.

Uhrin poika vangittiin epäiltynä murhaan yllyttämisestä helmikuussa. Oikealla rikosylikomisario Jari Kinnunen. Antti Eintola / Yle

Sisä-Suomen poliisi on pyytänyt virka-apua ulkomailta epäiltyjen viesteihin liittyen.

Rikosylikomisario, tutkinnanjohtaja Jari Kinnunen sanoo, että tietopyynnöt on lähetetty siksi, että Suomessa ei löydy näiden viestivälineiden palveluntarjoajia.

Pyydetäänkö apua FBI:lta?

– En ota siihen kantaa, nämä ovat normaaleja kansainvälisiä tietopyyntöjä.

Kinnunen ei ota kantaa, epäilläänkö murhaa tilatuksi. Motiivi paljastuu vasta käräjäsalissa.

– Koko tapaus on vähän erikoinen, mutta ei tämä meidän työssä tai skenessä niin hirveän erikoinen ole, Kinnunen tyytyy sanomaan motiivista.

Kolme nuorta epäiltyä vangittu

Epäiltyjä etsittiin heti teon paljastumisen jälkeen. Ensin jäi kiinni nuori mies reilun vuorokauden paon jälkeen ja sen jälkeen nuori nainen vangittiin epäiltynä murhasta ja avunannosta.

Nämä epäillyt olivat vangitsemishetkellä 19- ja 21-vuotiaita ja asuivat Jyväskylän seudulla.

Jyväskylän seudulla on tutkittu epäiltyihin liittyen kotietsinnässä löytyneiden huumeiden alkuperää.

Kenellekään kolmikosta ei ole Pirkanmaan tai Keski-Suomen käräjäoikeuden mukaan ennestään tuomioita.

Lue lisää:

Jo kolmas epäilty Tampereen Vasaratien murhassa: Uhrin poika vangittiin epäiltynä murhaan yllyttämisestä

Poliisi tutkii henkirikosta Tampereella: Paikalta paennut epäilty saattaa olla vaarallinen