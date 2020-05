Britanniassa kolme lentokenttää määräsi matkustajat peittämään kasvonsa – Suomessa Finnair ja Finavia pohtivat asiaa

Lentoyhtiöt ja lentokentät eri puolilla maailmaa selvittävät, tulisiko kasvomaskien käyttö määrätä pakolliseksi matkustajille koronavirustartuntojen estämiseksi.

Ensimmäisenä matkustajat on määrätty peittämään kasvonsa kolmella lentokentällä Britanniassa tästä viikosta alkaen. Kasvot on peitettävä Manchesterin, Stanstedin ja East Midlandsin kentillä.

Nämä MAG-yhtiön omistamat kentät päättivät määräyksestä omatoimisesti, koska virallisia ohjeita asiasta ei ole annettu. The Times-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) kentillä voi kasvosuojusten lisäksi käyttää esimerkiksi huivia suun ja nenän edessä.

Lontoon Heathrown lentokenttä on pyytänyt yhtenäisiä kansainvälisiä ohjeita turvallisesta matkustamisesta.

Suomessa asiaa selvitetään

Myös Suomessa kasvosuojainten käytön määräämistä lentokentillä pohditaan.

– Olemme miettineet, että se on yksi vaihtoehto. Se on harkinnassa, kertoo lentokenttien toiminnasta vastaavan Finavian viestintäpäällikkö Annika Kåla.

Finavia seuraa, mitä muissa maissa päätetään kasvosuojaimista ja keskustelee tilanteesta viranomaisten kanssa. Finavian tiedossa ei ole, että kasvojen peittämistä olisi määrätty vielä muualla kuin kolmella kentällä Britanniassa.

– Lentokenttien välillä käydään keskustelua maskien käytöstä, Kåla toteaa.

Myös Finnairin viestinnästä kerrotaan, että kasvosuojainten käytön määräämistä tutkitaan. Päätöksiä ei ole vielä tehty.

Finavia pohtii, onko hengityssuojainten käyttö syytä määrätä pakolliseksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Markku Ulander / Lehtikuva

Jotkut lentoyhtiöt vaativat jo maskien käyttämistä

Osa lentoyhtiöistä on jo alkanut vaatia matkustajia käyttämään kasvosuojuksia lennoilla koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Euroopassa Lufthansa Group vaatii tästä päivästä lähtien, että matkustajat ja henkilökunta käyttävän kasvosuojia. Päätös koskee Lufthansan, Swissin ja Austrian Airlinesin lentoja.

Myös esimerkiksi amerikkalainen Delta-yhtiö on ilmoittanut, että matkustajien on pidettävä kasvosuojusta koko lennon ajan. Lisäksi suojusta on käytettävä lähtöselvityksessä, loungeissa ja lähtöportilla.

CNN:n mukaan amerikkalaisista yhtiöistä (siirryt toiseen palveluun) myös American Airlines, United Airlines ja JetBlue Airways vaativat matkustajien ja konehenkilöstön käyttävän maskeja.

Malesian Malaysia Airlines on vaatinut kasvosuojusten käyttöä huhtikuun loppupuolelta lähtien muilta kuin lapsimatkustajilta. Myös Korean Air edellyttää kasvojen peittämistä.

Muuallakin maailmassa monet lentoyhtiöt saattavat määrätä kasvosuojaimet pakollisiksi, kun ne jatkavat koronakriisin keskeyttämiä lentojaan.

Lentoyhtiöissä suunnitellaan myös muita turvatoimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Koneissa pyritään noudattamaan turvavälejä ja matkustajien määrää lennolla saatetaan rajoittaa. Koneiden puhdistusta ja desinfiointia lisätään.

Helsinki-Vantaalla vajaa tuhat matkustajaa päivässä

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA tai Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA eivät ole vielä ohjeistuksia kasvosuojaimista antaneet. Järjestöt pohtivat, millaisia ohjeita lentokentille ja lentoyhtiöille annetaan.

Noin 90 prosenttia lennoista on peruttu ja kentillä on väljää. Tällä hetkellä turvavälien noudattaminen lienee mahdollista, mutta tilanne muuttuu, kun matkustajamäärät palautuvat.

Britanniaan saapuu tällä hetkellä The Timesin mukaan noin 100 000 matkustajaa viikossa. Helsinki-Vantaan lentokentällä on vajaa tuhat matkustajaa päivässä, kun normaalitilanteessa heitä on noin 60 000.

Asiantuntijat ovat erimielisiä kasvosuojainten käytön hyödyllisyydestä.

