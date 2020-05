Belgiassa elämä jatkuu kangaskaupan kautta – Brysselissä ommellaan nyt omia maskeja

Ensimmäisenä aukesivat kangaskaupat, sillä kasvosuojaa on käytettävä kaikissa julkisissa kulkuneuvoissa.

BRYSSEL Kun kangaskaupat aukesivat maanantaina hallituksen luvalla, huipputrendikkään Vihreä koira -nimisen kangaskaupan edessä oli tuntia ennen avaamista jo toistakymmentä ihmistä jonossa.

Kauppaan otettiin kerralla viisi ihmistä ja kullakin oli puoli tuntia aikaa ostoksiin. Jonottajia yhdisti sama syy päästä kangaskaupoille.

– Ompelen itselleni, perheelle ja kavereille kasvosuojia, sanoi jo toista tuntia jonottanut Gaël. Tänä vuonna muotia ovat maskit, hän tuumaa.

Gaël on ostamassa kangasta koko perheen ja kaveripiirin kasvomaskien tarpeeseen. Susanna Turunen / Yle

Belgian hallitus päätti viime viikolla aloittaa kauppojen sulkujen purkamisen nimenomaan kangaskaupoista, koska kasvomaskien käyttö on edellytys talouden uudelleenkäynnistämiselle.

Maski on pakollinen yli 12-vuotiailla julkisissa kulkuvälineissä metrossa, bussissa, junassa ja raitiovaunussa, mutta kysyntä on ylittänyt maskeja myyvien apteekkien tarjonnan ja hinnat ovat nousseet sitä mukaan.

Belgian talous on ollut kiinni kaksi kuukautta, mutta Vihreän koiran omistaja Guy François on luottavaisin mielin. Yrityksen perusti Guyn isä 32 vuotta sitten, ja se on selvinnyt muun muassa finanssikriisin.

Guy François pyörittää nykyisin jo harvinaiseksi käynyttä pakkakangaskauppaa toisessa polvessa. Susanna Turunen / Yle

– Tämä on todella mahtavaa. Olemme voineet myydä vain netin kautta, eikä se ole normaalia. Olemme tietysti iloisia, että voimme taas toivottaa asiakkaat tervetulleiksi sisälle kauppaan – turvallisuusmääräykset huomioiden.

Nyt on muodissa maski

Jos jaksaa jonottaa pari tuntia Virheän koiran kangaskeitaaseen, eteen avautuu uusi muotimaailma. Omistaja suosittaa käyttämään puuvillaa tai puuvilla-polyestersekoitetta suojamaskin kankaaksi. Ne kestävät 60 asteen pesun.

Parhaat kankaat on asetettu tietysti heti sisääntulokäytävän molemmin puolin. Värejä ja printtejä on pilvin pimein, joten vain mielikuvitus on rajana.

Margot on opettaja ja varautuu koulujen avautumiseen hankkimalla suojatarvikkeita eli kangasta. Rikhard Husu / Yle

Margot on koulun opettaja ja aikoo ommella kasvosuojia itselleen. Ne tulevat tarpeeseen kun koulut avaavat.

– Osa minusta on sitä mieltä, että sulut pitäisi poistaa, koska ihmiset eivät enää kestä tätä. Ajattelen etenkin oppilaitani. Samalla osa minusta on sitä mieltä, että meidän on oltava erittäin varmoja, ettemme ota riskejä.

Yritystoiminnan avaamisen aikataulu ja järjestys ovat herättäneet paljon keskustelua Belgiassa. Samaan aikaan kangaskauppojen kanssa saivat avata toimintansa yritykset, joilla ei ole varsinaista myyntiliiketoimintaa.

Kampaamot ja parturit aukeavat Belgiassa aikaisintaan kahden viikon kuluttua. Susanna Turunen / Yle

Jos koronatartunnat eivät lähde kovaan nousuun, kaikki kaupat saavat asiakasmäärä- ja etäisyysrajoituksin avata ovensa ensi viikon maanantaina.

Henkilökontaktia vaativat alat kuten kampaamot ja parturit joutuvat odottamaan ovien avaamista vielä kaksi viikkoa.

Belgiassa koronatartunnan saaneiden määrä oli maanantaina 50 267. Heistä 7 924 on kuollut virukseen.

Vihreän koiran työntekijät avustavat henkilökohtaisesti heti jokaista sisälle päästettyä asiakasta, koska aikaa ostoksille on vain 30 minuuttia. Susanna Turunen / Yle

EU-instituutiot jatkavat etätyötä

Euroopan unionin komissio, neuvosto ja parlamentti jatkavat edelleen töitä etänä ja kokoukset pidetään videokonferensseina. Ainoastaan välttämätön henkilökunta käy fyysisesti työpaikalla.

Työssäkäynti palautuu normaaliksi sitten, kun se on terveyden kannalta turvallista tai työpaikalla voidaan työnteko järjestää turvallisesti: yksi henkilö huoneessa, turvavälit tai maskipakko ja jatkuva desinfiointi.

EU-parlamentti ei palaa Strasbourgin täysistuntoihin ainakaan ennen syyskuuta.

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen kabinetin 16-jäsenisestä henkilöstöstä puolella on sellainen tehtävä, että läsnäolo työpaikalla on välttämätöntä.

Heistäkin ainoastaan puolet, eli korkeintaan neljä on työpaikalla samaan aikaan, sanoo kabinettipäällikkö Taneli Lahti.

Lahden mukaan etätyö komissiossa on sujunut yllättävän hyvin, kun ihmiset ovat oppineet käyttämään tietoliikenneyhteyksiä uudella tavalla. Etäpäivät kuitenkin venyvät helposti toimistopäiviä pidemmiksi.

Kaikkea ei myöskään videoyhteyden välityksellä voi hoitaa, edes jatkossa, sanoo Lahti.

Kahden kuukauden kokemuksella Lahti listaa, että työ on hitaampaa, työläämpää ja tuottavuudeltaan heikompaa etänä.

Hollannin valtiovarainministeri Woepke Hoekstra euroryhmän videokonferenssissa huhtikuussa. Bart Maat / EPA

– Sellaisen asian hoitamiseen, mihin käytävällä kohdatessa menee muutama minuutti, menee nyt helposti puoli tuntia, kun lähettää sähköpostia, soittaa puhelimella ja korjaa väärinkäsityksiä.

Pelkästään komissiolla on yli 30 000 työntekijää. Instituutioiden avautumiseen vaikuttaa myös koulujen avautuminen, koska alaikäisten lasten hoito sitoo vanhempia.

Belgiassa opetusvastuu on kunnilla, niinpä koulut eivät avaudu kaikki yhtä aikaa, ja aikataulu on epäselvä. Luokkakokoja on joka tapauksessa pienennettävä ja on mahdollista, että lapset käyvät koulussa vuoroissa tai vuoropäivinä.

Brysselissä Woluwe-Saint-Lambertin kunnassa sydänsairauksien erikoislääkäri Samer Moubayed nauttii iltapäivästä 3-vuotiaan poikansa Victorin kanssa. Susanna Turunen / Yle

– On jo aika avata elämää, vaikka täällä ei ole ollut yhtä suljettua kuin esimerkiksi Italiassa. Lapsen kanssa on päässyt puistoon leikkimään, mutta kyllä talouden pitää jo päästä käyntiin, sanoo Samer Moubayed.

Vaikka Samer on lääkäri, hän ei pidä maskia eikä pidä poikakaan.

– Suojasta on hyötyä ihmisjoukossa. Tärkeämpää on pestä käsiä, koska virukset elävät pinnoilla joita kosketamme jatkuvasti ja samoilla käsillä koskemme kasvojamme.

Matkustamista rajoitetaan yhä

Finnair aloitti suorat lennot uudestaan Brysseliin huhtikuun lopussa, mutta lentoja on normaalia huomattavasti vähemmän.

Myös matkustusrajoitukset junalla tai autolla Hollannista, Saksasta, Ranskasta tai Britanniasta ovat yhä voimassa. Rajan yli päästetään vain tarvittava läpikulku- ja työmatkaliikenne.

Belgian pääministeri Sophie Wilmès kamppailee muiden EU-maiden johtajien tavoin epätietoisuuden kanssa. Kaupan ja rajojen asteittaisesta avaamisesta voi seurata, että koronavirus lähtee leviämään uudelleen.

