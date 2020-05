Intia aloitti tiukimpien koronarajoitusten purkamisen eri osissa maata – Kuolinsyiden vähäinen tilastointi vaikeuttaa koronatilanteen seuraamista

NEW DELHI Intian hallitus ilmoitti viikonloppuna jatkavansa koronaviruksen aiheuttamaa sulkua kahdella viikolla. Samalla maa päätti ankarimpien rajoitusten lievennyksestä jakamalla koko maan liikennevalomaisiin vyöhykkeisiin.

Maan suurkaupungit kuten pääkaupunki Delhi julistettiin punaiseksi vyöhykkeeksi, jossa riski viruksen leviämiselle on suuri. Oransseilla alueilla puolestaan on vähemmän tartuntoja ja vihreillä alueilla ei ole tavattu yhtään tartuntaa kolmeen viikkoon.

Liikennettä näkyi Delhin pääkaduilla maanantaina huomattavasti enemmän kuin viime viikkojen täyskaranteenin aikana. Viranomaiset sallivat toimistojen, kauppojen ja tehtaiden aukiolon pienemmillä miehityksillä kaupungissa.

Koulut, temppelit ja julkiset paikat pysyvät kuitenkin suljettuina. Alkoholimyymälät pidettiin auki muutaman tunnin mutta ne suljettiin väkijoukkojen ja mellakoinnin takia.

Västön ikäjakauma heijastuu tartuntatilastoihin

Maailman toiseksi väkirikkaimmassa maassa koronavirus leviää eniten nuorten keskuudessa, sillä terveysministeriön mukaan eniten tautia on löydetty 21–40 vuotiaiden joukosta. Maan omien tilastojen mukaan 83 prosenttia koronaviruspotilaista on alle 50-vuotiaita.

Nuorten sairastuneiden määrä selittyy pääosin maan ikäjakaumalla, sillä väestön keski-ikä on 27,4 vuotta.

Delhin keskustassa odottaa asiakastaan 24-vuotias ruokalähetti Vijay Singh, jolla on maski kasvojensa suojana mutta ei muita suojavarusteita.

– Tänään minulla on noin 20 asiakasta, ehkä enemmän. Yritän kyllä desinfioida käteni aina kun ehdin, mutta puhdistusaine on kallista ja meidän pitää itse ostaa se, hän sanoo.

Ruokalähetti Vijay Singh joutuu työskentelemää, oli pandemia tai ei. Koronavirus ei ole muuttanut näitä Singhin elämän reunaehtoja. Pia Heikkilä

Nuori mies on tällä hetkellä kuusihenkisen taloutensa ainoa palkansaaja. Perheeseen kuuluvat vanhemmat, isoäiti ja kaksi nuorempaa siskoa, jotka kaikki tulevat toimeen Vijayn 15 000 rupian eli noin 180 euron kuukausipalkalla. Perhe asuu yhden huoneen ja keittiön asunnossa kaupungin pohjoisosassa.

Vaikka Delhissä kerrottiin hiljattain paikallisen lähetin sairastuneen koronaan ja tartuttaneen satoja, Singh ei ole huolissaan viruksesta.

– Jos sairastun, se on jumalan tahto, hän sanoo.

– Tämä on perheelleni ainoa tapa saada toimeentuloa, muuten emme saa ruokaa ja joudumme kadulle, hän lisää hypäten mopon selkään ja kaasuttaen tiehensä.

Vaikka Vijayn kaltaiset nuoret eivät välttämättä pysty osaltaan estämään viruksen aktiivista leviämistä, ankarien sulkutoimenpiteiden uskotaan osaltaan hidastaneen tautia.

Nyt yli 1,3 miljardin asukkaan Intiassa on löydetty Worldometer-sivuston mukaan 42 000 koronatapausta ja tautiin on menehtynyt noin 1 400. Maassa kuolemia on noin 0,7 miljoonaa ihmistä kohden, kun taas Suomessa vastaava luku on 37 ja Ruotsissa 244.

Suuri osa nuorista saa tartunnan

Nuorten laajalle levinnyt oireeton sairastuminen voi olla Intian etu.

– Ehkä meille on kehittynyt tietämättämme laumaimmuniteetti. Iso osa nuorista saa tartunnan mutta oireettomana, arvioi Ylelle W-Pratiksha -sairaalan hengitystiesairauksien johtava lääkäri Pratibha Dogra.

Vanhustenhoitojärjestelmän puute voi osaltaan selittää koronaan menehtyneiden alhaista lukumäärää.

– Euroopassa ja Yhdysvalloissa riskiryhmään kuuluvat vanhukset oleskelevat hoitokodeissa, ja näissä korona leviää. Intiassa he asuvat suuressa perheessään sisätiloissa ja eivät ole ulkomaailman kanssa tekemisissä, Dogra sanoo.

Kuolinsyiden raportointi on Intiassa heikkoa. Viranomaisten tietojen mukaan Intiassa vain noin viidennes kuolemista on lääketieteellisesti varmennettuja.

Intian koronatilanteesta ei ole varmaa tietoa. Tiiviisti asutetussa maassa tauti leviää helposti. Jagadeesh Nv / EPA

Yli 80 prosenttia kaikista kuolemista tapahtuu edelleen kotona, koska julkinen sairaanhoito on heikko ja monilla perheillä ei ole varaa viedä sairastuneita sairaaloihin.

Ruumiita ei välttämättä edes testata sairaaloissa kustannussyistä koronaviruksen varalta, vaikka oireet viittaavat selkeästi tautiin. Näin väitti Mumbain valtionsairaalan nimettömänä pysyttelevä lääkäri intialaisille medioille.

– Kuolinsyyt ovat usein epämääräisiä, sillä monet voivat kuolla malarian ja keuhkokuumeen aiheuttamiin infektioihin, Dogra sanoo.

Vähän testausta

Intia tekee koronavirustestejä huomattavasti vähemmän verrattuna länsimaihin. Terveysministeriön mukaan Intiassa tehdään noin 50 000 koronavirustestiä päivässä, mutta se on nähty riittämättömäksi väestönmäärään nähden.

Epidemiahuippu voi olla vielä edessä, sillä oireettomat kantajat ovat huolenaihe.

– Tämän viruksen yksi tunnusmerkeistä on, että se voi johtaa lievään infektioon, jossa ihmisillä ei ole oireita, mutta ne voivat silti kantaa virusta ja välittää sitä muille. Nämä oireettomat tai lievästi sairastuneet eivät hakeudu sairaalahoitoon, kertoo lääkäri PratibhaDogra.

New Delhin katuja lakaistaan monesti käsivoimin. Intia kärsii huonosta jätehuollosta, mikä osaltaan alentaa myös yleistä hygienian tasoa. Pia Heikkilä

Ongelmat Intiat saattavat kasaantua kuin varkain, sillä hygienia on riittämätön ja sosiaalista etäisyyttä ei ahtaissa slummeissa voi pitää yllä. Lisäksi keskushallitus on määrännyt siirtotyöläisten joukkomuuton takaisin kotiseuduilleen rautateitse ja busseilla, joissa virus saattaa levitä lisää.

Terveydenhuoltojärjestelmään on satsattu karanteenin aikana, mutta sen pelätään romahtavan, ellei virusta saada kuriin. Hoitohenkilökuntaa on jopa uhkailtu väkivallalla eri osissa maata ja heitä on yritetty estää pääsemästään koteihin sairauden leviämisen pelossa.

–Tunnelma sairaaloissa on hyvin kireä, uupunut ja pelkoa on ilmassa. Kun hoidamme potilaita, laitamme oman ja perheemme terveyden riskialttiiksi koronalle, sanoo lääkäri Pratibha Dogra.

