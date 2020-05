Onko sinua painostettu näkemään kavereita? Arvostellaanko salilla treenaamistasi? Kerro, vaihteleeko suhtautuminen koronarajoituksiin lähipiirissäsi

Koronarajoituksia voidaan tulkita monin eri tavoin. Toisen mielestä on esimerkiksi ihan ok nähdä kavereita ja pitää pienimuotoiset illanistujaiset, kun taas toinen on luopunut kaikista ihmiskontakteista ja pysyttelee kotosalla.

Osa käy salilla normaalisti treenaamassa, osa ei. Jotkut lähtevät viikonlopuksi mökille tai vapaa-ajan asunnolle, mutta toiset vain haaveilevat ajasta, kun niin voi tehdä.

Oletko törmännyt tilanteisiin, joissa sinulla on kaverisi tai muun läheisesi kanssa erilaiset näkemykset siitä, mitä nyt voi tehdä? Ovatko erilaiset näkemykset aiheuttaneen ongelmia tai eripuraa? Teemme aiheesta juttua. Sitä varten keräämme lukijoilta kokemuksia arjen tilanteista.

Voit kertoa meille kokemuksistasi alla olevan lomakkeen kautta tai suoraan toimittajalle johanna.laakkonen@yle.fi.

Kyselylomake on auki tiistaihin 5.5 kello 17:een saakka.