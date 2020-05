Afrikan hittikappaleissa luritellaan nyt yskimisestä – Koronavalistusta levitetään musiikin voimin

Afrikassa koronavirus ei ole toistaiseksi päässyt leviämään yhtä nopeasti kuin muualla maailmassa. Samalla myös tieto taudista on levinnyt hitaasti.

Musiikki on aina ollut tärkeässä roolissa tarinankerronnassa ja tiedonvälityksessä Afrikassa. Nyt liuta tunnettuja artisteja on julkaissut koronanvastaisia valistuskappaleita.

"Älä kosketa" – luotto vanhaan hittiin

Yksi maailman tunnetuimmista kappaleista – Mama African eli eteläafrikkalaisen Miriam Makeban Pata Pata on päivitetty uuteen maailmantilanteeseen sopivaksi.

Pata pata tarkoittaa afrikkalaisella xhosa-kielellä kosketa kosketa, ja nyt Grammy-palkintojakin kahminut beniniläinen Angelique Kidjo antaa versiossaan päinvastaisen viestin – älä kosketa – No Pata Pata.

Beniniläinen Angelique Kidjo muistuttaa kuulijoitaan pitämään etäisyyttä. Wael Hamzeh / EPA

“Meidän pitää pitää kädet puhtaina, eli No Pata Pata… Älä kosketa naamaasi ja pidä etäisyyttä, ja No Pata Pata”, Kidjo laulaa.

Angelique Kidjo – No Pata Pata (siirryt toiseen palveluun)

“Me pärjäämme” – kuoron tsemppibiisi

Ensimmäinen koronakappale Afrikassa oli kuitenkin Etelä-Afrikassa suositun Ndlovu Youth Choirin käsialaa.

Vähäosaisista nuorista koostuva kuoro ponnahti viime vuonna kuuluisuuteen päästyään America’s got Talent -ohjelman finaaliin. Kuoron hyvin konkreettisesta ja ytimekkäästä kappaleesta We’ve got this on nyt tullut koko Etelä-Afrikan tsemppibiisi koronanvastaisessa taistelussa.

Laulussa kehotetaan englanniksi ja eteläafrikkalaisella zulu-kielellä ihmisiä pesemään käsiä, olemaan koskematta naamaa ja muistutetaan, että syytä paniikkiin ei ole.

Älä mene paniikkiin, älä levitä huhuja. Me voitamme koronan. Älä panikoi, meillä on homma hallussa. Ndlovu Youth Choir

Pese kädet, älä kosketa naamaasi, älä mene vaan soita lääkärille, älä panikoi tai levitä huhuja, me voitamme koronan. Älä panikoi, me pärjäämme.

Siinä periaatteessa koko kappale. Selvä kuin pläkki!

Ndlovu Youth Choir – We've got this (siirryt toiseen palveluun)

Afrikassa toistaiseksi vähän tartuntoja Afrikassa koronatartunnan on saanut 50 000 ihmistä, kuolleita on alle 2 000. Mantereella asuun puolitoista miljardia ihmistä. Todelliset koronaluvut saattavat olla paljon suuremmat. Koko Afrikassa on tehty alle puoli miljoonaa testiä. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että Afrikan malariakuolemat saattavat tänä vuonna jopa kaksinkertaistua verrattuna vuoteen 2018. Tämä johtuu siitä, että malarianvastainen työ on keskeytynyt koronan takia. Afrikassa malariaan kuolee vuosittain lähes 400 000 ihmistä.

Presidentti jumppaa, oppositiotähti valistaa

Myös ugandalainen afropop-tähti ja oppositiopoliitikko Bobi Wine, tai Robert Kyagulanyi, on tehnyt hittikappaleen Corona Virus Alert, joka soi ahkerasti radioissa ympäri Itä-Afrikkaa.

Kappaleessa Bobi Wine laulaa huonoista ja hyvistä uutisista. Kaikki ovat mahdollisia uhreja. Toisaalta kaikki voivat olla osa ratkaisua.

Wine valistaa myös muun muassa koronan tyypillisistä oireista.

Kuiva yskä on oire. Kuume on oire. Kutiseva silmä on oire. Bobi Wine

Kappaleessa on kuitenkin kyse paljon muustakin kuin pelkästä koronanvalistuksesta – se heijastaa myös Ugandan sisäisiä jännitteitä.

Afropop-tähti ja oppositiopoliitikko Bobi Wine kertoo hittikappaleessaan koronaviruksen oireista. Dai Kurokawa / EPA

Bobi Wine on Ugandan yli 30 vuotta vallassa olleen presidentin Yoweri Musevenin suurin vihollinen, ja etenkin nuorten suosiossa.

Suuri osa väestöstä Ugandassa – ja koko Afrikassa – ei edelleenkään pääse internetin ja perinteisen uutismedian ääreen, mutta lähes kaikilla on radio.

Tässä tilanteessa Bobi Winen kaltaisten tunnettujen muusikoiden kappaleet saattavat olla ratkaisevassa roolissa etenkin, jos viranomaisiin tai presidenttiin ei syystä tai toisesta luoteta.

Bobi Wine – Corona Virus Alert (siirryt toiseen palveluun)

Myös 75-vuotias presidentti yritti vedota nuoriin, kun hän pääsiäisen alla julkaisi videon. Siinä hän näytti, miten kotona voi jumpata, kun ulkona ei saa liikkua.

Videon taustalla soi presidentin oma rap-kappale vuodesta 2010. Harvalla ugandalaisella on samanlaiset puitteet kuin presidentillä, joka hölkkäili leppoisasti konttorinsa läpi punaisella kokolattiamatolla.

Yoweri Musevenin jumppavideo (siirryt toiseen palveluun)

Kappale yhtä uuvuttava kuin kotikaranteeni

Musiikkia on Afrikassa hyödynnetty aiemminkin esimerkiksi hivin vastaisessa valistustyössä. Myös Länsi-Afrikan ebolaepidemian yhteydessä tietoa levitettiin muusikin kautta.

Liberialainen George Weah on maailmanlaajuisesti tunnettu paremmin otteistaan jalkapallokentällä kuin mikrofonin edessä, mutta hän teki jo ebolan aikaan valistuskappaleen – silloin senaattorina.

Myös Liberian presidentti George Weah on esitellyt laulutaitojaan. Ahmed Jallanzo / EPA

Nyt Liberian presidentiksi noussut Weah on hänkin jo julkaissut oman koronakappaleensa. Bobi Winen ja Ndlovu Youth Choiren valtti on selkeydessä ja ytimekkyydessä, mutta Weah on valinnut toisen polun. Presidentin kappaletta on luonnehdittu pitkäksi ja puuduttavaksi.

George Weah – Corona Virus Song (siirryt toiseen palveluun)

Senegali luottaa Youssou N’douriin

Senegalin koronakappaleissa puolestaan luotetaan musiikin ammattilaisiin. Jopa 20 tunnettua muusikkoa on yhdistänyt voimansa laulamaan koronaa vastaan.

Johdossa on senegalilainen legenda Youssou N’dour, jota tunnetaan parhaiten kappaleesta 7 seconds, jonka hän lauloi yhdessä ruotsalaisen Neneh Cherryn kanssa.

N’dour esitti myös virallisen kisakappaleen Ranskan jalkapallon MM-kisoissa 1998.

Kotimaasssaan rakastettu ikoni laulaa paikalliskieli wolofiksi ja ranskaksi kappaleessa Daan Corona – Torjutaan korona – siitä, miten tauti on yhdessä voitettavissa.

Kaikki kappaleen tuotot menevät viruksen vastaiseen työhön.

Youssou N'dour et al – Daan Corona (siirryt toiseen palveluun)

