Seksuaalisesta ahdistelusta syytetyn opettajan potkuja käsitellään yhä hallinto-oikeudessa – poliisitutkinnat eivät johtaneet rikosepäilyihin

Järvenpään lukion entisen lehtorin Sami Tammisen potkuja käsitellään yhä Helsingin hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden tietojen mukaan asia ratkaistaan ensi syksynä. Heinäkuussa 2018 jätetyssä valituksessa Tamminen vaatii, että hänen irtisanomisensa kumotaan.

Tamminen sai potkut lehtorin virastaan toukokuussa 2018 epäasiallisen käytöksen vuoksi. Irtisanomista perusteltiin muun muassa sillä, että opettaja oli toistuvasti syyllistynyt opiskelijoiden ja kollegoiden seksuaaliseen häirintään.

Ahdisteluväitteet tulivat esiin STT:n jutussa, jossa oli haastateltu useita koulun oppilaita. Myöhemmin lukion rehtori ja koulutusjohtaja saivat vahvistusta jutun väitteille keskustelemalla asiasta 16 oppilaan kanssa.

Heidän tekemänsä muistion mukaan Tamminen oli muun muassa lähennellyt useita opiskelijatyttöjä tanssilattialla penkkarijuhlissa ja lähetellyt Facebookissa seksuaalisia kommentteja.

Tamminen kiistää epäasiallisen käytöksen ja kaikki siihen viittaavat väitteet. Hän teki irtisanomisesta oikaisuvaatimuksen Järvenpään kaupunginhallitukseen kesällä 2018, mutta kunta piti potkut voimassa.

Irtisanominen ei johtanut rikosepäilyihin

Tamminen teki tapauksesta kaksi tutkintapyyntöä poliisille. Silloisesta esimiehestään eli koulun rehtorista hän teki tutkintapyynnön koskien virka-aseman väärinkäyttöä, kunnianloukkausta ja työsuojelurikosta. Entisen opettajan mukaan syytösten taustalla olivat hänen ja rehtorin huonot välit.

Tamminen teki tutkintapyynnön myös Järvenpään koulutusjohtajasta. Siinä oli kysymys törkeästä kunnianloukkauksesta. Irtisanottu opettaja koki, että hänen irtisanomisprosessissaan oli levitelty paikkaansa pitämättömiä väitteitä.

Kumpikaan tutkintapyyntö ei johtanut poliisissa rikosepäilyihin. Tutkinnanjohtajana ollut rikoskomisario Markku Lylykangas Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta esitti kummankin esitutkinnan lopettamista syyttäjälle tammikuussa 2020.

Rangaistuksen määräämisen tai syytteen nostamisen edellyttämää näyttöä syyllisyydestä ei saatu. Syyttäjä hyväksyi esitutkintojen keskeytykset, koska hän olisi asiasta saamiensa tietojen pohjalta jättänyt syytteet nostamatta ei näyttöä -perusteella.

Tammista ei epäillä rikoksesta

Lisäksi Järvenpään kaupunki teki irtisanotusta opettajasta poliisille tutkintapyynnön virka-aseman väärinkäytöstä. Poliisi ei kuitenkaan löytänyt syytä epäillä rikosta, joten sekin esitutkinta keskeytettiin.

Tamminen on edelleen Tuusulan kunnanvaltuuston jäsen. Hänet on valittu kokoomuksen edustajana. Hänen käyttämänsä poliittisen vallan vuoksi nimi on julkaistu aihetta käsittelevissä jutuissa.

