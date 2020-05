Saiko hallitus päätettyä rajoitusten purkamisesta? Katso Ylen suora lähetys Säätytalolta 15.40 alkaen

Mitä sanottavaa ministereillä on, kun he poistuvat Säätytalosta? Seuraa Ylen suoraa lähetystä tästä.

Ministerien odotetaan poistuvan Säätytalon neuvotteluista iltapäivällä. Tiedotustilaisuus on luvassa myöhemmin.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on neuvotellut sunnuntaista asti koronarajoitusten purkamisen aikataulusta. Valmista piti saada jo eilen, mutta neuvotteluja on jatkettu tänään maanantaina.

Yle näyttää suoraa lähetystä Säätytalolta, josta ministerien odotetaan poistuvan neuvotteluista iltapäivällä. Varsinainen tiedotustilaisuus päivän päätöksistä on luvassa myöhemmin. Ministerit saattavat kuitenkin antaa ensitietoja jo Säätytalolta lähtiessään.

Kokoamme tähän juttuun päivän keskeisen annin. Voit seurata suoraa lähetystä klikkaamalla jutun pääkuvaa. Näytämme myös myöhemmin maanantaina hallituksen tiedotustilaisuuden päivän ratkaisuista.

Tässä jutussa on avattu, millaisista kysymyksistä hallitus on sunnuntaina ja maanantaina neuvotellut. Tiivistettynä kyse on koronaviruksen vuoksi määrättyjen erilaisten rajoitusten purkamisesta.

Marin sanoi aiemmin maanantaina, ettei neuvottelujen venyminen johdu hallituksen eripuraisuudesta. Hänen mukaansa ratkaistavana on paljon hankalia asioita, joiden huolelliseen käsittelyyn kuluu aikaa.