Tällainen on Suomen uusin oikeustalo — liitutaulu vaihtui moderniin tekniikkaan, eikä puukko taskussa pääse enää käräjille

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden laamanni Hannu Rantalainen on tyytyväinen, sillä vuosikymmenen väistötiloissa työskentely on vihdoin päättynyt. Kalle Purhonen / Yle

Suomen uusin oikeustalo on valkoinen, tasakattoinen ja kuution mallinen. Sen seinät ovat täynnä suorakaiteen muotoisia ikkunoita. Pääoven vieressä olevaan ikkunaan on heijastettu taideteos, jossa vaakakupit hakevat tasapainoa.

Kun oikeustalon ovista astuu sisään, pääsee ensimmäisenä käymään läpi turvatarkastuksen, jossa sisääntulijan tavarat läpivalaistaan.

Ensimmäisestä kerroksessa on seitsemän istuntosalia, joista kolme on suuria pääistuntosaleja. Aulan ikkunaan heijastuu myös taideteos. Silva Nieminen / Yle

Aina näin ei ole ollut, sillä entinen Lappeenrannan ja nykyinen Etelä-Karjalan käräjäoikeus on viimeisiä, joissa ei ole ollut kunnollista turvatarkastusta ennen oikeustaloon saapumista. Turvallisuuteen on uudessa talossa kiinnitetty muutenkin huomiota. Esimerkiksi oikeussaliin talon henkilökunta ja asiakkaat pääsevät nyt omista ovistaan ilman, että kohtaisivat käytävillä.

— Pelkäävälle todistajalle on täällä myös oma tila, josta voidaan välittää ääntä, eli ei tarvitse mitään sermejä viritellä, kertoo Etelä-Karjalan käräjäoikeuden viraston päällikkö, laamanni Hannu Rantalainen.

Valkoisessa tasakaittoisessa oikeustalossa on runsaasti ikkunapinta-alaa. Silva Nieminen / Yle

Etelä-Karjalan uusi oikeustalo sijaitsee aivan Lappeenrannan keskustassa Raatimiehenkadulla virastokorttelissa. Poliisiasema on aivan kulman takana.

— Vankien kuljetukset vähenevät, kun yhdyskäytävän kautta saadaan toimitettua vangit ilman poliisikuljetusta, Rantalainen kertoo.

Vuosikymmen evakossa

Uuden talon valmistumista on odotettu hartaasti, sillä Lappeenrannan toimipiste on ehtinyt olla väistötiloissa yli 10 vuotta. Sinä aikana käräjäoikeus on toiminut kolmessa eri paikassa. Virallisesti toiminta alkoi maanantaina 4. toukokuuta, mutta käytännössä moni tekee töitä vielä toisaalla koronavirustilanteen vuoksi.

— Meitä varten on rakennettu todella upeat ja käytännölliset tilat. Kaikki tilojen suunnittelu on lähtenyt meidän näkökulmastamme, Rantalainen kertoo.

Kuva Lappeenrannan Linnoituksesta on päässyt asianajajille suunnitellun taukotilan seinälle. Silva Nieminen / Yle

Uuden oikeustalon avautuessa koko Etelä-Karjalan käräjäoikeus muuttaa saman katon alle. Reilun 30 kilometrin päässä oleva Imatran toimipiste sulkeutuu lopullisesti. Myös Salpausselän syyttäjänvirasto toimi jatkossa tässä rakennuksessa.

Uusi oikeustalo on kolmessa kerroksessa. Alimmassa sijaitsee muuan muassa seitsemän käräjäsalia, neuvotteluhuoneita ja asianajajien oma tila.

Käräjäsaleissa on moderneinta mahdollista tekniikkaa. Loikka täysin sähköistettyyn oikeudenistuntoon on entiseen verrattuna suuri. Esimerkiksi Imatralla oikeussalissa asioita havainnollistettiin liitutaulun avulla. Nyt todistusaineistoa voi esitellä tietokoneen näytöltä, jollainen jokaisella istuntoon osallistuvilla on omalla paikallaan.

— Nyt täällä on mahdollista käydä isojakin oikeuden istuntoja. Ennen niitä varten piti lähteä Kymenlaaksoon, Rantalainen kertoo.

Uudet videoyhteydet mahdollistavat myös sen, että aina todistajan ei tarvitse tulla esimerkiksi toisesta kaupungista paikan päälle, sillä kuuleminen voidaan hoitaa videon välityksellä.

Koko käräjäoikeusverkosto kehittyy

Yhteensä Suomessa on 20 käräjäoikeutta. Juttu- ja henkilökunnan määrällä mitattuna suurin niistä on Helsingin Salmisaaressa, jossa alun perin 1930-luvulla valmistunut rakennus ehti toimia 2000-luvulle asti muun muassa Alkon tehtaana ja pääkonttorina.

Oikeuslaitoksen vanhin talo taas sijaitsee Vaasassa, jossa hovioikeuden talo on valmistunut vuonna 1862. Vaasan hovioikeuden perusti kuningas Kustaa III jo 1700-luvulla.

Pääkäsittelysalissa on modernia tekniikkaa, jonka avulla koko istunto voidaan suorittaa sähköisesti. Silva Nieminen / Yle

Suomeen jää vielä muutama oikeustalo, joissa turvatarkastuspistettä ei ole. Käräjäoikeuksien turvatarkastuksissa eri puolilla Suomea havaitaan kuitenkin säännöllisesti esimerkiksi teräaseita, mikä kielii muutoksen tarpeesta.

– Nykypäivänä turvallisuusasiat ovat tärkeitä, sillä kaikenlaista voi sattua. Tavoite on, että kaikissa taloissa olisi turvatarkastus, talousosaston johtaja Raimo Ahola Tuomioistuinvirastosta kertoo.

Aholan mukaan kaikkiin Suomen pääkäsittelysaleihin on tarkoitus piakkoin saada myös sähköiset tietojärjestelmät. Tavoiteena on saada oikeussalit modernisoitua vuoden 2022 loppuun mennessä.

– Audiovisuaalinen esitystekniikka tullaan tuomaan saleihin niin, että se mahdollistaa sähköisen aineiston esittämisen, Ahola kertoo.

Tuomareilla on oikeustalossa pienet omat huoneet. Suunnittelussa on otettu huomioon hyvä äänieristys. Silva Nieminen / Yle

Uudet tilat kaikille tarpeille

Lappeenrannassa vanhoissa väistötiloissa oikeustalon tarpeet oli pitänyt sulloa sinne, minne ne mahtuivat. Uudessa talossa kaikki suunnittelu on lähtenyt talon tarpeista. Neliöitä ei ole yhtään ylimääräisiä, mutta kaikki tarvittavat toiminnot on saatu paikoilleen.

Talon kakkoskerroksessa on pieniä seitsemän neliön työhuoneita tuomareille. Haastemiehet ja käräjäsihteerit työskentelevät yhteisessä monitoimitilassa.

Kolmannessa kerroksessa ovat tilat koulutus- ja kokouskäyttöön. Kunnollisella koulutustilalla voidaan vähentää esimerkiksi henkilökunnan matkustelun tarvetta, kun koulutuksen voi järjestää videon välityksellä mistä päin tahansa.

Yhteensä Etelä-Karjalan käräjäoikeuden uudessa oikeustalossa työskentelee jatkossa noin 50 työntekijää.

Toukokuun alussa oikeustalolla on hiljaista, sillä vaikka osa muuttolaatikoista onkin jo löytänyt oikeisiin paikkoihin, työskentelee moni etänä.

Koulutushuoneesseen mahtuu koko Etelä-Karjalan kärjäoikeuden henkilökunta. Videon välityksellä voi osallistua koulutukseen myös maakunnan ulkopuolelta. Silva Nieminen / Yle

Tällä hetkellä käräjäoikeus käsittelee vain kiireiset istunnot, jotka käsittelevät säilöönotto- ja pakkokeinoasioita. Muut asiat odottavat myöhempiä, koronavirusvapaampia aikoja.

— Sen jälkeen on paljon patoutuneita istuntoja. Silloin on varmasti melkoinen työpaine. En osaa sanoa prosentuaalista määrää, mitä istuntoja on koronan takia lykätty, mutta rikosasioissa merkittävä määrä, Rantalainen sanoo.

Kun työt vihdoin pääsevät kunnolla käyntiin, ovat olosuhteet kunnossa.

— Täällä on parempi tekniikka, sijainti ja oikeussalien toimivuus. Se toivottavasti johtaa siihen, että voimme tarjota parempaa oikeusturvaa Etelä-Karjalan alueella, Rantalainen sanoo.