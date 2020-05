Onko uusi kauppasota alkamassa koronakiistan takia? Yhdysvallat kiihdyttää toimia Kiinaa vastaan, markkinat varautuvat laskuun

Yhdysvaltain ulkoministerin mukaan Kiina on syyllinen koronaepidemian leviämiseen ja joutuu kantamaan siitä vastuun.

Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö on laatinut raportin koronaviruksen leviämisen alkuajoista. Raportin mukaan Kiina yritti peitellä ja salata viruksen vaarallisuutta. Uutistoimisto AP on nähnyt raportin, joka on merkinnän mukaan tarkoitettu "vain ministeriön sisäiseen käyttöön".

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi eilen sunnuntaina, että Kiina on vastuussa koronan leviämisestä ja se joutuu kantamaan siitä seuraukset.

Sisäisen turvallisuuden ministeriö DHS sanoo raportissaan, että Kiina viivytteli, eikä tammikuussa, epidemian alkuvaiheessa kertonut totuutta koronan vaarallisuudesta. Kiina toimi DHS:n mukaan näin siksi, että se halusi varastoida nopeasti lääkintätarvikkeita omaan käyttöönsä. Myös Maailman terveysjärjestö WHO pidettiin pimennossa, ministeriö sanoo.

Uutistoimisto AP:n mukaan Kiina informoi WHO:ta 31.12, Yhdysvaltain terveysvirastoa CDC:tä 3.1. ja julkisti tiedon vaarallisesta viruksesta 8. tammikuuta.

Kiinan hallinnossa kyllä yritettiin vaientaa lääkäreitä, jotka halusivat kertoa koronaviruksen todellisesta luonteesta. AP:n mukaan syyt tähän löytyvät eritoten kankeasta byrokratiasta, Kiinan hallinnon tiukasta informaatioseulasta ja paikallisten virkamiesten yleisestä haluttomuudesta välittää eteenpäin huonoja uutisia.

AP:n mukaan ei ole todisteita siitä, että kyseessä olisi Kiinan hallinnon juoni, jonka avulla haluttiin haalia lääkkeitä uutta virustautia vastaan.

Uusi markkinahäiriö?

Joka tapauksessa Yhdysvaltain johto on ottamassa käyttöön toimia Kiinaa vastaan. Presidentti Donald Trump on jo jonkin aikaa kertonut Kiinaan kohdistuneista epäilyistä. Nyt ne saavat lisää pontta Pompeon puheista.

Koko Trumpin valtakauden aikana Yhdysvallat on pyrkinyt vähentämään riippuvuuttaan Kiinan kaupasta ja sieltä tulevista tavaroista. Uutistoimisto Reutersin haastatteleman ulkoministeriön alivaltiosihteeri Keith Krachin mukaan tämä työ kiihtyy nyt "turbovaihteelle".

Yhdysvaltain hallinto etsii tuotantoketjuja, jotka ovat riippuvaisia Kiinasta ja hakee niille vaihtoehtoja. Yhdysvaltalaisia yrityksiä houkutellaan siirtämään tuotantoaan pois Kiinasta valtion tukipolitiikan avulla ja verohoukuttimilla.

Reutersin haastattelemien, nimettömänä pysyttelevien virkamiesten mukaan Kiinalle harkitaan myös uusia pakotteita.

Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasuhteiden kiristyminen on havaittu myös markkinoilla. Pörssikurssit ovat laskeneet viime viikosta samaan aikaan kun Yhdysvaltain dollari on vahvistunut.

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Suomessa uusia tartuntoja 73 ja 10 uutta kuolemaa, Fimea kielsi koronapikatestien myynnin kuluttajille, Ruotsissa satoja uusia tartuntoja

Lähteet: AP, Reuters