Uutissuomalainen: Ensimmäiset maakuntavaalit kuntavaalien yhteydessä 2025

Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on siirtää julkisten sote-palveluiden vastuu kunnilta 18-22 alueelle.

Suomen ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus pitää kuntavaalien yhteydessä vuonna 2025, kertoo Uutissuomalainen (siirryt toiseen palveluun). Maakuntien sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta koskevan lakiesityksen pitäisi valmistua vielä tänä vuonna. Koronaepidemia ei ole näillä näkymin vaikuttamassa aikatauluun. Sote-uudistus tulisi voimaan vasta maakuntavaalien jälkeen.

– Mikään ei ole varmaa ennen kuin uudistusta koskeva lainsäädäntö on valmis, mutta kyllä hanke on vahvassa valmistelussa. Hallituksella on ihan hallitusohjelmankin mukaan tarkoitus saada uudistus eduskunnan käsittelyyn ja sen jälkeen lainsäädäntö voimaan, vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä sanoo.

Ensi kevään kuntavaalien yhteydessä maakuntavaaleja ei ehditä aikataulusyistä järjestää. Esitys lienee silloin vielä eduskunnan käsittelyssä.

Lain valmistelijat valtiovarainministeriöstä kertovat Uutissuomalaiselle, että uudistuksessa valmistellaan sote-maakuntia, joiden lakisääteisinä tehtävinä olisivat soten ja pelastustoimen järjestäminen. Tehtäväkenttä olisi siis huomattavasti suppeampi kuin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen esityksessä.

Rahoitus on tarkoitus saada valtiolta ja lopulta maakuntaverosta.

Helsinkiin ei maakuntavaaleja

Sote-alueita olisi näillä näkymin 22. Käytännössä maakuntavaalit järjestettäisiin 17 maakunnassa ja Uudellamaalla neljällä alueella. Helsingissä maakuntavaaleja ei toimiteta, vaan valtaa käyttäisi kaupunginvaltuusto kuten tähänkin asti. Maakuntavaltuuston koko määräytyisi asukasluvun mukaan, mutta se olisi vähintään 59 henkilöä.

Hallitusohjelman mukaan maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Sitä varten luodaan palveluseteleihin perustuva järjestelmä.

Sote- ja maakuntauudistusta on eri muodoissaan yritetty saada kasaan ainakin 14 vuotta. Juha Sipilän hallituskaudella maakuntavaaleja mallailtiin vuodelle 2018. Uudistus tyssäsi useaan kertaan perustuslakivaliokuntaan. Esitykseen sisältynyt valinnanvapaus olisi valiokunnan mukaan rikkonut kansalaisten yhdenvertaista kohtelua. Esityksen kaatuminen kaatoi lopulta koko hallituksen aivan viime eduskuntavaalien kynnyksellä.

