Näin syntyy ensi viikonlopuksi 80 000 täytekakkua: Äitienpäivä pelasti tämän leipomon mutta monelle yrittäjälle on käymässä paljon karummin

Marsipaania, kreemiä, kermavaahtoa, vadelmahilloa.

Äitienpäivä on makea, ja se näkyy Suomen suurimpiin kuuluvassa kakkutehtaassa Valkeakoskella.

Hakafood Oy tekee ensi viikonlopuksi peräti 80 000 täytekakkua. Yrityksen kakkuja löytyy käytännössä kaikista suomalaisista ruokaupoista, joiden tekemien tilausten ansiosta kakkuja syntyy ennätysmäärä.

Äitienpäivä kirjaimellisesti pelastaa leipomon.

– Äitienpäiväsesonki pelasti meidät koronakriisissä. Liikevaihtomme ei ole pudonnut yhtä kriittisen paljon kuin muiden leipomoiden, toimitusjohtaja Marko Lehojärvi sanoo.

Silti myös Hakafoodin liikevaihto on pudonnut viidenneksellä. Suurin osa leipomoista on kärsinyt koronasta paljon enemmän.

Hakafoodin toimitusjohtaja Marko Lehojärvi sanoo, että kevät on ollut leipomoille rankka. Jani Aarnio / Yle

Lähes kaikki lomauttaneet

Suomen Leipuriliiton toimitusjohtaja Mika Väyrynen on jutellut 150 alan yrittäjän kanssa. Kuulumiset ovat olleet karua kuultavaa.

Osalla leipomoista myynti on pudonnut jopa 90 prosenttia, suurella osalla 70–80 prosenttia. Väyrynen ennustaa, että alalla nähdään konkursseja. Kaupoille toimittavat yritykset ovat pärjänneet paremmin kuin ne, joilla ei ole sopimuksia kauppaketjujen kanssa.

Sunnuntaina juhlitaan äitejä ja silloin suomalaiset ostavat usein kakkuja. Jani Aarnio / Yle

Leipomolan yritysten liikevaihto on noin miljardi euroa, kun koko elintarviketeollisuudella se on 10–11 miljardia. Leipomot työllistävät elintarvikealan väestä 25–30 prosenttia eli liikevaihtoa enemmän.

Lähes kaikki Leipuriliiton jäsenleipomot ovat vähintäänkin lomauttaneet henkilökuntaansa.

Korona iski alalle lujasti siksi, koska kaikki kevään tärkeät myyntisesongit osuivat korona-aikaan.

Pääsiäinen oli leipomoille Väyrysen mukaan katastrofi, vappu meni jo vähän paremmin. Lakkiaiset ja äitienpäivä ovat kevään tärkeitä päiviä, mutta nyt myös lakkiaiset jäävät pois. Siksi äitienpäivän merkitys on yhä suurempi.

Valkeakoskelainen yritys vältti lomautukset

Ja siksi Marko Lehojärven yritys painaa nyt pitkään päivää.

Lapsena Marko Lehojärvi inhosi marsipaanikakkua, silti hän päätyi alalle äitinsä vanavedessä. Hakafood perustettiin vuonna 2002 ja oman yrityksen tuotteet jaksavat vielä maistua, äitienpäivänä etenkin vadelmakakku.

Töissä on ollut korona-aikana 30–40 työntekijää, ja yritys on onnistunut välttämään lomautukset. Hakafoodin kaksi kahvilaa on ollut korona-ajan suljettuina, joten kahviloiden väki on tullut tekemään kakkuja.

Prinsessakakku on tuttu vihreästä marsipaanista. Jani Aarnio / Yle

Hakafood käyttää äitienpäivän leivonnaisiin 10 000 kiloa suklaata. Jani Aarnio / Yle

Hakafoodin tuotantopäällikkö Matti Roukala sanoo, että normaalisti kakkuja valmistuu viikossa 6 000, nyt lyhyessä ajassa 80 000.

– Kun on pakko, pystytään tekemään enemmän kakkuja. Jostakin se teho löytyy.

Kakkutehdas on automatisoinut tuotantoa. Pakkaus siirrettiin koneelle, joka pakkaa jopa tuhat kakkua tunnissa. Tämä tehosti tuotantoa lisää. Työntekijät ovat töissä aamukolmesta iltakymmeneen, mikä on lisännyt tehokasta peliaikaa.

Hakafoodin liikevaihto oli viime tilikaudella 5,5 miljoonaa euroa. Leipomo on vienyt tuotteita myös Ruotsiin, mikä on alalla harvinaisuus.

Kahviloita avataan kesäkuussa

Hallitus päätti tällä viikolla, että ravintolat saavat avata ovensa asteittain 1. kesäkuuta. Ravintoloiden avaaminen edellyttää lain muuttamista siten, että ravintolatoiminnalle voidaan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia.

Hakafoodin Marko Lehojärvi pelkää, että viime kesän lukuihin ei päästä millään. Hän veikkaa, että omat kahvilat saavat 60 prosenttia viime vuoden myynnistä.

– Monen kohdalla kesäkuu on liian myöhäistä, pahoin pelkään. Tässä on vielä pitkä kuukausi edessä. Tukirahat eivät ole löytäneet perille ja rahat menevät vääriin asioihin eivätkä suoraan yrityksille.

