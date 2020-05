Kesämökeillä torjutaan tylsyyttä – matkailuyritykset kehittävät nyt tuotteita väljään matkailuun mökkiläisille

Matkailuyritysten haasteena on tavoittaa kesämökkiläiset, joille kotimaan matkailu on täysin uusi tapa viettää lomaa.

Imatralainen elämys- ja ohjelmapalveluita tarjoava Tuplakasi oy ryhtyi keväällä vuokraamaan polkupyöriä ja suppilautoja netissä, kun koronapandemia karkotti asiakkaat liikkeestä.

– Alunperin tavoitteena oli löytää kesällä Saimaalle tulevat ulkomaalaiset turistit, mutta nyt etsitäänkin suomalaisia, pohtii palvelujohtaja Joakim Mansner Tuplakasi oy:stä.

Palvelujohtaja Joakim Mansner sanoo, että luonnossa tapahtuvat aktiviteetit sopivat hyvin väljään matkailuun. Kare Lehtonen/Yle

Haasteena on löytää varsinkin mökeille tulevat suomalaisturistit, joille koko kesäloman viettäminen kotimaassa on vierasta. Vuokrattavat välineet toimitetaan tarvittaessa jopa mökille.

– Suomalaiset mökkeilevät Saimaan rannoilla enemmän kuin koskaan. Uskomme, että mökeille halutaan pientä puuhastelua, kokeillaan vaikkapa suppilautoja, kanootteja ja pyöriä, jatkaa Mansner.

Lipun varaaminen netistä lisää turvallisuuden tunnetta

Palveluita on myös alkanut nopeasti siirtyä nettiportaaleihin varattavaksi. Saimaan alueella matkailija voi ostaa netistä esimerkiksi luontoretken, ohjatun kalastusmatkan, laivalipun paikallisristeilyille tai varata saunalautan.

Suppilaudan, veneen tai kanootin voi vuokrata Saimaan alueella tunniksi, vuorokaudeksi tai pidemmäksi aikaa. Kari Kosonen/Yle

Lappeenrantalaisen Karelia Linesin laivaliput tulevat nettiportaaleihin myyntiin ennen kesäkuussa alkavaa risteilykautta.

– Me emme ole aiemmin myyneet lippuja suoraan netistä, mutta se on nyt välttämätöntä. Lipun varannut asiakas tietää, että hänellä on paikka laivalla ja matka on turvallista tehdä, pohtii Karelia Linesin toimitusjohtaja Saku Hyttinen.

Varustamon alus M/S Camilla risteilee kesällä Saimaalla ja Saimaan kanavassa. 350-paikkaiseen laivaan otetaan rajoitusten mukaisesti enintään 50 henkilöä.

Matkailuyrityksille pakollinen digiloikka

Monille matkailuyrityksille suomalaisten löytäminen on tänä kesänä jopa elinehto, kun ulkomaalaisia turisteja ei vieraile, eivätkä yritykset järjestä henkilökunnalle yhteisiä tapahtumia.

Eteläisen Saimaan matkailun markkinointiyhtiö GoSaimaa oy on huomannut sivujensa kävijämäärien lisääntyneen keväällä, kun ihmiset ovat alkaneet hakea tietoa lähialueiden matkailukohteista.

Saimaa Geopark ry:n toiminnanjohtaja Heli Rautanen sanoo, että kotimaisen matkailun arvostus kasvaa tänä kesänä. Kare Lehtonen/Yle

– Ihmiset ovat nyt turvallisuushakuisia ja hakevat tietoa netistä. On tärkeä, että selitetään mitä tapahtuu luontoretken tai vierailun aikana ja mitä palvelu sisältää, pohtii Saimaa Geopark ry:n toiminnanjohtaja Heli Rautanen.

Saimaa Geopark on julkaissut Saimaan alueen luontokohteiden tietoja eurooppalaisessa luonto- ja liikuntaportaalissa, johon myös alueen matkailuyritykset voivat lisätä tietoa palveluistaan. Geopark kouluttaa kevään aikana matkailuyrittäjiä tarjoamaan palveluitaan nettiportaaleissa.

– Pienetkin yritykset uskaltautuvat nyt mukaan, kun kielikysymys ei ole tänä vuonna ongelma, pohtii Rautanen.

Rautanen on vakuuttunut, että tämä vuosi lisää kotimaan matkailun arvostusta. Tarjolla on luontokohteita, joissa ei tarvitse välttämättä kohdata muita matkailijoita.

– Nyt voidaan omalla kielellä harjoitella palvelujen nettilöydettävyyttä ja saada tietoa, mikä kiinnostaa eri asiakasryhmiä.

Moniin Saimaan saariin pääsee ohjatulle veneretkelle, mikäli ei omista omaa venettä. Yle

Samalla syntyy myyntikanava Suomen kansainväliseen matkailuun kesäksi 2021, kunhan tiedot saadaan käännettyä ulkomaisille kielille.

