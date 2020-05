Ukrainalaiset marjanpoimijat aikovat tulla Suomeen vaikka omalla kyydillä – marjapellot tarjoavat vuoden palkan

Näinä päivinä noin tuhannen ukrainalaisen piti saapua Suomeen maatilojen kevättöihin. Charter-lentoja kuitenkin alettiin peruuttaa yksi toisensa jälkeen, ja työskentely ulkomailla näytti olevan vaakalaudalla.

Sillä aikaa kun viranomaiset miettivät, kuka voi lähteä töihin ja minne, nopeimmat ovat jo keksineet, kuinka Suomeen pääsee ilman charter-lentojakin.

"Odotamme laukut pakattuina ja seuraamme uutisia jatkuvasti"

Svetlana Babenko ja hänen miehensä Jevgeni asuvat Bila Tserkva -nimisessä kaupungissa Kiovan alueella. Joka kevät jo viiden vuoden ajan he ovat tulleet Suomeen töihin. Heidän charter-lentonsa piti lähteä Kiovasta 27. huhtikuuta, sillä heitä odotetaan Tuusulassa marjatila Juhmossa. Babenkot ovat kuitenkin vieläkin Ukrainassa.

– Aavistimme, että jotain outoa tapahtuu, kun aluksi peruutettiin yksi lento ja sitten toinen. Sen jälkeen alkoi tulla uutisia, ettemme pääsisi tänä vuonna ulkomaille ollenkaan, sanoo Svetlana.

– Se oli epämiellyttävää. Asiahan on niin, että maatalousyrittäjät tarvitsevat meitä ja laskevat meidän varaamme. Tämä marjatila toivoi viiden ukrainalaisen pääsevän töihin. Lupa kuitenkin annettiin vain kahdelle, ja he valitsivat meidät.

Suomalaista mansikkaa. Svetlana Babenko

Marjatila Juhmossa pariskunta saa yleensä ilmaiseksi käyttöönsä huoneen pienestä talosta, keittiö ja sauna ovat pihapiirissä. Sesonki kestää kolmisen kuukautta. Kevään kylvö- ja muissa töissä tuntipalkka on keskimäärin hieman yli 8 euroa, eli noin 65-70 euroa päivässä. Mansikanpoiminnan aikoihin maksetaan jokaisesta poimitusta kilosta keskimäärin euron verran.

Svetlana ja Jevgeni pystyvät poimimaan ennätysmääriä mansikkaa.

– Kumpikin meistä kerää noin sata kiloa. Harva kerää niin paljon. Luulen, että ukrainalaisten korkean motivaation takana on palkka. Joskus ansaitsemme täällä kolmessa kuukaudessa enemmän, kuin koko vuoden aikana kotimaassa, Svetlana kertoo.

Opettajan koulutuksen saanut Svetlana työskentelee kotikaupungissaan iltapukujen ompelijana. Parhaimpina kuukausina hänen palkkansa voi nousta 300–400 euroon, joten Suomessa ansaitut 3000–5000 euroa ovat hänelle elintärkeät.

Tänä vuonna koronaviruksen vuoksi Suomeen pääsee vain 1500 ulkomaista työntekijää. Maatalousyrittäjät kutsuivat töihin vain kokeneimpia työntekijöitä, ja lista tarkistettiin etukäteen niin Suomessa kuin Ukrainassakin. Työntekijöiden piti saapua maahan kolmella charter-lennolla 23. ja 27. huhtikuuta sekä 15. toukokuuta. Suomeen ehti tulla kuitenkin vain yksi lento.

– Odotamme laukut pakattuina ja seuraamme uutisia jatkuvasti. Kaikki asiapaperit ovat valmiina, sanoo Svetlana.

Somemyrsky rautaesiripun paluusta

Svetlanan ja Jevgenin lentojen peruutuksen jälkeen keskustelu ukrainalaisista työntekijöistä kuumeni entisestään.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba ilmoitti, että ukrainalaisten poistuminen maasta pandemian aikana on epäloogista. Tämän jälkeen pääministeri Denis Šmigal kertoi, että vastedes ukrainalaisten työskentelystä ulkomailla neuvottelee vain hallitus.

Sosiaalisessa mediassa ja verkossa hallituksen toimet saivat aikaan vastalauseiden myrskyn. Päätöksiä kutsuttiin "uudenlaiseksi maaorjuudeksi" ja paluuksi "Neuvostoliiton rautaesiripun aikoihin".

– Valtiolla ei ole oikeutta kieltää kansalaisiaan poistumasta maasta, koska se on perustuslain vastaista. Maasta poistumisen voi estää vain valmiuslain nojalla, eikä meillä ole otettu sitä käyttöön, meillä on vain karanteeni, sanoo Vasilii Voskoboinik Ukrainan työvoiman kansainväliseen vuokraukseen erikoistuneiden yritysten liitosta.

Skandaalin tyrehdyttäminen annettiin tehtäväksi euroatlanttisesta integraatiosta vastaavalle ministerille Vadym Prystaikolle. Vappupäivänä hän ilmoitti, että neuvotteluissa kyse on vain siitä, että ukrainalaiset työntekijät saavat kaiken, mikä heille kuuluukin - virallisen työsopimuksen, kunnon palkan ja sairaanhoidon.

Svetlana Babenko on ymmällään hallituksen toimista, sillä Suomen maatiloilla palkka on muutenkin työehtosopimuksen mukainen. Sama koskee myös sairausvakuutusta ja työsopimusta.

– Haluan sanoa, että kaikki on aina ollutkin niin. Kukaan ei ole matkustanut laittomasti. Suomalaiset ovat hyvin lainkuuliaisia. Aiemmin anoimme Suomeen viisumin, nyt riittää asiakirja. Suomen verotusjärjestelmässä meillä on oma henkilökohtainen numero. Kaikki on laillista ja virallista, kuten kaikilla muillakin.

Moni ukrainalainen epäilee, että toimillaan hallitus haluaa saada itselleen lisää tuloja.

Vadym Prystaiko neuvotteli Päivi Laineen kanssa. пресс-офис Вадима Пристайко

– Ehkä Ukrainassa halutaan, että maksaisin lisää veroja? Mutta minähän maksan jo verot Suomeen! Ukrainassa tehdystä työstä maksan verot Ukrainaan.

Maantaina 4. toukokuuta Pristaiko tapasi Suomen Ukrainan suurlähettilään Päivi Laineen ja tapaamisen jälkeen ilmoitti Ylelle, että hallitus yrittää ensisijaisesti välttää koronaviruksen leviämistä työmatkojen seurauksena.

– Ukrainalaisten pitäisi päästä Suomeen tänäkin vuonna. Olemme jo aloittaneet koordinoinnin Suomen viranomaisten kanssa, jotta voimme varmistaa sesonkityöntekijöiden laillisen työnteon ja huomioida haasteet, joita koronavirus on aiheuttanut koko maailmassa.

Tänään tiistaina selvisi, että Suomi ja Ukraina ovat päässeet yhteisymmärrykseen Ukrainasta tulevien vierastyöläisten sopimusteknisistä asioista. Ukrainan hallitus on linjannut, että charter-lennot Suomeen ovat jälleen mahdollisia.

Valko-Venäjän kautta Suomeen

Vaikka Ukrainan rajaviranomaisten mukaan maaliskuun puolivälistä alkaen suurin osa rajanylityspaikoista onkin kiinni ja matkustajaliikenne on lopetettu, se ei tarkoita, että rajat ovat täysin suljettuja.

– Ukrainan lainsäädäntö ja karanteeniajan rajoituksen eivät rajoita kansalaistemme poistumista maasta, sanoo Ukrainan rajavartiolaitoksen lehdistösihteeri Andrei Demtšenko.

– Minulla olevien tilastojen mukaan maaliskuun aikana tällä hetkellä auki olevan 19 rajanylityspaikan kautta ulkomaille on matkustanut noin miljoona ukrainalaista.

Ukrainalaiset työntekijät ovat tuttu näky suomalaisilla marjapelloilla. Svetlana Babenko

Babenkon pariskunta, joka on jo kyllästynyt odottamaan charter-lentoja, on torstaina lähdössä Suomeen omalla kyydillään Valko-Venäjän kautta.

– Lähdemme ensiksi Minskiin. Kyydin löysimme tuttujen kautta. Matkan varrella otamme kyytiin ihmisiä, jotka ovat myös matkalla Suomeen. Olemme olleet jo heihin yhteydessä. Matka Minskiin maksaa meille 80 euroa henkilöltä, ja sieltä lennämme Helsinkiin, kertoo Svetlana.

Kevään maataloustyöt eivät voi odottaa. Ukrainalaisten sijaan Suomeen ovat valmiita tulemaan esimerkiksi intialaiset: muutamalta maatalousyrittäjältä saatujen tietojen mukaan intialaiset työvoiman välittäjät ovat jo ottaneet heihin yhteyttä ja tarjonneet työntekijöitä neljän euron tuntipalkalla.

Toimittaja: Galina Sergeeva

