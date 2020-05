USA:ssa pelätään koronan tuovan ruokapulaa – Oliko Trumpin päätös määrätä lihanjalostamot töihin välttämätön vai turhaa työntekijöiden vaarantamista?

Lihanjalostamoja on jouduttu sulkemaan, kun tuhannet työntekijät ovat saaneet koronatartunnan.

Yhdysvalloissa käydään keskustelua siitä, osoittiko presidentti Donald Trump piittaamattomuutta matalapalkkatyöntekijöiden terveydestä vai huolta maan ruokaturvasta, kun hän määräsi lihanjalostamot jatkamaan toimintaansa.

Trump antoi määräyksen, kun yli 20 laitosta oli suljettu koronaepidemian levittyä työntekijöiden keskuuteen. Yhdysvaltain lihanjalostuskapasiteetti on supistunut noin 40 prosenttia.

Trump perusteli päätöstään sillä, että ruoantuotantoketju täytyy turvata ja lihanjalostamot ovat yhteiskunnalle kriittisen tärkeää infrastruktuuria.

Päätös suojaa yrityksiä syytteiltä, jos työntekijät sairastuvat koronaan. Lihanjalostamot ovatkin kiittäneet sitä.

– He ovat niin onnellisia. He ovat kaikki innoissaan, ja me ratkaisimme heidän ongelmansa, Trump totesi lihapakkaamoilta saamastaan palautteesta uutistoimisto AP:n mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

Elintarvikeketju Costco on rajoittanut lihan myyntiä torjuakseen lihapulaa. Kalifornialaismyymälän ikkunassa on kyltti, jonka mukaan kukin asiakas saa ostaa lihaa enintään kolme pakettia. John G. Mabanglo / EPA / AOP

"Kuolemantuomio"

Jalostamotyöntekijöiden ammattiliitot ovat sen sijaan huolissaan työntekijöiden turvallisuudesta. Ne ovat syyttäneet presidenttiä työntekijöiden vaarantamisesta ja eräs ammattiyhdistys kuvasi määräystä jopa kuolemantuomioksi, U.S.News-nettsivusto kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Myös demokraattileirissä päätös on nostattanut kritiikkiä ja vaatimuksia työntekijöiden suojelusta. Vahvojen maatalousosavaltioiden Minnesotan ja Michiganin demokraattiedustajat Collin Peterson ja Debbie Stabenow varoittavat, että määräys voi johtaa lopulta tuotantomäärän laskuun.

– Kukaan ei käsittele sikoja, jos työn osaavat ihmiset sairastuvat, edustajainhuoneen maatalpousvaliokuntaa johtava Peterson sanoo MarketWatch-sivuston mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

Lihajalostamoista on tullut monin paikoin epidemiapesäkkeitä. Alan noin 130 000 työntekijästä ainakin noin 6 500 on saanut koronatartunnan ja 20 on kuollut, kertoo muun muassa uutiskanava CNN. (siirryt toiseen palveluun)

Esimerkiksi eräässä Tyson Foodsin laitoksessa Missourissa 2 000:sta työntekijästä 350:llä löytyi testissä koronatartunta, vaikka he olivat kaikki oireettomia, msn-uutissivusto kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Business Insider -lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelemien asiantuntijoiden mukaan lihanjalostusteollisuus onkin yksi suurimmista uusien covid-19-pesäkkeiden lähteistä Yhdysvalloissa. Laitoksissa työskennellään vieri vieressä, eikä matalapalkkatyöntekijöillä ole välttämättä varaa jäädä sairastamaan kotiin.

Turvavälien pitäminen on hankalaa tai ainakin se vähentäisi tuottavuutta, toteaa puolestaan The New York Times -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Hävikki ja ruokajonot kasvat yhtä aikaa

Oikeustieteen professori Margot J. Pollans kirjoittaa The Los Angeles Timesissa (siirryt toiseen palveluun), että Trumpin päätös on linjassa Yhdysvaltain elintarvikelain kanssa. Se suosii kuluttajien oikeuksia, mutta osoittaa piittaamattomuutta työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta.

Päätös myös ylläpitää näkemystä, että työntekijöiden hyvinvoinnin varmistaminen tapahtuisi kansakunnan ruokkimisen kustannuksella, Pollans katsoo.

Hänen mukaansa näkemys on kuitenkin väärä. Yhdysvaltalaiset syövät jo enemmän lihaa kuin on suositeltavaa. Lisäksi ruoka riittäisi, jos järjestelmä ei olisi vinoutunut.

Kun lihanjalostamot eivät pysty ottamaan teuraseläimiä vastaan entistä määrää, teurastettaviksi aiotut siat, kanat ja naudat ovat jääneet tilallisten riesaksi. Karjasuojissa ei yleensä ole ylimääräistä tilaa, joten tuhansittain teuraaksi aiottuja eläimiä joudutaan tappamaan ja heittämään pois.

Ongelma ei koske vain liha-alaa. Tuotantoketju takkuilee myös kasvinviljely- ja maitotiloilla, kun julkisten laitosten ja ravintoloiden tilaukset ovat romahtaneet. Politico-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi Floridassa yli sata miljoonaa kiloa tomaatteja uhkaa jäädä pelloille ja noin viisi prosenttia Yhdysvaltain maidosta kaadetaan pois.

Ruoka-avun tarvitsijoiden määrä on Yhdysvalloissa kasvanut, kun koronaepidemia on lisännyt työttömyyttä. Kuvassa mies pakkaa lihaa ruoka-apulaatikoihin New Yorkissa. Justin Lane / EPA / AOP

Samaan aikaan työttömiksi jääneet jonottavat ruoka-apua, jonka kysyntä on kasvanut ennätyslukemiin (siirryt toiseen palveluun).

Viljelijät ja varattomille ruokaa jakavat ruokapankit ovat vedonneet viranomaisiin, jotta ne ostaisivat ja jakelisivat elintarvikkeet, mutta viranomaiset ovat reagoineet hitaasti.

Keskittyminen haavoittaa

Ruokaketjussa on useita portaita, joiden ongelmat voivat aiheuttaa häiriöitä ruoan saatavuudessa. Koronakriisin keskelläkin tarvitaan lihatilallisia, lihanleikkaajia, pakkaajia, rekkakuskeja sekä varastojen ja kauppojen työntekijöitä, jotta liha päätyisi kuluttajille.

Yhdysvalloissa koronatartunnan on saanut jalostamotyöntekijöiden ohella moni muu lähikontaktissa työskentelevä, kuten kauppojen ja varastojen työntekijöitä. Teurastamot ovat kuitenkin ketjun heikko lenkki, koska ala on niin keskittynyt, The New York Times kirjoittaa. (siirryt toiseen palveluun)

Liittovaltion hyväksymiä teurastamoja on noin 800, mutta niistä runsaat 50 käsittelee 98 prosenttia kaikesta lihasta. Osalla on liki alueellinen monopoli, joten niiden toiminnan keskeyttäminen tuo heti ongelmia karjankasvattajille.

The New York Times huomauttaa, että keskustelu ei ole uusi. Keskittymisen riskistä varoitettiin myös muun muassa lintuinfluenssan yhteydessä.

Trumpin määräyskään ei välttämättä ratkaise koko ongelmaa. Ei ole varmaa, että kaikki jalostamot jatkavat toimintaansa. Lisäksi kaikki työntekijät eivät uskalla palata töihin, osa on tartunnan takia karanteenissa ja koronaepidemian vaatimat suojautumistoimet vähentävät tuottavuutta, toteaa muun muassa uutistoimisto AP. (siirryt toiseen palveluun)

Elintarviketeollisuusliiton edustaja Doug Baker arvioi The Daily Signal -lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että lihatuotteista voikin ajoittain olla pulaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kaupoissa olisi ruokaa. Siellä ei kuitenkaan välttämättä ole kaikkea sitä, mitä kuluttajat ovat tottuneet saamaan.

Asiakas kuvaa lähes tyhjää liha-allasta ruokakaupassa Kaliforniassa. Peter Dasilva / EPA / AOP

Myös lihan hinta voi nousta. Naudanlihan tukkuhinta on jo noussut vuoden alusta 67 prosenttia ja possunlihan 23 prosenttia, uutistoimisto Bloomberg kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Yhdysvaltalaisten huoli ruoan riittävyydestä on kyselyjen mukaan kuitenkin vähentynyt koronaepidemian edetessä. Maaliskuussa huolissaan oli 36 prosenttia, nyt enää neljännes.

Jalostamojen sulkeminen kurittaa Trumpin tukijakuntaa

Bloomberg toteaa, että lihanjalostamojen sulkeminen on kurittanut Trumpille poliittisesti tärkeitä ryhmiä, kuten tulojaan menettäneitä viljelijöitä ja ruoan kohonneista hinnoista kärsivää alempaa keskiluokkaa. Myös lihateollisuuden tuotot vähenevät.

Toisaalta riski on Trumpin kannalta se, jos korona pääsee leviämään tärkeillä vaa'ankielialueilla lihanjalostamoiden ympäristössä.

Sen sijaan jalostamoiden työntekijät eivät edusta Trumpin perinteistä kannattajakuntaa. Osa ei edes saa äänestää Yhdysvalloissa.

Enemmistö laitosten työntekijöistä on vähemmistöihin kuuluvia tai maahanmuuttajia, kertoo The Los Angeles Times. (siirryt toiseen palveluun) Noin 28 prosenttia on syntynyt ulkomailla ja heistä monet nimen omaan värvätty tähän työhön.

