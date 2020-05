Ylen tiedot: Hallitus esittää ravintoloille tukea kiinteisiin kuluihin ja palkkamenoihin – esitys annetaan torstaina

Ravintoloiden tuesta on saatu poliittinen sopu hallituksessa. Ylen tietojen mukaan ravintolatuki noudattaa pääsääntöisesti julkisuudessa ollutta mallia.

Hallitus tiedotti toissa viikolla, että se jatkaa tuen valmistelua kaksiosaisella mallilla (siirryt toiseen palveluun).

Ensimmäisessä osassa tuetaan ravintoloiden kiinteitä kuluja. Toisessa osassa tuki ohjataan henkilöstön uudelleenpalkkaamiseen.

Kiinteissä kuluissa tuki on säilynyt entisellään. Mallia on tarkennettu valmistelussa siten, että pienimmät ravintolat saavat suhteessa liikevaihtoon enemmän tukea kuin suuret yritykset.

Ravintola-alalla yritysten koot vaihtelevat suuresti toisistaan. Yhdessä ääripäässä on yksittäisten elinkeinonharjoittajien ravintolat ja toisessa valtakunnalliset ketjut.

Tukimallin toisessa osassa hallituksella oli alun perin tarkoitus tukea lomautettujen uudelleenpalkkaamista. Valmisteluvaiheessa hallitus huomasi, että malli on lakiteknisesti vaikea toteuttaa.

Ylen tietojen mukaan hallitus on nyt valmistelemassa tukimallia, joka perustuu ravintoloiden palkkakuluihin.

Näin yritykset saisivat tukea paitsi töissä olevista työntekijöistä mutta myös uudelleenpalkatusta henkilöstöstä.

Malli helpottaa tukihakemusten käsittelyä, koska tukisumma on teknisesti helppo laskea.

Helsingin Sanomien tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan työ- ja elinkeinoministeriö on esittänyt 150 miljoonan euron tukea ravintoloille. Tuen kokonaismäärästä on ollut hallituksessa erimielisyyksiä.

Ravintoloiden tukemisessa on kestänyt

Päätöstä ravintolatuesta on odotettu jo pitkään. Eduskunta päätti ravintoloiden sulkemisesta huhtikuun alussa, ja ne joutuivat sulkemaan ovensa 4. huhtikuuta.

Hallituksesta kerrotaan, että uuden tukimuodon synnyttäminen tyhjästä on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi.

Hallitus on myös halunnut välttää virheitä ja kohuja, joita se on kokenut aiempien yritystukien jakamisessa.

Tämän vuoksi ministerit ja virkamiehet ovat halunneet käyttää aikaa porsaanreikien tilkitsemiseen.

Hallituspuolueilla on ollut myös erimielisyyksiä tuen suuruudesta. Keskusta on vetänyt hallituspuolueista tiukinta linjaa ja se on pitänyt 150 miljoonan euron tukisummaa liian suurena.

Keskustalaiset muistuttavat, että ravintola-ala on saanut tukea jo muista tukikanavista 25 miljoonaa euroa. Samalla keskustalaiset ovat puhuneet paljon myös muiden alojen yrityksien tarpeista.

Muut puolueet ovat puolestaan korostaneet viestiä, että eduskunta on sulkenut pelkästään omalla päätöksellään ravintoloiden ovet.

Tämän takia perustuslakivaliokunta on edellyttänyt kohtuullisen korvauksen maksamista ravintoloille.

Keskustalaiset pahoillaan julkisuudesta

Keskustalaiset ovat kiistäneet julkisuudessa sen, että he vastustaisivat ravintolatukea.

Keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni sanoi Ykkösaamun haastattelussa viime viikolla, että julkisuudessa on ollut väitteitä, jotka hän ja muut ”keskustalaiset ovat kokeneet loukkaavina”.

– On tärkeää, että saamme ravintolatuen aikaiseksi, jota eduskunta on edellyttänyt. Se ainoa on sektori, joka on lailla laitettu kiinni, Kulmuni sanoi.

Kulmuni korosti myös, että hallituksen on saatava aikaiseksi suoran yritystuen malli. Tähän mennessä suurin osa hallituksen tuista on ollut yritysten lainojen takauksia.

Helpotusta ravintoloiden ahdinkoon on odotettavissa kesäkuun alussa. Hallitus linjasi maanantaina, että ne voivat avata ovensa, jos tautitilanne sallii sen.

Ravintoloiden toiminnalle on kuitenkin odotettavissa rajoituksia esimerkiksi asiakasmääriin ja aukioloihin.

