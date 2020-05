Ilmakitaran MM-kisat peruttu elokuulta koronan vuoksi – tuottaja: "Tapahtumasta olisi tullut tynkä"

Ilmakitaran MM-kisat on peruttu tämän vuoden elokuulta koronaviruksen vuoksi.

Ilmakitaransoiton MM-kisojen tuottaja Hanna Ikonen kertoo, ettei ratkaisu kisojen perumisesta ei ollut helppo. Päätös oli kuitenkin tehtävä, sillä vielä ei tiedetä sitä, voiko elokuussa matkustaa maiden rajojen yli tai saako suuria yleisötapahtumia järjestää. Kisoihin olisi ollut tulossa ilmakitaristeja ympäri maailmaa.

– Meillä isoin juttu on kansainvälinen kisaverkosto, josta kansalliset voittajat tulevat Ouluun kisaamaan. Koska tilanne on ollut, mitä on, niin osakilpailuja ei ole voitu järjestää. Tapahtumasta olisi tullut tynkä.

Ilmakitaran MM-kisat täyttävät tänä vuonna 25 vuotta, joten täysin ilman show'ta ei tänä vuonna jäädä.

– Olemme suunnittelemassa liveshow'ta. Tarkoitus on lähettää Oulusta striimiä, jota voi katsoa mistä päin maailmaa vain. Sen suunnittelu on kuitenkin vielä alkumetreillä.

MM-kisat järjestetään seuraavan kerran vuoden kuluttua elokuussa.

