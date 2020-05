Vuokramökin siivous maksaa yrittäjälle jopa satoja euroja – suositun mökkikunnan terveysvalvonta kehottaa tarttumaan rättiin itse koronan torjumiseksi

Mökkiyrittäjiä mietityttää, millainen siivous on korona-aikaan turvallista niin asiakkaan kuin yrittäjän itsensä kannalta.

Mökkiyrittäjiä mietityttää, millainen siivous on korona-aikaan turvallista niin asiakkaan kuin yrittäjän itsensä kannalta. Unsplash

Vuokramökkien tarjontaan ja hintoihin saattaa vaikuttaa mökkien siivouksen tehostaminen. Siivoaminen voi maksaa nyt aiempaa enemmän tai siihen voi mennä yrittäjältä enemmän omaa aikaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei pidä pintatartuntoja tällä hetkellä koronan kannalta merkittävänä tartuntareittinä (siirryt toiseen palveluun), mutta kehottaa silti siivoamaan pintoja aktiivisemmin, kuten muidenkin tautien kohdalla.

Esimerkiksi Mikkelin kaupungin terveysvalvonta suosittaa mökkiyrittäjiä huolehtimaan itse vuokramökin siivouksesta sen sijaan, että sen jättäisi asiakkaan loppusiivouksen varaan.

Riskiryhmään kuuluvilla mökkiyrittäjillä huolta voi aiheuttaa, miten vaikkapa WC-tilojen puhdistaminen onnistuu turvallisesti omin käsin. Työterveyslaitos on antanut ohjeet korona-ajan siivoukseen (siirryt toiseen palveluun). Niissä neuvotaan seikkaperäisesti myös WC:n pesu. Ohjeistus on kuitenkin kokonaisuudessaan saanut myös kritiikkiä siitä, ettei sille ole tieteellistä pohjaa.

Mökkiyrittäjä voi myös turvautua siivousyritykseen, jos kokee etteivät omat taidot tai välineet ole uudessa tilanteessa riittäviä.

– Siivous voi olla myös vetovoimatekijä ja ratkaista sen, tuleeko asiakas mökille. Yrittäjän kannattaa kertoa verkkosivuillaan, miten siivous on tehty. Turvallisuus on ykkösasia tässä tilanteessa ja yrittäjällä on iso vastuu, sanoo projektipäällikkö Tuula Pihkala Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä.

Lassila & Tikanojan kiinteistöpalveluissa on poikkeustilan aikana koulutettu henkilökuntaa siivouksesta korona-aikana. Myös asiakkaita on opastettu siitä, mitä tulee ottaa huomioon.

– Tällä hetkellä asiakaskunta on odottavalla kannalla, miten majoitusta päästään käynnistämään. Monia hämmentää, mitä siivouskäytännöissä pitää muuttaa. Meille on tullut myös kyselyjä desinfiointisiivouksista ja siitä, miten nopealla aikataululla pääsemme paikalle, kertoo kehityspäällikkö Elina Hälikkä Lassila & Tikanojalta.

Koronasiivous voi maksaa satoja euroja

Desinfiointisiivouksia ei vielä juurikaan ole Lassila & Tikanojalta tilattu mökkisiivouksiin. Koronasiivoukseksi nimetyn palvelun hinta on kohteesta riippuen jopa satoja euroja.

– On vaikea antaa hinta-arviota, sillä se riippuu niin paljon kohteesta. Kesähuviloita on niin monen tasoisia ja kokoisia. Hintaan vaikuttaa myös kohteen sijainti.

Hälikkä sanoo, että varsinaisen desinfiointisiivouksen sijaan voi riittää tehostettu siivous. Hälikkä kertoo, että tehostettu siivous maksaa edullisimmillaan joitakin kymmeniä euroja enemmän kuin tavallinen siivous.

– Desinfiointisiivous on tarpeen, jos tiloissa on koronaepäily. Monella on käsitys, että kaikki pinnat pitää desinfioida katosta lattiaan varmuuden vuoksi, mutta näinhän se ei ole.

Tehostetussa siivouksessa keskitytään niihin pintoihin, joita kosketetaan eniten. Näitä ovat esimerkiksi ovenkahvat ja valokatkaisijat. Myös siivousvälineiden puhtauteen kiinnitetään erityistä huomiota nyt ja tulevaisuudessa.

Hälikkä kertoo, että korona-aika on muuttanut ja muuttaa ammattimaista siivousta pysyvästi.

– Meillä on perustettu ihan niinsanottuja iskuryhmiä jokaiseen yksikköön, jotta on saatavilla koronan jälkeistä desinfioimissiivousta.

Lassila & Tikanojan suurin mökkivuokrauksen siivousasiakas on vuokramökkitoiminta Vierumäen Urheiluopiston yhteydessä.

Lue myös:

Ulkomaanmatkojen peruuntuminen täyttää mökkiyrittäjien varauskirjoja – moni vuokraa nyt mökin kotimaasta ensi kertaa