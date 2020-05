Näin ravintoloitsijat reagoivat rajoitusten purkuun eri puolilla Suomea – "Kamalinta olisi toimia puolella salilla, mutta täysillä kuluilla"

Suurin huoli on asiakaspaikkojen rajaaminen, jolloin myynti ei kattaisi kuluja. On myös epävarmaa haluavatko asiakkaat palata.

Ravintola-alalta on kysytty pitkää pinnaa ja kärsivällisyyttä tilanteessa, jossa toiminta lepää korkeintaan noutomyynnin varassa ja kulut juoksevat normaaliin tapaan.

Ensimmäinen helpottava tieto kuultiin maanantaina, kun hallitus linjasi, että ravintolat voivat avata ovensa kesäkuun alussa, jos tautitilanne sen sallii.

Jokainen päivä, kun ovet ovat kiinni, vie ravintola-alaa syvemmälle sanoo Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

– Take away -toiminta on niin pienimuotoista, ettei se ole riittänyt kattamaan kustannuksia. Samalla hetkellä, kun tilanne alkoi, asiakkaat vähenivät, mutta kuluja ei saatu sopeutettua riittävän nopeasti.

Kaksiosainen tukimalli korvaa kiinteitä kuluja ja auttaa maksamaan palkkaa henkilöstölle

Ylen tietojen mukaan ravintoloiden tukemisesta on päästy hallituksessa poliittiseen sopuun.

Tukimalli on säilynyt kaksiosaisena julkisuudessa aiemmin esitettyjen käsitysten mukaisesti, mutta tuen molempia osia on tarkennettu.

Tukimallin ensimmäisessä osassa korvataan ravintoloiden kiinteitä kuluja siten, että liikevaihtoon suhteutettuna pienimmät ravintolat saavat enemmän tukea kuin suuret.

Henkilöstön uudelleenpalkkaamiseen tarkoitettu tukimallin toinen osa puolestaan perustuisi ravintoloiden kaikkiin palkkakuluihin, eli sekä töissä oleviin että uudelleenpalkattuihin työntekijöihin.

Ravintolat ovat olleet suljettuina huhtikuun alkupuolelta asti. Vain noutoannosten myynti on ollut mahdollista. Henrietta Hassinen / Yle

Oululainen ravintoloitsija pelkää, etteivät asiakkaat halua palata

Oululaisen Cocktail Companyn toimitusjohtaja Jani Virta ei vielä oikein tiedä, miten hallituksen uusiin linjauksiin kannattaisi suhtautua.

Yksi mietityttävä asia on se, riittääkö asiakkaita kesäkuussa, vaikka ravintolat saavatkin olla auki.

– Jos myynti on edes puolet normaalista, voidaan olla tyytyväisiä. Asiakkaita varmasti pelottaa. Kun itselläkin on korona mielessä, varmasti se on kaikilla muillakin.

Virta on jo nähnyt, miten korona vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen ilman pakkojakin.

Ennen kuin ravintolat määrättiin kiinni, yrityksen myynti oli laskenut jo 80 prosenttia, kun ihmiset eivät uskaltaneet tai halunneet tulla paikalle.

Virran mukaan Cocktail Companyllä ei ole ollut puskurirahastoa, mutta korona-ajasta on kitkutettu läpi vuokrahelpotusten avulla ja myymällä uusia tuotteita, kuten drinkkien valmistukseen tarkoitettuja tuotepaketteja.

Jos ravintolat voivat avata ovensa, luultavasti kulut taas kasvavat, vaikka asiakasvirroista ei ole varmuutta, Virta arvelee. Vuokranhelpotukset luultavasti loppuvat.

Hän myös miettii, miten turvallisuudesta ja etenkin etäisyyksistä voidaan varmasti huolehtia ravintoloissa, etenkin kun Cocktail Companyllä ei ole edes terassia.

– Kun asiakkaat käyttävät samoja vessoja ja samoja ovia, etäisyysmääräyksistä on vaikea pitää kiinni.

Tampereella 300 hengen terassia ei avata vain muutamalle asiakkaalle

Teemu Aaltonen on Tampereen Koskikeskuksen ravintolamaailmaa pyörittävän Rivermaxin toimitusjohtaja ja osakas.

Hän huomauttaa, että ravintolat ovat hyvin erilaisia ja erikokoisia, ja siksi myös hyvin erilaisessa tilanteessa.

Yökerhoa ei kannata avata, jos pitää sulkea aikaisin illalla. Isoa, 300–400 hengen terassia ei avata, jos vain muutama asiakas uskaltaa tulla.

– Ihmiset on aikuisia. Annetaan vaan asiakkaille kunnon opastus: olkaa omissa pöydissä, jättäkää turvaväli, käyttäytykää vastuullisesti. Kyllä ihmiset pitää huolta.

Teemu Aaltonen uskoo, että monet kaipaavat jo iltaoluttaan.

– Jos ihmiset pääsevät iltakävelyllä istahtamaan puoleksi tunniksi ja ottamaan auringossa yhden oluen, niin se voi tehdä jonkun kotikaranteenista paljon siedettävämmän.

Rivermax on Koskiravintoloiden ja NoHo-ketjun vuonna 2017 perustettu yhteisyritys, jolla on Tampereella muun muassa Koskikeskuksessa ravintola Poro. Kesällä toimivat ravintola Ranta, Laituri ja Little Joe.

Moni ravintola on kannatellut toimintaansa myymällä noutoannoksia. Henrietta Hassinen / Yle

“Kamalinta olisi toimia puolella salilla ja rajatulla aukiololla, mutta täysillä kuluilla ja puolella tuloksella"

Tamperelaisen ruokaravintola Berthan pelastus ovat olleet mukaan otettavat annokset, niin sanotut lounasboksit. Berthaa on pidetty ennen koronaa niin sanottuna fine dining -paikkana, joten boksit ovat olleet yllätys ravintolan omalle väelle.

Menestystuotteestaan huolimatta ravintoloitsija *Mika Roito *tietää jo nyt, että tappiota on tulossa.

Janne Mäkinen maksaa Ravinteli Berthasta hakemaansa ruokalaatikkoa. Ravintolatoimenjohtaja Markus Saavalainen on korona-aikaan hoitanut myyntiä ravintolan takaovella. Antti Eintola / Yle

– Koronasta tulee varmasti kolhuja. Ei tästä ole enää paluuta siihen vanhaan, mistä pudottiin rajusti helmikuun lopussa. Toisaalta olen lakannut murehtimasta ja spekuloimasta, katsotaan, mitä tästä tulee.

Berthan noutoruoka työllistää nyt oman väen ja viisi työntekijää. Enemmistö henkilökunnasta on lomautettuna, koska esimerkiksi salihenkilökuntaa ei tarvita.

Tulevasta avaamisesta tiedetään vain päivämäärä, moni muu asia on kokonaan auki.

– Kamalinta mitä voi olla on, että ravintola avataan puolella salilla ja aukioloaikoja rajataan. Silloin toimittaisiin täysillä kuluilla, mutta puolella tuloksella.

Lappeenrannassa ravintolalaivan yrittäjä kannattaa omavalvontaa

Lappeenrannan satamassa ravintolalaiva Prinsessa Armadan pintoja petsataan ja terassia laitetaan kesäkuntoon. Ravintolalaivan yrittäjä Juha Nalli suhtautuu ristiriitaisesti tuoreeseen tietoon, että ravintolat saavat avata ovensa kesäkuun alussa.

– Se on hienoa asia, että ravintolat saavat avautua! Toisaalta pelottaa aukioloaikojen ja asiakasmäärien rajoitukset.

Ravintolalaiva Prinsessa Armada saa petsiä pintaan Lappeenrannassa. Elli Sormunen / Yle

Monen yrittäjän tavoin lappeenrantalaisyrittäjäkin odottaa tarkempia tietoja rajoituksista hallitukselta. Nallin yritys työllistää kesäisin noin 30 henkilöä. Tänä kesänä työntekijöitä voi olla vähemmän.

– Jos hallitus rajoittaa liikaa aukioloaikoja ja asiakasmääriä, saattaa käydä niin, että ravintolan avaaminen ja ihmisten työllistäminen on taloudellisesti mahdotonta, sanoo Nalli.

Yrittäjä Juha Nalli kannattaa ravintoloiden omavalvontaa. Elli Sormunen / Yle

Jos hallitus päättää rajata asiakaspaikat esimerkiksi viiteenkymmeneen, se ei riittäisi kausiravintolaa pyörittävälle Nallille.

Yrittäjänä Nalli kannattaa Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan mallia, jossa ravintoloitsijat tekisivät omavalvontaa koronan tiimoiltakin.

– Jos hallitus päättää laittaa ravintoloille yhdenmukaiset rajoitukset esimerkiksi metrirajat, niin se käy hankalaksi. Ravintolakohtainen omavalvonta olisi hyvä, Nalli ynnää.

Juttua korjattu kello 9.13: tarkennettu Rivermaxin omistustietoja ja ravintoloita.