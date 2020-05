Herätys: Etätyökuluja voi vähentää ensi vuonna verotuksessa, yritykset tyytymättömiä talouskriisin hoitoon, Yhdysvallat lakkauttaa koronatyöryhmänsä

Etätyökuluja voi vähentää ensi vuonna verotuksessa

Kotona työskentely aiheuttaa kuluja, joista osan voi vähentää ensi vuonna verotuksessa. Vähennettäviä kustannuksia ovat esimerkiksi menot työhuoneesta, työvälineistä, kalusteista ja tietoliikenneyhteyksistä. Kuinka paljon verovähennyksiä voi näiden kulujen takia saada, riippuu siitä, kuinka pitkään koronan takia etätöitä tehdään.

Suomalaisfirmat: Koronan aiheuttama talouskriisi on hoidettu surkeasti

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Mauri Kotamäen mukaan yrityskentän tilanne on kyselyn perusteella nyt vaikea, mutta vakaa. Kuvassa Kotamäki elokuussa 2018. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Kauppakamarien kyselyn mukaan yritykset katsovat hallituksen onnistuneen koronaepidemian hoidossa muutoin hyvin, mutta sitä seuranneen talouskriisin hoidossa on pärjätty huonosti. Majoitus- ja ravitsemustoimen firmoista peräti 80 prosenttia on sitä mieltä, että hallitus on onnistunut talouskriisin hoidossa melko tai erittäin huonosti. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Mauri Kotamäen mukaan selkeä ja läpinäkyvä tiedotus olisi nyt tärkeää, sillä epävarmuus on myrkkyä liiketoiminnalle.

Olympiastadionin rakentajien luvaton konttitalo ei kiinnostanut ketään, vaikka asukkaat hakivat apua

Olympiastadionia kunnostaneet latvialaiset asuivat tässä konttirakennelmassa Helsingin Verkkosaaressa. Kontilla ei ollut mitään rakennuslupia. Janne Järvinen / Yle

Luvattomasti rakennettu konttitalo Helsingin Verkkosaaressa sai olla pitkään paikallaan ilman, että kukaan tiesi virallisesti kontista mitään. Kontille ei oltu haettu mitään rakennuslupia ja se oli tehty vuokrasopimuksen vastaisesti. Ylen tietojen mukaan sekä asukkaat itse että myös Rakennusliitto kertoivat työmiesten hurjista asuinoloista aluehallintoviranomaiselle aville jo elokuussa 2019. Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ei kommentoitu yksittäistä tapausta.

Kodittomat hallitsevat Lontoon tyhjentynyttä keskustaa, ja kaduille päättyy uusiakin asunnottomia

Koditon mies istui kadulla Lontoon keskustassa huhtikuun puolivälissä. Toisistaan turvaa hakevat asunnottomat ovat alttiita koronavirustartunnoille. Justin Tallis / AFP

Lontoossa kaduilla asuvat ihmiset ovat vaikeassa tilanteessa, sillä koronaepidemia teki kerjäämisestä lähes mahdotonta ja tyrehdytti ravintoloiden tarjoaman ruoka-avun. Trafalgar Squarella ilmaisia aterioita tarjoavan järjestön kojulle on kymmenien metrien jono, ja asunnottomia auttavat päiväkeskukset ovat enimmäkseen kiinni tartuntariskin takia. Kadulle on jopa päätynyt uusia asunnottomia, jotka ovat pandemian aikana menettäneet työpaikkansa, ja jotka vuokranantaja on häätänyt.

Yhdysvallat lakkauttaa koronatyöryhmänsä

Presidentti Donald Trump vieraili eilen Honeywellin arizonalaistehtaalla, missä valmistetaan kasvomaskeja. Brendan Smialowski/ AFP

Valkoisen talon koronavirustyöryhmä lakkautetaan maan siirtyessä seuraavaan vaiheeseen, jossa keskitytään epidemian jälkipuintiin, sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tiistaina. Työryhmää johtava varapresidentti Mike Pence kertoi aiemmin, että vetovastuuta toimista alettaisiin siirtää osavaltioille toukokuun lopulla.

Sää viilenee viikon edetessä

Yle

Tiistaina lämpötila ehtii kohota vielä etelässä 15 asteen tienoille ja pohjoisessa 5 ja 10 asteen välille, mutta viikon edetessä sää vähitellen viilenee. Keskiviikkona hajanainen sadealue liikkuu maan keski- ja pohjoisosan yli, ja luoteesta virtaa kylmempää ilmaa koko maahan.

