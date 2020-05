Moni yksityiskohta on yhä auki, kun Suomen uusi normaali alkaa – katso miten ja milloin elämäsi helpottuu

Kesää kohti suomalaisten elämä helpottuu koronakurimuksessa hieman. Hallituksen linjauksessa (siirryt toiseen palveluun) rajoituksia puretaan vähä vähältä.

Hallituksen linjaukset voi jakaa karkeasti kahtia: on laajoja kokonaisuuksia, jotka pääosin jäävät voimaan ja sitten on pienempiä, yksityiskohtaisia helpotuksia.

Voimaan jäävät poikkeusolot. Hallitus on päättänyt antaa jatkamisasetukset viidestä valmiuslain pykälästä. Ne koskevat sosiaali- ja terveydenhuoltoa, kiireettömän hoidon määräaikoja ja palvelusuhteen ehtoja sekä irtisanomisoikeuksia. Näillä taataan terveydenhuollon toimintakyky.

Pari muuta suurta rajoitusta jatkuu: etätyösuositus ja yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmien fyysisten kontaktien välttäminen. Ikäihmiset toivotaan edelleen jäävän vapaaehtoiseen karanteeniin.

Sanonnan mukaan piru asuu yksityiskohdissa. Hallituksen uusissa linjauksissa juuri yksityiskohdat tuottavat päänvaivaa. Edes keskiviikkona annettu "valtioneuvoston periaatepäätös suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi (siirryt toiseen palveluun)" ei tuonut tarkkaa tietoa uusien rajoitusten yksityiskohdista.

Oheisessa taulukossa uudet linjaukset ja aikataulu ovat tiivistetysti. Saat lisätietoa viemällä hiiren tai sormen kunkin rajoituksen päälle.

Kysymyksiä herättävät kohdat ovat taulukon alla.

Kokoontumiset

Kokoontumisrajoituksen uusi maksimi on 50. Mutta miten se määritellään? Otetaan vaikka jalkapallo-ottelu (urheilukilpailut- ja sarjat sallitaan 1. kesäkuuta alkaen). Joukkueessa on 11 pelaajaa ja muutama varapelaaja, valmentaja, huoltaja jne. Kentällä on helposti yli 25 ihmistä.

Saako katsomoon tulla 50 kotikannattajaa ja toiselle puolelle kenttää 50 vierasjoukkueen kannattajaa? Nyt ollaan jo 125:n hengen tapahtumassa.

Urheiluministeri Hanna Kososen (kesk.) mukaan yleisötapahtumissa voi olla paikalla enemmän kuin 50 ihmistä. Se on mahdollista, jos tapahtuma voidaan järjestää sellaisin järjestelyin, että osallistujat voivat ylläpitää hygieniaa ja riittäviä turvavälejä, Kosonen kertoo Yle Urheilulle. Viidensadan enimmäismäärä on kuitenkin voimassa.

Huvipuistot ja ravit

Saako huvipuistossa olla kerrallaan vain 50 ihmistä? Vai riittääkö, että asiakkaita on nippa nappa alle 500? Isoon huvipuistoon mahtuu melkoinen määrä väkeä kattavin turvaetäisyyksin.

Entä miten suhtautua parin – kolmensadan ihmisen raveihin, jos turvaetäisyydet ovat hallussa?

Näistä pitää odottaa aluehallintovirastojen tarkempia määräyksiä, kunhan sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö antavat niille toimintaohjeet. Siihen asti voidaan toistaiseksi palata ministeri Kososen aiempaan aprikointiin siitä, kuinka tapahtumat voivat vetää enemmänkin kuin 50 ihmistä.

Ravintolat

Ravintoloiden osittainen aukeaminen edellyttää lainsäädäntötyötä asiakasmäärien ja anniskeluaikojen rajoittamiseksi. Uusia lakeja hallitus esittää 13. toukokuuta.

Majoitus- ja ravintola-alan edunvalvojan MaRan mukaan fyysisessä etäisyydessä asiakkaiden välillä satojen asiakaspaikkojen ravintola ei voi olla samalla viivalla muutaman hengen kivijalkakahvilan kanssa. Parin metrin turvavälein asiakkaita ei mahdu pikkukahvilaan kuin muutama eikä koko paikkaa kannata avata. Sama tuska on myös suurilla ravintoloilla. Pelätään, että salista täyttyy vain puolet, mutta kulut jylläävät täysillä.

Aukeamisia nähtäneen kesäkuun alusta, jolloin myös terassit voisivat aueta. Ravintoloitsijat odottavat jo toiveikkaina, että voivat avata terrassit – ankarat anniskeluajat voivat tosin tuhota haaveen, he kertovat.

Mielenkiintoista on nähdä, miten viime vuosina kehitettyjen, parkkiruutuihin tehtyjen pikkuruisten parklettien käy.

Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan ravintoloiden tuki on kaksiosainen: osa kattaa kiinteitä kuluja ja osa menee henkilöstön uudelleenpalkaamiseen.

Uimahallit

Uimahallit vetävät helposti maksimiksi linjatun 50 ihmisen ryhmän. Mutta miten järjestellä uiminen ja saunominen niin, että turvavälit säilyvät?

Tämä ei ole ihan vielä tiedossa. Myös tästä sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee ohjauskirjeen aluehallintovirastoille, jossa annetaan julkisia tiloja koskevat ohjeet tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tarvittavista hygienia- ja muista vaatimuksista sekä asiakasmäärien rajoituksista.

Matkustaminen

Välttämätön työmatkaliikenne sallitaan, mutta lomamatkailua ei suositella. Välttämättömyyden määritteleminen ei aina ole yksinkertaista ja muun matkailun rajoittaminen on suositus. Paljon perustuu ihmisten vastuuntuntoon.

Lisäksi valtioneuvoston periaatepäätöksessä (siirryt toiseen palveluun) todetaan, että jokaisella on oikeus lähteä Suomesta ja Suomen kansalaisella on oikeus palata Suomeen.

Sisäministeriö laatii tarkemman esityksen rajaliikenteen hallitusta ja asteittaisesta avaamisesta. Rajojen avaaminen koordinoidaan EU:n kanssa.

Virossa on jo iloittu rajaliikenteen avaamisesta. Siinä on kuitenkin yksi hankaluus. Kotipiipahdukselta Suomeen töihin palaava virolainen työntekijä joutuu sitoutumaan vapaaehtoiseen kotikaranteeniin kahdeksi viikoksi. Miten se onnistuu käytännössä ellei karanteeniviikoilla juokse palkka?

Opetus

Lähiopetukseen on mahdollista palata porrastetusti 14. toukokuuta alkaen. Perusopetuksessa koulut avataan. Kun lähiopetus alkaa, etäopetus loppuu.

Porrastus voi aiheuttaa vaikeuksia kouluille ja oppilaitoksille. Opettajat ovat viestineet, ettei kahden kanavan koulutusta ole mahdollista antaa, eli etä- ja lähiopetusta yhtäaikaa. Opettajien ammattijärjestö OAJ olisi halunnut pitää koulut kiinni (siirryt toiseen palveluun) ja jatkaa etäopetuksella lukukauden loppuun. Nyt useat lukiot harkitsevat sekä-että -mallia.

Poikkeustapauksissa Opetushallitus lisäksi linjaa, että riskiryhmiin kuuluvat ja siksi kotona olevat oppilaat voivat saada etäopetusta (siirryt toiseen palveluun).

Hallitus suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun. Se on kuitenkin vain suositus.

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten tilat avataan vastaavasti lähiopetukselle. Taiteen perusopetuksen järjestäjät voivat itse päättää etäopetuksen jatkamisesta tai lähiopetukseen siirtymisestä. Pallo on kouluilla.

