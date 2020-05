Jipii! Huvipuistokesää ei ole sittenkään peruttu – “Onko porttien takana avauspäivänä yksi vai parisataa ihmistä”, pohtii yrittäjä

Moni ehti jo huolestua: Jääkö tämän kesän huvipuistoretki koronan vuoksi kokonaan tekemättä? Nyt kuitenkin näyttää siltä, että hurjapäät pääsevät nauttimaan pyörityksestä ja huvipuistotoimijat avaamaan porttinsa jo kesäkuussa – tietyin reunaehdoin.

Hallitus linjasi maanantaina, että alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, turvallisuus varmistetaan rajaamalla asiakasmääriä, asettamalla turvaetäisyyksiä ja ohjeistamalla hygieniasta.

Selvitimme, miten uutinen otetettiin vastaan Suomen huvipuistoissa, ja millaisia ratkaisuja huvittelukauden avaamiseksi on tehty.

Huvipuistoissa odotetaan nyt tarkempia ohjeita viranomaisilta. Ensimmäiset aikovat avata porttinsa kesäkuun alussa.

Linnanmäki

Helsingissä sijaitseva Linnanmäki on Suomen vanhin huvipuisto. Joonas Koivisto / YLE

Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo, että pyrkimyksenä on huvipuiston avaaminen viimeistään kesäkuussa.

– Tarkempaa päivää en voi vielä luvata. Pääsemme aloittamaan neuvottelut aluehallintoviraston kanssa toivottavasti tällä viikolla, hän kertoo.

Adlivankinin mukaan tärkeintä on varmistaa huvipuistokävijöiden ja henkilökunnan turvallisuus. Portteja ei avata ennen kuin ohjeistukset ja henkilökunnan perehdyttäminen ovat valmiina.

– Linnanmäki on kaupunkipuiston tavoin levittäytynyt laajalle alueelle, jossa voimme luoda valvotusti turvalliset olosuhteet kävijöillemme. Voimme rajata asiakasmääriä ja ohjata jonotusta tarvittavin suojavälein, Adlivankin kertoo

Kotimaiset ja ulkomaiset huvipuistot ovat tehneet kuluvan kevään aikana tiivistä yhteistyötä koronan mukanaan tuomissa hygienia- ja turvallisuuskysymyksissä sekä niiden ratkaisemisessa.

Pia Adlivankin uskoo, että uusista ohjeistuksista huolimatta huvipuistokokemus tulee säilyttämään ikiaikaisen viehätyksensä.

– Huvipuistoelämys kutkuttaa kaikkia aisteja ja on ihanaa vastapainoa kotona olemiselle, hän summaa.

Särkänniemi

Tampereella sijaitsevasta Särkänniemen huvipuistosta löytyy yli 30 laitetta. Mari Siltanen / Yle

Tampereen Särkänniemellä valtioneuvoston päätös otettiin vastaan ilolla.

– Päätös oli huvipuistofaneille, varsinkin niille pienimmille, tosi hieno uutinen, toimitusjohtaja Miikka Seppälä hehkuttaa.

Tarkan avajaispäivän lukkoon lyöminen on siti vielä mahdotonta, sillä myös Tampereella odotetaan edelleen tarkempia ohjeistuksia viranomaisilta. Miikka Seppälä kertoo, että huvipuistossa on varauduttu turvamääräysten toteuttamiseen ainakin kymmenellä erilaisella skenaariolla. Niitä on tarkoitus peilata viranomaisilta tuleviin ohjeisiin.

– Sen jälkeen päästään avaamaan vastuullisesti. Voisi sanoa, että Särkänniemi avaa turvallisuus, terveys ja lapset edellä, Seppälä kertoo.

Positiivista tilanteessa on hänen mukaansa kuitenkin se, että askelmerkit ovat jotakuinkin selvillä. Hän toivoo, että huvipuistokokemus tulisi tänäkin kesänä kuulumaan perheiden kaivattuihin henkireikiin ja arjesta irtautumiseen. Turvavälisäännöt eivät koske perhekuntia, joten laite-elämyksistä pääsee nauttimaan edelleen yhdessä.

Jo tässä vaiheessa voidaan sanoa, että tulevasta kesästä on tulossa huvipuistolle taloudellisesti huono.

– Mutta tällä on taloudellisesti tosi iso merkitys meidän vakihenkilökunnallemme perheineen ja noin 500 kausityöntekijälle. Jos pystymme vastuullisesti avaamaan, meidän kannattaa tehdä se taloutta liikaa miettimättä, Seppälä tiivistää.

Powerpark

Powerparkin huvipuistossa on yli 40 huvilaitetta. Antti Kettumäki / Yle

Alahärmän Powerparkissa toivotaan, että ovet saadaan auki heti kesäkuun alusta.

Powerparkin toimitusjohtajan Mikko Kiviluoman mukaan nyt on kuukausi aikaa täsmentää suunnitelmia.

Kiviluoma on todella tyytyväinen hallituksen tekemiin päätöksiin.

– Hieno päätös, että päästään aukaisemaan. Päätöksessä on noudatettu tosi hyvää harkintaa, ja nyt on saatu alustavat selkeät ohjeet.

Ennen avaamista tehdään riskienhallintasuunnitelma, joka käydään läpi viranomaisten kanssa ennen lupaa avata.

Kiviluoma uskoo, että asiakkaiden täytyy käyttää esimerkiksi käsidesiä sekä laitteeseen mennessä että sieltä pois lähdettäessä. Lippujen hinnat aiotaan pitää entisellään.

Visulahti

Moni perhe viettää juhannusta Visulahdessa, kertoo puistojohtaja Ville Asikainen. Tarja Nyyssönen / Yle

Mikkelin Visulahti avaa porttinsa huvittelijoille näillä näkymin viimeistään juhannusviikolla.

Puistojohtaja Ville Asikainen kertoo, että Visulahti on kuulunut monen perheen juhannusperinteisiin.

– Haluaisimme jo silloin palvella niin täysillä, kuin vain pystymme. Saa nähdä, mitä rajoituksia silloin on vielä voimassa, Asikainen pohtii.

Tulevan kesän kohtaloa oli ehditty puida ja odottaa jo kuumeisesti.

– Edelleen on paljon avoimia kysymyksiä. Hygieniasäädöksiin tulee varmasti täsmennyksiä, ja odotamme niitä mielenkiinnolla.

Ennen kuin portit saadaan avattua, luvassa on paljon töitä.

Alueen keväthuollot tehdään nyt nopeutetussa aikataulussa. Asikaisen mukaan leirintäaluetta on jo kunnostettu kesää varten. Seuraavaksi on huvi- ja vesipuistoalueen vuoro.

Puistojohtaja on toiveikas, että ihmiset uskaltavat lähteä kesällä perinteiselle huvipuistoretkelle. Vakioasiakkaat ovat ottaneet yhteyttä sähköpostilla ja puhelimitse.

– En rohkene alkaa meedioksi tässä vaiheessa, mutta varmasti monet ovat kyllästyneet odottamaan ja mieli tekee ihmisten pariin.

Hänen mukaansa kesämatkailukausi voi venyä vallitsevan tilanteen vuoksi elokuulle, kun normaalisti koulujen alkaminen saa vilskeen hiipumaan.

Puuhamaa

Puuhamaan puistonjohtaja Ilkka Vaskio arvelee, että ihmiset eivät liiku tänä kesänä normaalien vuosien tapaan. Heikki Kiseleff / Yle

Janakkalassa sijaitseva Puuhamaa avaa porttinsa kävijöille kesäkuun 12. tai 13. päivä, jos kaikki menee suunnitellusti.

– Kesäkauden valmistelussa laitettiin välittömästi isompi vaihde silmään, puistonjohtaja Ilkka Vaskio iloitsee.

Vaskio kertoo olevansa melko vakuuttunut siitä, että puisto saadaan avattua suunnitellun aikataulun mukaan. Täyttä varmuutta asiasta ei kuitenkaan vielä ole.

– Odotamme parhaillaan aluehallintoviraston tarkempia ohjeistuksia kävijämääristä ja muista mahdollisista rajoituksista.

Vaskio ennakoi, että ihmiset eivät liiku tänä kesänä normaalien vuosien tapaan, vaikka rajoituksia puretaankin.

Nokkakivi

Nokkakiven huvipuisto sijaitsee Laukaan Lievestuoreella. Sen perustaminen oli toimitusjohtaja Lauri Vartiaiden pitkäaikainen unelma. Jaana Polamo / Yle

Keski-Suomen Lievestuoreella sijaitseva Nokkakiven huvipuisto aiotaan avata 3. kesäkuuta.

– Kovaa kyytiä pannaan paikat kuntoon. Pitää hioa taktiikkaa viranomaisten ohjeiden noudattamiseen. Suunnitelmat on jo pitkälle tehty, Nokkakiven toimitusjohtaja Lauri Vartiainen kertoo.

Tuleva kesä on huvipuiston 14.

Vartiainen on hallituksen päätöksestä mielissään. Jos puiston portit olisi pitänyt pitää kiinni koko kesän ajan, ei niitä olisi todennäköisesti saatu auki enää seuraavanakaan.

– Meille se olisi ollut kuolinisku, jos emme olisi päässeet avaamaan ollenkaan.

Vartiainen toteaa, että kerrankin huvipuiston pienuudesta on iloa. Vain heinäkuun ruuhkapäivinä puistossa vilistää 500 ihmistä.

– Asiakastiheytemme on noin kymmenesosa verrattuna isoihin pelureihin. Turvavälien noudattaminen on siis helppoa.

Kuluvan kuukauden aikana puistossa huolletaan laitteita ja puhdistetaan sekä maalataan paikkoja. Myös rekrytointeja on tehtävä. Tunnelma on odottava.

– Ei oikeastaan tiedetä, miten kesä tulee menemään. Ihmiset harrastavat kotimaanmatkailua, mutta saattavat olla koronan vuoksi varovaisia. En yhtään osaa sanoa, onko porttien takana avauspäivänä yksi vai parisataa ihmistä.

Tykkimäki

Tykkimäki sijaitsee Kouvolassa. Juha Korhonen / Yle

Kouvolan Tykkimäen toimitusjohtaja Sakari Pasanen ei halua vielä tässä vaiheessa kommentoida huvipuiston avaamissunnitelmia.

Pasasen mukaan ensin on kuultava aluehallintoviraston ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistukset.

– Mennään siinä aikataulussa, että valmius aukaisemiselle kesäkuussa on, mutta odotetaan viranomaispäätöksiä. En halua ounastella enkä spekuloida. Työrauha viranomaisille, hän toteaa.

Aiemmin Ylelle antamassaan haastattelussa Pasanen totesi, että huvipuisto on tarkoitus avata kesäkuun alussa ja rajata sisäänpääsyä.

