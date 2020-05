Ulkomaalaiset varkaat murtautuivat 19 taloon arvoalueilla – omaisuutta anastettiin 138 000 euron edestä

Poliisi on ottanut viime lokakuun ja helmikuun välisenä aikana tapahtuneista rikoksista epäiltyinä kiinni kolme miestä.

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi kahden mittavan asuntomurtosarjan esitutkinnan. Murrot tapahtuivat eri puolilla pääkaupunkiseutua. Eniten murtoja tehtiin niin sanotuilla arvoalueilla Helsingissä ja Espoossa sijaitseviin omakotitaloihin.

Ensimmäisessä loka-marraskuussa tehdyssä murtosarjassa kohteena oli viisi omakotitaloa. Toisessa tammi-helmikuussa tapahtuneessa murtosarjassa murtoja oli peräti 14. Poliisi tutki murtoja törkeinä varkauksina.

Asunnoista oli varastettu vaatteita, laukkuja, hajuvesiä, koruja, kelloja, tietokoneita ja muita arvoesineitä. Anastetuksi epäillyn omaisuuden arvo on poliisin mukaan jopa 138 000 euroa. Osa varastetusta tavarasta on voitu palauttaa omistajilleen. Suurin osa tavaroista on epäiltyjen mukaan kuitenkin jo myyty.

Kolme ulkomaalaista miestä epäiltyinä

Rikoksista epäiltyinä otettiin helmikuussa kiinni kolme ulkomaalaista miestä. Heidät pysäytettiin Puolan ja Ukrainan rajalla, Puolan puolella.

Miesten käytössä olleesta, ulkomaille rekisteröidystä autosta löytyi omaisuutta kymmenestä eri asunnosta, joihin oli murtauduttu. Asuntomurrot alkoivat samana päivänä, kun miehet saapuivat Suomeen ja päättyivät, kun he lähtivät. Oleskelunsa aikana miehet asuivat hotellissa.

Poliisin mukaan kyse on ammattimaisesta rajat ylittävästä omaisuusrikollisuudesta. Ympäri Eurooppaa liikkuu useita murtovarasryhmiä, jotka tulevat tasaisin väliajoin myös Suomeen.

Epäiltyjen kertomuksen mukaan murtokeikkoja tehtiin Suomen reissun aikana keskimäärin kaksi päivässä. ”Murtosaalis” oli tarkoitus myydä eteenpäin Moldovassa.

– He löysivät toiveitansa vastaavat murtokohteet karttapalvelun avulla. Tavaroita oli kuljetettu Suomesta Moldovaan myös linja-autolla, kertoo tutkinnanjohtaja, kertoo rikoskomisario Matias Björklund Helsingin poliisin rajat ylittävän rikollisuuden tutkintaryhmästä.

Poliisi kiittää vihjeestä

Poliisi on tehnyt laajaa yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa tapauksen selvittämisessä. Lisäksi sivullisen henkilön antama vihje nousi tärkeään asemaan epäiltyjen henkilöllisyyksien tutkimisessa.

– Tämä sivullinen henkilö oli nähnyt Moldovan rekisterissä olevan auton, jonka läheisyydestä löytyi anastetuksi epäiltyä omaisuutta, Björklund kertoo.

Suurin osa asuntomurroista tulee poliisin tietoon useiden tuntien tai jopa päivien viiveellä. Siksi vihjehavaintojen merkitys saattaa olla ratkaiseva rikoksen selvittämisen kannalta.

Lisää aiheesta:

Omaisuusrikokset vähentyneet Uudellamaalla jopa kolmanneksen vuoden takaisesta – Poliisi: ihmiset ovat kotona eivätkä rikolliset pääse maahan

Mökkimurtojen määrä kasvoi alkuvuonna lähes 90 prosentilla viime vuoteen verrattuna – jos et itse pääse mökille, poliisi kehottaa pyytämään naapuria avuksi

Omaisuusrikosten määrä rajussa kasvussa – ryöstöjä jopa 46 prosenttia enemmän kuin viime vuonna