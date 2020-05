Toimittajakonkari Unto Hämäläinen: Oppositio aistii, että koronan aikana ei kannata tehdä politiikkaa – ”Vaihtoehtoja ei juurikaan esitetä”

Politiikan toimittajakonkari Unto Hämäläisen mukaan oppositiopolitiikka on nyt Suomessa löysää. Esimerkiksi kelpaa vaikkapa oppositiojohtajien Jussi Halla-ahon (ps.) ja Petteri Orpon (kok.) tämänpäiväinen esiintyminen Ylen aamussa.

– Kyllä se [esiintyminen] oli oppositiojohtajien kritiikiksi hyvin vaimeaa. Edelleen näyttää olevan niin, että kansallinen yksimielisyys, yhteinen ymmärrys siitä, että mitä tehdään, on valtaideologia Suomessa. Vaihtoehtoja ei juurikaan esitetä, Hämäläinen sanoi Ylen koronaerikoislähetyksessä tiistaina.

Ylen talous ja arki -toimituksen toimittaja Janne Toivonen oli Hämäläisen kanssa samoilla linjoilla.

– Aika pienistä asioista on ollut puhetta. Yksimielisyys on ollut selkeää kun akuutteja kriisitoimia on tehty. Niille on tuntunut olevan varsin suuri kannatus, Toivonen sanoi lähetyksessä.

Hämäläisen mukaan normaalitilanteessa politiikassa on yleensä kaksi osuutta: varsinaiset asiat ja politikointi eli tietynlainen valtapeli. Perinteisesti opposition tehtävänä on vastustaa ja kyseenalaistaa hallituksen politiikkaa esittämällä sille vaihtoehtoja.

"Oppositio ei halua tarjota toista tietä"

Hämäläisen mukaan oppositio esittää hallituksen toiminnasta vaimeaa kritiikkiä, koska hallituksen koronarajoitustoimenpiteille on suuri kannatus kansalaisten keskuudessa.

– Oppositio ei halua tarjota toista tietä. Vaihtoehdoksi jää keskustelu aika pienistä asioista.

Hämäläisen mielestä politikoinnin puuttumisella on oma vaaransa, mutta konkaritoimittajalta löytyy pohjimmiltaan ymmärrystä opposition toiminnalle.

– Luulen, että oppositiosta Halla-aho ja Orpo ovat viisaita miehiä. He aistivat sen, että nyt ei ole politiikan tekemisen paikka.

Ylen aamun haastattelun lisäksi toinen hyvä esimerkki politikoinnista pidättäytymisestä on Hämäläisen mukaan perussuomalaisten poikkeuksellinen liike maaliskuulta. Silloin perussuomalaiset veti pois välikysymyksen hallituksen turvapaikkapolitiikasta koronatilanteen takia.

– En muista sadan vuodelta ajalta yhtään ainutta vastaavaa tekoa. Välikysymyksen pois vetämisen perustui nimen omaa siihen harkintaan, että nyt ei kannata pelata.

Hämäläinen silti peräänkuuluttaa oppositiolta voimakkaampaa tarttumista asioihin koronakriisin aikana.

– Jotta muistettaisiin, että oppositio on olemassa, on sen pikkuisen hersyteltävä. Kiistatta muuten hyvin onnistuneen projektin [koronakriisin hoidon] heikkoja kohtia ovat olleet hämmästyttävän vähäinen testauksen määrä ja suojavarusteiden puute. Meidän täytyy lähteä siitä, että varsinainen pahin vaihe, rynnäkkö on vasta edessä.

