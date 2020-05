Poliisi otti kiinni uuden epäillyn kuolleeksi väitetyn irakilaismiehen jutussa – aiemmin vangittu nainen haki lähestymiskieltoa miehelleen

Valekuolleeksi epäillyn irakilaismiehen jutussa on tehty uusi kiinniotto. Aiemmin jutussa on vangittu vuonna 1996 syntynyt nainen. Ylen tietojen mukaan nainen on kuolleeksi väitetyn irakilaismiehen tytär.

Epäiltyjä on jutussa tällä hetkellä kolme. He ovat Irakissa kuolleeksi väitetty mies, miehen tytär ja kolmas henkilö. Poliisi ei kommentoi kolmannen henkilön suhdetta muihin epäiltyihin. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo kertoo, että epäiltyjen joukko tulee todennäköisesti vielä laajentumaan.

Aarnisalon mukaan kuolleeksi väitetty mies on poliisin tietojen mukaan tällä hetkellä Irakissa. Hän ei ota kantaa siihen, onko mies otettu kiinni.

EIT:hen kohdistuva petosepäily

Keskusrikospoliisi epäilee vuonna 1996 syntynyttä irakilaistaustaista naista törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä. Kysymys on tapauksesta, jossa naisen isä palautettiin Suomesta Irakiin vuonna 2017. Pian Bagdadiin paluun jälkeen Irakista ilmoitettiin, että mies on tapettu.

Miehen tytär kanteli isänsä palautuksesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. EIT antoi 14. marraskuuta 2019 Suomelle langettavan päätöksen ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta.

Epäily törkeästä petoksesta liittyy siihen, että EIT määräsi Suomen maksamaan naiselle 20 000 euron korvauksen. Suomi ei ehtinyt maksaa korvaussummaa ennen rikosepäilyä. Epäily väärennyksestä liittyy EIT:lle toimitettuun asiakirjaan tai asiakirjoihin.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi naisen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä huhtikuussa.

Epäilty haki lähestymiskieltoa

Epäillyn rikoksen tekoaikaan naisella oli käynnissä eroprosessi. Nainen oli ollut yhdessä Suomessa tapaamansa irakilaisen miehen kanssa vuodesta 2015 ja naimisissa vuodesta 2016.

Käräjäoikeuden asiakirjoista ilmenee, että naisen mukaan mies rajoitti hänen elämäänsä suhteen alusta saakka. Naisen mukaan mies painosti, pahoinpiteli ja esti ajoittain poistumasta kotoa.

Tilanne paheni, kun nainen alkoi opiskella vuonna 2019. Naisen mukaan aviomies uhkasi tappaa hänet useasti. Nainen kertoi oikeudessa, että lokakuussa 2019 aviomies ilmestyi linja-autoon, jossa nainen oli miespuolisen opiskelutoverinsa kanssa. Aviomies huusi ja vaati naisen lähtemään mukaansa. Nainen kertoi myöhemmin oikeudessa, että kotona mies pahoinpiteli hänet.

Mies kielsi naista lähtemästä kouluun seuraavana maanantaina. Kun mies poistui, nainen haki lapsensa päiväkodista ja pakeni turvakotiin.

Nainen on hakenut avioeroa miehestä. Joulukuussa nainen teki poliisille tutkintapyynnön edellä mainitusta väkivallasta avioliiton aikana. Poliisi kirjasi asiasta rikosilmoituksen nimikkeillä pahoinpitely ja pakottaminen seksuaaliseen tekoon. Asioiden käsittely on kesken.

Tammikuussa nainen haki miehelle lähestymiskieltoa.

Naisen mukaan mies seurasi häntä ja lapsia vielä kotoa lähtemisen jälkeen. Myös lasten päiväkodin henkilökunta kiinnitti huomiota miehen oleskeluun päiväkodin lähellä.

Aviomies kiistää kaiken

Lähestymiskieltoasian käsittelyssä aviomies kiisti kaikki naisen väitteet. Miehen mukaan hän rakasti naista, antoi tälle vapautta ja rahoitti tämän elämää. Miehen mukaan suhteen ongelmat tulivat hänelle yllätyksenä, kun nainen lähti kotoa.

Mies kiisti kaikki väitteet pahoinpitelyistä ja uhkailuista. Hän ei myöskään mitenkään rajoittanut naisen liikkumista. Lasten päiväkodin ohi hän oli kulkenut, koska asuu päiväkodin lähellä.

Käräjäoikeuden mukaan molempien osapuolten kertomukset olivat sinänänsä uskottavia, mutta rikosilmoitus ja turvakotiin pakeneminen tukevat naisen versiota.

Oikeus katsoi, että asiassa on näytetty olevan perusteltu aihe olettaa, että ilman kieltoa mies tekisi naisen henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai muuten vakavasti häiritsisi tätä.

Käräjäoikeus määräsi miehen helmikuussa vuoden mittaiseen perusmuotoiseen lähestymiskieltoon. Ratkaisu on lainvoimainen.

