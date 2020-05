Maitohappoa rakastava Juho Veikkolainen, 17, on juossut Lahden suurmäen huipulle Iivo Niskasta nopeammin – ensimmäisen kerran vasta 15-vuotiaana

Ryhmyiset puunjuuret kiemurtelevat yli polun, joka vaihtuu pian pitkospuiksi.

Märän sammaleen tuoksu tunkee nenään, ja kevään ensimmäinen hyttynen hoipertelee ihmisen hajun houkuttelemana paikalle.

– Oikeastaan hyttysiä on näkynyt täällä jo pari viikkoa, Juho Veikkolainen korjaa toimittajaa.

Täällä on Akaan Viialassa, Kolikkoinmäen metsissä. Veikkolaiselle alueen luonto on tuttu, sillä hän asuu muutaman kilometrin päässä.

Näissä metsissä hän on kulkenut lapsesta asti, ja nuo pitkospuut ovat oman partiolippukunnan paikalleen laittamia.

Haastattelupäivänä Veikkolainen on käynyt juoksemassa metsässä puolentoista tunnin lenkin. Kimmoisasta askeleesta sitä ei huomaa.

Jos vuosi olisi sujunut suunnitellusti, hän murtautuisi tänä viikonloppuna maailman huipulle erikoisessa ja vaativassa kestävyysjuoksukilpailussa.

Tähdet jäivät taakse mäkirääkissä

Kaksi vuotta sitten Lahdessa hädin tuskin teini-ikäinen urheilija juoksi hyppyrimäkeä ylös kovassa seurassa.

Energiajuomayhtiön järjestämä, raastava 400 metrin juoksukilpailu alkaa suurmäen alastulorinteen päästä. Maali on mäkitornin huipulla.

Samalla lähtöviivalla olivat muun muassa hiihdon olympiavoittajat Iivo Niskanen ja Sami Jauhojärvi sekä yhdistetyn hiihtäjä Ilkka Herola.

Vasta 15-vuotias Juho Veikkolainen oli maalissa ennen heitä kaikkia. Edelle ehti vain suunnistaja Mikko Patana.

Saavutus herätti huomiota, koska Veikkolaisen jälkeen kolmantena maalissa oli miesten perinteisen hiihdon ykkösnimi Niskanen.

Red Bull 400 -kilpailun miesten sarjan kolme parasta vuonna 2018 olivat Mikko Patana, Juho Veikkolainen ja Iivo Niskanen. Victor Engström / Red Bull Content Pool

Viime vuonna sijoitus Lahden kilpailussa oli sama, toinen. Voittaja oli slovenialainen ammattilaispyöräilijä Martin Koželj, joka oli kiertänyt Euroopan mäkimonttuja jo parikymmentä kertaa voittoa jahdaten.

Veikkolaisen suoritus yllätti tälläkin kertaa monet, mutta ei häntä itseään.

– Karsinnoissa aikani oli ollut kaikkia muita nopeampi, joten tiesin kyllä pärjääväni.

Red Bull 400 -kisoja juostaan mäkihyppykohteissa eri puolilla maailmaa. Voittajalla on väliä, sillä vain he saavat osallistumisoikeuden vuosittain järjestettävään maailmanfinaaliin.

Tänä viikonloppuna piti olla Veikkolaisen vuoro nousta Lahdessa korkeimmalle palkintokorokkeelle.

– Tavoitteena oli voittaa. Pelkästään maailmanfinaaliin pääseminen olisi kova juttu.

Veikkolaisen tavoitteen toteutuminen saa kuitenkin odottaa, sillä Lahden kilpailu on siirretty koronaviruksen takia elokuun loppuun.

Polkujuoksu ja ultramatkat kiehtovat

Viime vuosina Veikkolaisen kilpailukausi on ollut ympärivuotinen. Talvella hiihtoa, kesällä monipuolista juoksua: maastojuoksua, maantiejuoksutapahtumia sekä erilaisia porrasjuoksukilpailuja, joita hän nimittää hupikisoiksi.

Uutena kiinnostuksen kohteena on polkujuoksu. Suosituksi nousseessa lajissa järjestetään yhä enemmän tapahtumia, mutta alkukesän osalta kilpailut ovat harmi kyllä peruuntuneet.

Juho Veikkolainen on harrastanut hiihtoa ja yleisurheilua. Juoksulajit tempaisivat mukaansa jo varhain ja kun ikää tuli lisää, matkat kasvoivat. Jani Aarnio / Yle

Polkujuoksussa toteutuu moni Veikkolaiselle tärkeä asia.

– Polkujuoksussa pääsee yhdistämään harjoittelun, kilpailemisen ja metsässä olemisen, siinä on lajin upeus. Lisäksi matkoissa on paljon valinnanvaraa, aina kymmenestä kilometristä ultramatkoihin.

Maastojuoksuun verrattuna kilpailumaastot ovat vaativampia ja matkat pidempiä. Mahdollisuus kokeilla omia rajoja selvästi kiehtoo Veikkolaista.

– Viiden vuoden sisään haluaisin juosta Karhunkierroksen ultramatkan.

Se tarkoittaa suositun vaellusreitin juoksemista päästä päähän ja takaisin: yhteensä 166 kilometriä.

“Hämmästyttävä hapenottokyky”

Palataan Lahden mäkimontussa jo kahdesti nähtyyn poikkeukselliseen suoritukseen. Miten teini-ikäinen voi pinkoa jyrkän mäen ylös ammattiurheilijoita nopeammin?

Veikkolainen itse sanoo olevansa parhaimmillaan, kun eteenpäin pääseminen vaatii kestävyyttä, voimaa ja tasapainoa.

– Omat fyysiset ominaisuuteni sopivat haastavaan ja varsinkin mäkiseen maastoon. Tuntuu, että pärjään lajista riippumatta sitä paremmin, mitä enemmän nousumetrejä matkalla on.

– Toki pitää myös sietää hyvin hapotusta ja oppia jopa nauttimaan siitä tunteesta.

Tyypilliseen harjoitusohjelmaan kuuluu juoksua mäissä, portaissa ja maastossa, maastopyöräilyä, sauvarinne- ja voimaharjoittelua sekä rullahiihtoa. Jani Aarnio / Yle

Kolme vuotta Veikkolaista valmentanut Ville Siukkola sanoo tämän olevan tunnollinen ja ikäisekseen kypsä urheilija, joka noudattaa harjoitusohjelmaa säntillisesti ja tekee joskus liikaakin.

Veikkolaisen kevyestä ruumiinrakenteesta on etua mäkijuoksussa, mutta hänellä on myös kestävyysurheilussa tarvittavaa poikkeuksellista lahjakkuutta, joka paljastui maksimaalista hapenottokykyä mittaavissa testeissä.

– Yllätyin, kun näin ensimmäisten mattojuoksutestien tulokset. Juhon hapenottokyky on hämmästyttävä hänen ikäänsä nähden, Siukkola sanoo.

Rakkaus lajiin on tärkeintä

Koska voittamista rakastava kansa etsii nykyisille urheilusankareilleen aina manttelinperijöitä, nuorten urheilijoiden haastatteluissa keskitytään usein siihen, kuinka suuri menestys on tulevaisuudessa mahdollista.

Valmentajan moinen kysymys saa mietteliääksi. Siukkolan mukaan asiasta ei ole oikeastaan puhuttu.

Hän sanoo, että Veikkolaisella on kyllä kestävyysurheilussa tarvittavia ominaisuuksia ja kilpailuhalua, mutta voittaminen ei ole kaikki kaikessa.

– Menestys riippuu siitä, mitä haluaa saavuttaa. Hänen tapauksessaan näkisin, että kyse on ennemminkin kokemusten ja omien rajojen hakemisesta. Itsensä ylittäminen voi olla tärkeämpää kuin olla Suomen paras.

Valmentaja Ville Siukkola kuvailee Veikkolaisen olevan urheilijana tunnollinen ja ihmisenä rauhallinen. Pitkille polkujuoksumatkoille osallistumiseen tarvitaan hänen mukaansa vielä lisää harjoitusvuosia. Jani Aarnio / Yle

Veikkolainen itse sanoo, että urheilusta nauttiminen on merkityksellisempää kuin menestyminen.

– Tietysti voittamisen halu on kaikilla, jotka kokevat sen olevan mahdollista, mutta en osaa sanoa, kuinka moni urheilee tällä tasolla voittamisen takia. Kyllähän se rakkaus lajiin on paljon tärkeämpää.

Luonnossa pääsee irti kaikesta muusta

17-vuotiaan Veikkolaisen kalenterissa ei ole juuri tyhjää tilaa. Harjoitteluun kuluu 10–15 tuntia viikossa. Sen lisäksi hän opiskelee lukiossa ja käy välillä töissä maitotilalla naapurikunnassa.

Ensi vuosi on abivuosi, sitten on armeijan vuoro. Veikkolainen ei vielä tiedä, mitä sitä seuraavat vuodet tuovat tullessaan. Urheilemisesta hän ei aio luopua, joskin hiihto on lajina jäämässä taka-alalle.

– Juokseminen varmasti jatkuu jossakin muodossa, vaikka armeija-aikana tulee väistämättä rennompi vuosi.

Luonnossa viihtyvä Veikkolainen haaveilee tekevänsä tulevana kesänä kalastusvaelluksen Kaldoaivin erämaahan. – Lappi vetää puoleensa, sinne on aina hienoa päästä. Jani Aarnio / Yle

Viialan metsissä iltapäivän auringonvalo siivilöityy puiden läpi neulasten ja käpyjen peittämälle luontopolulle. Muutakin tekemistä riittää.

Veikkolainen luettelee hengästyttävän määrän harrastuksia: rumpujen soitto, urheiluammunta, vetouistelukilpailut, metsästys, kalastus ja retkeily. Partiossa hän on ollut pienestä pitäen.

Koronakeväänä monet suomalaiset ovat löytäneet uudelleen yhteyden luontoon, mutta Juho Veikkolainen ei ole missään vaiheessa kadottanut sitä.

Tavallisena iltana hän saattaa hetken mielijohteesta pakata repun ja suunnata takapihalle tai lähimetsään nukkumaan.

Riippumatossa tai laavulla mieli ja keho lepäävät paremmin kuin sängyssä.

– Luonto antaa hyvää vastapainoa koululle ja aktiiviselle harjoittelulle. Pään saa nollattua, kun pääsee välillä eroon kaikesta hälinästä.