Saako 1.6. mennä kaljalle tai syömään ravintolaan? Vastaus on toistaiseksi ehkä, jos ja mutta – ravintoloitsija odottaa selkeää linjausta

Ravintoloissa voi taas syödä ja juoda 1.6. alkaen.

Hallituksen eilinen tiedotustilaisuus tulkittiin osin näin.

Matkalla on kuitenkin muttia sekä muutama ehkä ja jos.

Ravintolat avataan asteittain ja rajoituksin, mutta miten tämä tapahtuu, se ei ole vielä selvillä.

Hallitus linjasi asiasta näin:

Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020 edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten purkamisen vaikutukset ja myöhempi yleinen epidemiologinen tilannearvio sitä tukevat. Tämä edellyttää lainsäädännön muokkaamista siten, että toiminnalle voidaan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia. Lainsäädäntöehdotukset tuodaan hallituksen käsittelyyn viimeistään 13.5.2020.

Ministeriöt, esimerkiksi STM, valmistelevat nyt linjauksia, mahdollisia lakimuutoksia ja ohjeistuksia, joita ei vielä siis ole.

Hallituksen linjauksen voi kuitenkin tulkita näin:

1) Ravintolat avataan asiakkaille, jos koronaepidemia sen mahdollistaa.

2) Nykyiset lait eivät mahdollista osittaista avaamista: 14.5. mennessä hallitus saa sosiaali- ja terveysministeriöltä ehdotukset siitä, millaisia rajoituksia ravintoloille voidaan antaa.

3) Edellisen perusteella viinaa saa myydä entistä niukempina kellonaikoina. Tarkoittaako tämä sitä, että oluthanat menevät kiinni viideltä, yhdeksältä vai puoliltaöin, sitä ei tiedä. (Nykyinen laki sallii yli 2,8 prosentin alkoholijuomien anniskelun kello 9–1.30, aluehallintovirastolle annettavalla ilmoituksella kello 4:ään ja lisäluvalla aamuseitsemästä. Näitä aikoja aiotaan siis rajoittaa.)

4) Asiakasmäärien rajoittaminenkin on kysymysmerkki. 1.6. sallitaan alle 50 hengen kokoontumiset. Mutta tämä ei välttämättä tarkoita, että ravintoloihin saisi mennä 50 ihmistä. Kyse voi olla tilan kokoon suhteutuvista rajoituksista tai ihmismäärään perustuvista rajoituksista. 100 henkeä vetävässä ravintolassa 20 ihmistä istuu väljästi, mutta 20-paikkainen ravintola on tietenkin jo täynnä.

Esimerkiksi Hongkongissa ravintolat ovat avautumassa niin, että pöytien välillä pitää olla vähintään 1,5 metriä tilaa. Italiassa ja Espanjassa on myös esitetty 2 metrin etäisyyttä.

Daily Dose -ravintolasta saa nyt annoksia vain mukaan. Aukioloaikoja on typistetty. Mikko Ahmajärvi / Yle

Ravintolat odottavat selkeitä linjauksia

Mitä 1.6. siis tapahtuu? Ravintoloitsijoille tieto on elintärkeä.

– Jos voimme avata vain osin, meille olisi kannattavampaa pysyä take out -annoksissa. Mutta jos voimme avata edes osin asiakkalle, avaamme, sanoo Werter Rinaldi. Hän on Helsingin Vallilassa sijaitsevan Daily Dose -ravintolan toinen omistaja ja tarjoilija.

“Isoäidin” lasagneen ja italialaisiin viineihin erikoistunut ravintola tarjoaa nyt vain take away -annoksia. Myös aukioloaikoja on lyhennetty.

Lisäksi viinibaarissa viinit tuovat yleensä 40 prosenttia liikevaihdosta, Rinaldi kertoo. Etenkin viikonloppuina viininmyynti on iso osa tuloja. Siksi ravintola odottaa, että saisi taas avautua asiakkaille.

Rajoitettu avaaminen kuitenkin mietityttää. 20 paikkaisessa pienessä ravintolassa esimerkiksi kahden metrin etäisyys tarkoittaisi sitä, että ravintolaan mahtuisi vain kolme kahden hengen pöytää, alle puolet tavallisesta.

Rinaldi siirtää malliksi pöydät sivuun.

– Tärkeää olisi saada tarkat ohjeet mahdollisimman pian. Myös raaka-aineiden tilaaminen ja säilyttäminen maksaa eli olisi hyvä tietää, jotta osaamme varautua.

– Nyt yritämme tehdä kaikkemme, jotta selviytyisimme, Rinaldi sanoo.

Rajoitettu ravintolan avaaminen pohdituttaa ravintoloitsija Werter Rinaldia. Mikko Ahmajärvi / Yle

