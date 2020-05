Keikaton kevät oli varusmiesmuusikoille valtava pettymys, sitten soittokunta opetteli esiintymään kameralle – näin kasarmistudiolla rokataan

Hattulan Panssariprikaatissa toimivalta puolustusvoimien varusmiessoittokunnalta on koronaepidemian takia peruuntuneet kymmenet kevään ja alkukesän esiintymiset.

Talvella palvelukseen astuneille muusikoille ja muille soittokuntaan kuuluville livekeikkojen peruuntuminen oli kova takaisku.

Hämeenlinnalainen jääkäri ja huilisti Sonja Kohtala myöntää, että keikkakalenterin tyhjeneminen on ottanut koville.

– Joka kerta kun rajoituksia on kovennettu ja keikkoja peruuntunut, on ollut itku silmässä. Muiden kanssa puhumalla on taas jaksanut eteenpäin. Paljon on vaatinut sopeutumista ja vaatii edelleen, Kohtala pohtii.

Soittokunta ei kuitenkaan jäänyt tuleen makaamaan. Nyt he tavoittelevat suurta yleisöä nettiin tehdyillä musiikkivideoilla. Youtubeen tehdyillä videoilla (siirryt toiseen palveluun) esiintyvät soittokunnan eri kokoonpanot.

Korona nosti mediaosaamisen arvoa

Varusmiessoittokunnan eri kokoonpanot tekevät vuosittain noin 150 esiintymistä. Soittokunnan eri puolille Suomea ulottuvat kiertueet ovat olleet suosittuja yleisötilaisuuksia.

Varusmiessoittokunnassa palvelee puhallin-, jousi- ja lyömäsoittajia, kevyen musiikin bändisoittajia, media- ja tiedotusalan osaajia sekä ääni- ja valoteknikoita. Poikkeuksellinen tilanne on nostanut soittokunnan tekniikka- ja mediatiimin aiempaa tärkeämpään rooliin.

Parolassa on jo aiempaa tietotaitoa verkkovideoiden teosta. Asepalvelusajalla tehdyistä musiikkivideoista ja kiertueiden promovideoista on tullut suosittuja. Erityisesti TJ0-video (siirryt toiseen palveluun) on aina kunkin vuosikurssin todellinen taidonnäyte sävellyksen, sanoittamisen, sovittamisen ja esittämisen osalta.

Lahtelainen viestintävarusmies Lauri Heroja harjoitteli Hälvälässä kivääriryhmän paraatiesiintymistä. Ville Välimäki / Yle

– Luulin, että pääsen keikoille ottamaan videota ja valokuvia. Me viestitään maailmalle nyt mediatiimin kautta, koska me ei päästä keikoille, tiivistää poikkeuskevään tilanteen lahtelainen viestintävarusmies Lauri Heroja.

Hälvälän mäntykankaallakin soi sisällä ja ulkona

Varusmiehet tekevät videoitaan kasarmille perustetussa kuvaus- ja äänitysstudiossa. Alussa uusi video putkahti verkkoon jopa kaksi kertaa viikossa, mutta nyt tahtia on rauhoitettu.

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta harjoittelee soittomarssia leirialueellaan. Selina Winsten / Puolustusvoimat

Vaikka keikat ovat tauolla, ovat nuoret muusikot kuitenkin innolla opetelleet äänittämistä ja esiintymistä kameroille. Se onkin ollut monelle aivan uutta.

Varusmiessoittokunta toimii poikkeustilan sanelemassa rytmissä kuten koko puolustusvoimat. Välillä ollaan kasarmilla, välillä lomilla ja välillä leiriolosuhteissa, tiukasti omien parissa.

Erikoisjoukko vietti juuri pari viikkoa harjoitusleirillä Hälvälässä, Hollolassa.

– Sotilasmusiikkialan harjoitukset on täällä jaettu kahteen eri osaan. On paraatikuviomarssitoiminta ja kiväärimarssiryhmän toiminta, selittää musiikkikapteeni Ville Paakkunainen.

Musiikkikapteeni Ville Paakkunainen toivoo, että soittokunta pääsisi vielä elokuussa 30-vuotisjuhlakiertueelle. Ville Välimäki / Yle

Sinitakkien marssin kajahtaessa iso soittokunta liikkuu ja pyörähtelee kapellimestarien käskystä. Samaan aikaan toisaalla kiväärimarssiryhmä harjoittelee valkoiset hansikkaat käsissään koreografioita, joita yleensä näkee vain suurien sotilasmahtien juhlaparaateissa.

Vielä on toiveissa päästä 30-vuotisjuhlakiertueelle

Vaikka satapäisen soittokunnan kokoonpanot voivat harjoitella myös sisätiloissa, on ulkona soittaminen koleassa ja vaihtelevassa kevätsäässä muusikoille välillä haastavaa.

– Me soitamme paljon pihalla, ja se vaatii huilistilta aika paljon kun sormet jäätyy, Sonja Kohtala hmyilee.

Huilisti tarttuu tarvittaessa myös pikkolohuiluun, tosin kova tuuli saattaa viedä huilun äänen mennessään.

Jääkäri ja huilisti Sonja Kohtala joutui varusmiessoittokunnassa opettelemaan pikkolohuilun soiton. Ville Välimäki / Yle

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta täytti maaliskuussa 30 vuotta. Ne juhlat jäivät pitämättä, mutta toiveissa on päästä esiintymään yleisölle juhlakiertueen merkeissä elokuussa. Sitä ei kalenterista pois pyyhitty.

– Tällä hetkellä toimitaan verkkojulkaisujen varassa. Katsotaan syksymmällä onko silloin live-esiintymiset mahdollisia, toivoo musiikkikapteeni Ville Paakkunainen.