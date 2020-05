Tarhaaja otti tosissaan huolen koronan tarttumisesta minkkeihin, vaikka yllättyikin Hollannin tapauksista – "Ei sitä osannut odottaa"

Simo Hihnalan tarhalla on sekä minkkejä että kettuja. Mies tietää, että minkki on kettuja herkempi sairastumaan.

Kalajokisella Simo Hihnalalla on turkistarha Lohtajalla. Tarhalle hankittiin suojavarustukset, kun tuli tieto siitä, että Hollannissa kahdella tarhalla osa minkeistä on saanut koronavirustartunnan.

Tapaus tuli puskista.

– Ei sitä osannut odottaa, kyllä se tuli aivan yllätyksenä, sanoo Hihnala.

Tarhalle hankittiin suojavarustukset siltä varalta, että minkäänlaisia oireita alkaisi ilmetä työntekijöissä. Flunssan oireissa pitää suojautua täysin, pahemmalta vaikuttavat oireet vievät karanteeniin, sanoo Hihnala.

Varautuminen on tärkeää, sillä jos virus tarhalle tulee, sen on tuonut ihminen. Käytännössä oma väki, sillä työntekijät eivät liiku toistensa tarhoilla eivätkä rehuautotkaan tule tarha-alueelle.

Alalla on jo kerätty lista työhön kykenevistä tuuraajista siltä varalta, että väkeä kaatuisi sairaspetiin. Hihnalalla listaa ei ole, mutta hän tietää, mistä sen saa.

Ala kärsinyt, odotukset epävakaat

Simo Hihnala tietää kyllä, että minkit ovat kettuja paljon herkempiä taudeille. Esimerkiksi Suomessa laajasti levinnyt plasmasytoosi heikentää minkkiä.

Parvovirusten ryhmään kuuluva plasmasytoosi on vakava tauti, joka etenee eläimessä hitaasti, mutta aiheuttaa edetessään vakavia vaurioita. Se tarttuu eläimestä toiseen, mutta myös tavara- ja henkilöliikenteen kautta ja jopa tilalta toiselle lintujen ja ilman kuljettamana.

Hihnalan tarhalla on sekä minkkiä että sinikettua, mutta pääpaino on minkeissä. Niiden tuotanto on vähentynyt maailmalla niin paljon, että odotus hinnan noususta on paljon korkeampi kuin ketuilla.

Tällä hetkellä odotuksista on vaikea sanoa. Hihnalan mukaan turkistarhaus on yksi pahimmin koronasta kärsivistä aloista.

– Tällä kaudella on ollut vasta yksi huutokauppa, sekin netissä. Kaksi on vielä jäljellä. Tilanne elää ja on vaikea sanoa, mitä tapahtuu, sanoo Hihnala.