Suosittu mediayhtiö ärsytti Filippiinien presidenttiä, ja nyt se menetti toimilupansa – tärkeä uutislähde katoaa kesken koronakriisin

Suosittu mediayhtiö ABS-CBN on joutunut keskeyttämään toimintansa Filippiineillä. Viranomaiset eivät suostuneet uusimaan yhtiön maanantaina päättynyttä toimilupaa ajoissa.

Presidentti Rodrigo Duterten tukijat ovat jarruttaneet toimiluvan jatkamisen käsittelyä niin, ettei yhtiö saanut sitä ennen kuin vanha toimilupa päättyi. Yhtiön kanavat sammuivat tiistain aikana.

Oppositiopoliitikot ovat kauhistelleet merkittävän mediayhtiön kanavien sulkeutumista kesken koronakriisin, jolloin on suuri tarve uutisille.

ABS-CBN on jo pitkään ärsyttänyt kriittisellä uutisoinnillaan maan presidenttiä Dutertea, joka on useita kertoja uhannut sitä toimiluvan menettämisellä. Mediayhtiö on esimerkiksi käsitellyt kriittisesti Duterten ajamaa kovaotteista huumerikollisten vastaista linjaa, joka on johtanut tuhansien ihmisten tappamiseen.

Jo vuoden 2016 presidentinvaalien aikaan Duterte suuttui yhtiölle, joka kieltäytyi esittämästä hänen vaalimainoksiaan.

ABS-CBN-mediayhtiöllä on niin radio- kuin tv-kanaviakin. Lisäksi se on julkaissut sisältöjä internetissä. Työntekijöitä yhtiöllä on lähes 7 000.

Yhtiö toivoo vielä viranomaisten myöntävän uuden toimiluvan. Sitä odotellessa lähetystoiminta ei kuitenkaan voi jatkua.

Lue myös:

Filippiinien slummeissa kytee koronakatastrofi – "Moni sanoo olevansa enemmän huolissaan nälkiintymisestä kuin koronaviruksesta"

Tällaista on toimittajan arki Filippiineillä ja Venäjällä – tekaistuja syytteitä ja lavastettuja huumerikoksia

YK:n ihmisoikeuskomitea teettää raportin Filippiinien huumesodasta

Lähteet: AP, AFP, Reuters