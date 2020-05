Kevään lämpöennätys paukahti rikki Porvoossa: 17,9 astetta – huomenna sää viilenee

Perjantaina Suomeen on saapumassa matalapaine, joka vaikuttaa viikonlopun säähän.

Tiistaina on nautittu hyvin lämpimästä ja aurinkoisesta kevätpäivästä eteläisessä Suomessa. Kevään lämpöennätyskin paukahti rikki Porvoo Harabackassa. Siellä lämpötila kohosi 17,9 asteeseen.

Myös muun muassa Espoossa, Kouvolassa, Heinolassa, Turussa ja Hyvinkäällä lämpötila kipusi yli 17 asteen lukemiin.

Kevään aiempi lämpöennätys, 17,5 astetta, mitattiin Hattulassa 7. huhtikuuta.

– Suomeen on virrannut etelälounaasta lämmintä ilmamassaa. Kun tuuli on heikkoa ja aurinko lämmittää, lämpötila on päässyt nousemaan, kertoo Ylen meteorologi Anniina Valtonen.

Keskiviikosta alkaen kuitenkin viilenee, kun luoteesta virtaa maahan kylmempää ilmaa. Lisäksi lännestä itään kulkee heikko sadealue. Huomisen lämpötilat vaihtelevat laajalti koko maassa kymmenen asteen molemmin puolin.

– Kylmempi ilma saapuu Kaakkois- ja Etelä-Suomeen kuitenkin niin myöhään, että esimerkiksi Helsinki-Kotka-suunnalla lämpötila voi kohota jopa 17 asteeseen.

Muutoin keskiviikkona sää voi olla hyvinkin samankaltainen kuin tiistaina. Parhaimmillaan saderintama voi näkyä vain runsaampana pilvisyytenä ja joinakin yksittäisinä sadekuuroina.

Torstaina lämpötilat vaihtelevat koko maassa kymmenen asteen molemmin puolin. Yleisilmeeltään päivä on aurinkoinen. Kumpupilvistä voi muodostua vähäisiä vesisateita.

Perjantaina Suomeen on saapumassa lännen suunnasta matalapaine, joka vaikuttaa viikonlopun säähän.

– Sitä, että missä sataa ja miten paljon, on vielä hyvin vaikea tässä vaiheessa sanoa. Perjantai näyttää tuoreimpien ennusteiden mukaan toistaiseksi vielä poutaiselta, jokseenkin kuitenkin pilviseltä. Ennusteen mukaan sateet tulevat vasta illalla, mutta tämä aikataulu voi vielä muuttua, Valtonen sanoo.

