HS: Hallitukselta yrityksille luvassa satojen miljoonien eurojen "yleistuki"

Hallitus on päässyt alustavasti sopuun yrityksille jaettavasta uudesta kriisituesta, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Lehden useasta lähteestä saaman tiedon mukaan hallitus aikoo keskiviikkona päättää satojen miljoonien eurojen "yleistuesta", jota on määrä myöntää koronakriisistä kärsineille yrityksille.

Tukea maksettaisiin toimialalle kuin toimialalle, eikä sitä myönnettäisi harkinnanvaraisesti vaan automaattisesti. Tukea saisivat sellaiset yritykset, joiden liikevaihto on merkittävästi supistunut koronaepidemian seurauksena. Sitä voisi käyttää myös kiinteisiin kuluihin kuten vuokriin.

Ylen haastattelemat lähteet vahvistavat, että tällaisesta tukimuodosta on tarkoitus neuvotella huomenna keskiviikkona. Tuen yksityiskohdista ei kuitenkaan ole vielä varmuutta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi jo viime viikolla Lännen Median haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että hallitus valmistelee yrityksille yleistukea, jonka taso perustuisi yrityksen liikevaihdon putoamiseen ja kiinteisiin kuluihin.

Ylen tiedot: Ravintolatuista esitys torstaina

Julkinen valta on jo tähän mennessä tukenut koronakriisistä kärsineitä yrityksillä isoilla rahasummilla. Tukia ovat myöntäneet ely-keskukset ja valtion innovaatiorahoituksen keskus Business Finland. Nämä tuet on myönnetty harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella. Niitä on arvosteltu muun muassa siitä, että koronarajoituksista kärsinyt ravintola-ala on usein jäänyt nuolemaan näppejään (siirryt toiseen palveluun).

Ravintola-alalle onkin luvassa oma tukipakettinsa. Yle kertoi tiistaina, että ravintoloiden tukemisesta on vihdoin syntynyt sopu hallituksessa. Esitys ravintolatuesta annettaisiin torstaina.

Ravintolat voisivat käyttää tukea kiinteisiin menoihin ja henkilöstön uudelleenpalkkaamiseen.